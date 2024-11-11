Самая длинная распродажа 11.11 на «Клерке» все курсы со скидками до 87%

Встречаем новую неделю ноября с супервыгодными ценами на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Успейте купить давно приглянувшийся курс для себя или в подарок с выгодой почти 90%. Количество мест на потоках ограничено, старт обучения 15 ноября.

Изучите бухгалтерию с нуля и правила налоговой реформы-2025, чтобы вести учет на УСН и рассчитывать НДС без ошибок, защитите бизнес от штрафов и налоговых проверок ФНС в 2025 году.

В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и получить управленческие навыки. Освойте управленческий учет, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — можете составить подробный отчет о работе компании, дать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

Выбирайте курсы со скидками и приступайте к учебе!

Каталог курсов

Успейте поймать выгодное предложение за хвост! Старт потока 15 ноября.

На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам. У вас появится возможность получать дополнительный доход к основной работе или шанс уйти на аутсорс и развиваться как самостоятельный специалист.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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