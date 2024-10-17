Сколько раз можно получить вычет при покупке недвижимости, имущественные вычеты для ИП на спецрежиме, освобождение экономии на процентах от НДФЛ

Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости можно получить только один раз

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 18.07.2024 № БС-4-11/8190@. Ведомство поясняет, что покупатель недвижимости не может получить вычет по НДФЛ, если он уже был получен за объект, который купили до 1 января 2014 года.

Согласно закону № 212-ФЗ, право на вычет не зависит от периода, когда покупатель понес расходы по приобретению, инвестированию или строительству жилого объекта.

Вычет предоставляется при соблюдении двух обязательных условий:

налогоплательщик ранее не получал имущественный налоговый вычет;

документы, подтверждающие возникновение права собственности на объект, должны быть оформлены после 01.01.2014.

ИП на спецрежиме не вправе получать имущественные вычеты по НДФЛ

Об этом говорится в письме Минфина от № 03-04-05/13893. Ведомство подчеркивает, что согласно п. 1 ст. 224 НК, право на получение налоговых вычетов есть у налогоплательщиков, чьи доходы относятся к основной налоговой базе.

В рамках специальных налоговых режимов налоговая нагрузка и так существенно ниже, чем на ОСНО. А значит ИП не может получать имущественный вычет по НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом по пониженной ставке.

Экономию на процентах по жилищным кредитам планируют освободить от НДФЛ

Минфин предлагает вернуть освобождение от НДФЛ с матвыгоды, которая была получена от экономии по беспроцентным займам и кредитам со ставкой меньше 2/3 ключевой.

Согласно законопроекту, клиенты банка могут получить освобождение от налога на сумму экономии по процентам, если у них есть право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

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