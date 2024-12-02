Три важных онлайн-курса, которые нужно пройти до Нового года

Не теряйте времени. Если вы думаете, что за месяц невозможно ничего освоить, то вы ошибаетесь. Мы выбрали для вас три онлайн-курса, которые вы успеете пройти до Нового года, а использовать навыки сможете прямо с января 2025 года!
Многие изменения налоговой реформы-2025 вступят в силу уже 1 января 2025 года, но это не повод для паники. У вас есть целый месяц, чтобы получить самые необходимые знания по применению действующих ФСБУ, которые помогут вам легко сдать отчетность за 2024 год, по ведению управленческого учета — вы поможете руководителю составить наиболее выгодную учетную политику в период перемен. Сможете претендовать на повышение и высокую зарплату управленца.
В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.
Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!
Выбирайте онлайн-курсы и приступайте к учебе!
Вы еще успеваете приступить к изучению новой профессии, чтобы в 2025 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.
Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
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Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ
Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.
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