Какие отчеты нужно сдать по зарплате за III квартал 2024 года

Кто должен сдавать отчетность по зарплате сотрудников
Работодателем может быть и организация и индивидуальный предприниматель. Однако ООО не может работать без сотрудников, в компании должен быть хотя бы один работник — директор. Кроме этого, организация должна сдавать отчетность по сотрудникам, даже в том случае, если начальник не получает зарплату.
ИП не обязан нанимать работников, однако если он это делает, то обязан сдавать по ним всю отчетность наравне с ООО.
Это связано с тем, что работодатель:
Выполняет функцию налогового агента в отношении сотрудников — удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с их доходов.
Уплачивает за сотрудников страховые взносы — в ФНС и СФР.
Передает в СФР по работникам необходимые данные.
Помимо СФР и ФНС работодатель обязан подавать статистические формы в Росстат.
Какие отчеты по зарплате нужно сдавать в октябре
Вид отчетности
Сроки сдачи
Бланк и порядок заполнения
Нюансы и изменения
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2024
25.10.2024
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД‑7‑11/878@ (ред. от 29.09.2023)
Сдают все компании и ИП, которые платят страховые взносы за физических лиц
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024
25.10.2024
Сдают компании и ИП, которые выплачивают доходы физлицам
Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь 2024
25.10 2024
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД‑7‑11/878@ (ред. от 29.09.2023)
Сдают плательщики страховых взносов, которые платят вознаграждения физлицам
Сведения о трудовой деятельности
Подраздел 1.1 ЕФС-1
25.10.2024
Сдают работодатели за работников, которые в июне были переведены на другую постоянную работу или подали заявления на ведение трудовой книжки в электронной форме
не позднее дня следующего за днем издания приказа
Сдают при приеме сотрудника на работу, увольнении или приостановлении / возобновлении действия трудового договора (в отношении мобилизованных лиц)
Сведения о взносах на травматизм за 9 месяцев 2024 года
Раздел 2 ЕФС-1
25.10.2024
ИП сдают отчет при наличии работников. Организации сдают отчет всегда, даже если у них нет ни одного работника и взносов они не платили
Также отчет сдают заказчики, которые выплачивали вознаграждения исполнителям по ГПД, если в договоре есть пункт о начислении и уплате взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.
Сведения
Подраздел 3 ЕФС-1
25.10.2024
Сдают работодатели, которые платят за своих сотрудников дополнительные взносы на накопительную часть пенсии.
Статотчет П-4 (НЗ)
Ежеквартально. За 1-3 квартал отчитываемся с 1-го рабочего дня по 8-ое число после отчетного квартала, а за 4 квартал — с 1-го рабочего дня по 10-ое число.
Форму отчета утвердили приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.
Статотчет П-4
Ежемесячно, с 1-го рабочего дня по 15-ое число после отчетного периода. Микро — ежеквартально, с 1-го рабочего дня по 15-ое число после отчетного периода. ИП форму П-4 не сдают.
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