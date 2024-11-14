💫 Распродажа 11.11 продолжается! Онлайн-курсы по 3 500 рублей

Отличная новость! Теперь по акции 11.11 вы можете купить наши онлайн-курсы по суперцене 3 500 рублей. Но обратите внимание — предложение действует только сегодня, 14 ноября! Не упустите возможность приобрести лучшие курсы «Клерка» выгодно.

Нет времени размышлять. Скорее хватайте выгоду за хвост! Только сегодня, 14 ноября, вы можете купить онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, управленке, зарплате, УСН и многие другие за 3 500 рублей! Поторопитесь — акция действует всего один день.

В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году.

Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и получить управленческие навыки. Освойте управленческий учет, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — можете составить подробный отчет о работе компании, дать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

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Обратите внимание — акция действует один день. Завтра цена снова вырастет.

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе онлайн-курса есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

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