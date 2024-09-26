Время собирать урожай! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки на «Клерке»

Этой осенью бухгалтера ждут очередные перемены. С 1 октября Ozon меняет тарификацию размещения товаров, будет расширен список продукции, подлежащей маркировке, зарплаты бюджетников вырастут на 5,1%, проиндексируют выплаты военным пенсионерам, начнется осенний призыв — и это только малая доля изменений, которые ожидают бухгалтера в ближайшем будущем.
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Бухгалтер маркетплейса
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Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
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анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
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Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
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Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход.
На курсе повышения квалификации вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
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Все про НДС: от нуля до сложных моментов
Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.
Мы расширили программу курса повышения квалификации с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.
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