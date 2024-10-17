Какие отчеты нужно сдать по зарплате за III квартал 2024 года

В 2024 году работодатель должен отчитаться за сотрудников перед налоговой, СФР и Росстатом. За III квартал 2024 года отправить отчетность нужно до 25-го октября.

Кто должен сдавать отчетность по зарплате сотрудников

Работодателем может быть и организация и индивидуальный предприниматель. Однако ООО не может работать без сотрудников, в компании должен быть хотя бы один работник — директор. Кроме этого, организация должна сдавать отчетность по сотрудникам, даже в том случае, если начальник не получает зарплату.

ИП не обязан нанимать работников, однако если он это делает, то обязан сдавать по ним всю отчетность наравне с ООО.

Это связано с тем, что работодатель:

Выполняет функцию налогового агента в отношении сотрудников — удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с их доходов.

Уплачивает за сотрудников страховые взносы — в ФНС и СФР.

Передает в СФР по работникам необходимые данные.

Помимо СФР и ФНС работодатель обязан подавать статистические формы в Росстат.

Какие отчеты по зарплате нужно сдавать в октябре

Как сдать всю отечность по зарплате без ошибок

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