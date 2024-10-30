Что делать с непробитыми чеками по снятой с учета ККМ, ошибочная сумма в ОФД, нужно ли пробивать чеки, если за физлицо платит компания

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по онлайн-чекам, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про непробитые чеки по снятой с учета ККМ

Вопрос № 1: ООО находится на УСН «Доходы». ККМ снят с учета, но выяснилось, что по платежным картам не пробиты чеки на 46 тыс. руб. В ОФД они не прошли, но выручку банк перевел. Что делать?

Ответ эксперта: самым серьезным правонарушением по ККТ является ее неприменение в случаях, когда она должна применяться согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

Не оформление чеков может трактоваться как неприменение ККТ в установленных случаях. Ст. 14.5 КоАП предусматривает наложение штрафа:

на должностных лиц — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб. ;

на организацию — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

Если ККТ была снята с учета, то есть два варианта: исправить корректировкой на ККТ или оставить все как есть. Необходимо соотнести издержки с вероятными рисками.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про ошибочную сумму в ОФД

Вопрос № 2: У ИП в ОФД отражена продажа на сумму 84 тыс. ИП утверждает, что такую сумму он не получал. Подскажите, пожалуйста, откуда может взяться в ОФД сумма, которая не была получена от покупателя?

Ответ эксперта: возможно возникли технические проблемы. Причины такой ошибки стоит уточнить у технической службы банка и ККТ.

Если заказа такого нет и/или по нему не было оплаты, то чек надо аннулировать посредством оформления:

при ФФД 1.05 чека возврата прихода и пояснений в ФНС;

при ФФД 1.1 или 1.2 чека коррекции возврата прихода.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про оплату компанией услуг для физлица

Вопрос № 3: если услуги для физлица оплачивает компания, нужно ли пробивать чеки? Договор составлен с компанией, организация выставляет счета и акты выполненных работ.

Ответ эксперта: для применения ККТ важно, кто заплатил, а не за кого. Поэтому, если деньги поступают от ООО за физлицо такой расчет формально является расчетом между организациями и, в случае безналичной оплаты ККТ может не применяться согласно п. 9 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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