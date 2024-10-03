Новый индикатор риска по рекламе, нужно ли уплачивать НДС за передачу прав на программу, новый порядок использования произведений с неизвестным авторством

С 1 октября действует новый индикатор риска по рекламе

ФАС расширила перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках федерального госконтроля и надзора в сфере рекламы. Изменения начинают действовать с 1 октября.

В Приказе ФАС от 01.07.2024 № 434/24 к индикаторам относятся распространение в программах по ТВ рекламы, которая содержит указание на преимущества рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, рекламодателем.

При этом индикатор признается действующим, если в отношении рекламы товара в течение предшествующих двух лет был установлен факт распространения недостоверной рекламы.

Нужно ли платить НДС за передачу прав на программу, используемую в рекламе

В общем случае передача прав на ПО, которое включено в Росреестр, не облагается НДС. Однако если ПО используется для рекламы, то НДС нужно удержать.

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097. НДС нужно уплачивать в случае, если под передачей прав понимаются следующие действия:

распространение рекламной информации в интернете;

получение доступа к рекламной информации в интернете;

размещение предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;

поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключение сделок.

Определение рекламы регламентировано ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Новый порядок использования произведений с неизвестным авторством

С 21 октября начнет действовать новый порядок использования произведений, авторство которых неизвестно. Эти изменения вводит ФЗ от 22.07.2024 № 190-ФЗ.

Использовать такие произведения можно будет легально, при условии, что у них еще не истек срок охраны прав. Для этого необходимо будет обратиться в специальную аккредитованную организацию.

Отчисления будут идти на банковские счета. И если автор будет установлен, он сможет получить эти средства.

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