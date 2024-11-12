Как изменится бухгалтерский учет в строительстве в 2025 году

Кроме поправок налоговой реформы-2025, которые коснутся всех компаний, строительный бизнес ждут дополнительные нововведения. Рассказываем о главных изменениях 2025 года в учете в строительстве.

Бухгалтеру, ведущему учет в строительстве, нужно быть готовым к изменениям в налоге на имущество, налоге с продажи имущества, в земельном налоге. Кроме этого, застройщиков ожидает рост госпошлин, а также расширение области применения эскроу-счетов.

Вырастут ставки по налогу на имущество

За дорогую землю и недвижимость (кадастровая стоимость от 300 млн рублей) с 2025 года будет повышенный налог. Такая норма введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Для объектов капстроительства предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество повышаются с 2% до 2,5%.

Изменятся условия применения льготной ставки по земельному налогу

Сейчас льготная ставка 0,3% распространяется на земельные участки:

занятые жилищным фондом или объектами ЖКХ;

приобретенные для жилищного строительства;

не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также участков общего назначения.

Для земельных участков, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей, в 2025 году льготная ставка перестанет работать и увеличится с 0,3% до 1,5%.

Увеличится размер госпошлин

С 2025 года госпошлина взимается теперь и за кадастровый учет. Согласно 176-ФЗ также с 1 января 2025 года изменится размер, уже действующих пошлин.

Регистрация прав для физлиц (сейчас без льгот 2 тыс. рублей) если КС не больше 20 млн рублей или не определена — 4 тыс. рублей иначе: 0,02% КС, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей Регистрация прав для организаций (сейчас 22 тыс. рублей) если КС не больше 22 млн рублей или не определена — 44 тыс. рублей иначе: 0,2% КС, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей Кадастровый учет для физлиц (сейчас бесплатно) при создании объекта — 2 тыс. рублей при внесении изменений в данные — 1 тыс. рублей Кадастровый учет для организаций (сейчас бесплатно) при создании объекта — 22 тыс. рублей при внесении изменений в данные — 2 тыс. рублей Одновременные кадастровый учет и регистрация прав для физлиц (сейчас без льгот 2 тыс. рублей) если КС не больше 20 млн рублей или не определена — 6 тыс. рублей иначе: 2 тыс. рублей + (0,02% КС, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей) Одновременные кадастровый учет и регистрация прав для организаций (сейчас 22 тыс. рублей) если КС не больше 22 млн рублей или не определена — 66 тыс. рублей иначе: 22 тыс. рублей + (0,2% КС, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей) Внесение изменений в записи о правах, об ограничениях прав и обременениях недвижимого имущества, за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды для физических лиц — 700 рублей (сейчас 350 рублей) для организаций — 2 тыс. рублей (сейчас 1 тыс. рублей) Пошлина за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве для физических лиц: 700 рублей (сейчас 350 рублей) для организаций: 12 тыс. рублей (сейчас 6 тыс. рублей)

В 2025 году вдвое вырастет размер льготных пошлин. За регистрацию прав физлица на земельный участок ЛПХ, ИЖС и т.д., а также прав, сделок на сельскохозяйственные земельные участки нужно будет заплатить 700 рублей, а не 350 рублей, как сейчас.

Как изменится работа с эскроу-счетами в 2025 году

С 1 марта 2025 года частные дома можно будет строить с использованием эксроу-счетов. Сегодня их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков.

Также с марта заработает еще один правительственный закон, который предусматривает страхование денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам строительного подряда — в размере до 10 млн рублей.

Кроме этого, с 1 марта 2025 средства материнского капитала можно будет направить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Деньги заказчиков отправятся на специальный банковский счет и будут храниться там до окончания строительства.

С 1 апреля 2025 года подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства, которые работают с применением эксроу-счетов, освободят от НДС.

Как вести учет в строительстве по новым требованиям

Строительная сфера развивается даже в кризис, поэтому у бухгалтера, который умеет вести учет для застройщика, всегда будет надежный источник дохода. Освойте необходимые навыки для работы в сфере строительства на курсе повышения квалификации «Учет в строительстве».

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Старт обучения 15 ноября.

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