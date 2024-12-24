Входим в 2025 год: самые важные изменения с 1 января

До наступления нового года осталось чуть больше недели, а значит, совсем скоро в свои права вступит не только 2025 год, но и многие положения налоговой реформы-2025. Рассказываем, с какими переменами бухгалтерам придется столкнуться в первый рабочий день и как подготовиться к этим изменениям, чтобы без стресса влиться в рабочий процесс.

1. Упрощенная система налогообложения: увеличение лимитов и уплата НДС

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН признаются плательщиками НДС. Они могут получить освобождение от уплаты, расчитывать налог без вычета по ставкам 5% и 7% или с вычетом по ставке 20%.

Не платить НДС смогут упрощенцы с доходом менее 60 млн рублей, а также вновь открытые или только что созданные ИП и ООО. Организации, реализовавшие подакцизные товары в течение трех последовательных календарных месяцев, не имеют права на освобождение.

Освобождение применяется автоматически – без подачи уведомления. Если налогоплательщик перешел на освобождение от НДС, суммы НДС, принятые к вычету, в том числе по ОС и нематериальным активам, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде до перехода на освобождение.

Кратно увеличены лимиты доходов, персонала и т.д. для применения УСН. Работать на упрощенке теперь можно с оборотом до 450 млн рублей, в 2024 году — до 200 млн рублей.

Промежуточных ставок 8 % и 20 % больше нет. Налог платится по ставке 6 (15)%.

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2. НДФЛ: прогрессивная шкала, НДФЛ с отдельных видов доходов, вычеты

С 1 января 2025 доходы физлиц будут облагаться по пяти ставкам НДФЛ, применяемым в части превышения над порогом — 13% (< 2,4 млн), 15% (2,4-5 млн), 18% (5-20 млн), 20% (20-50 млн), 22% (> 50 млн). Доходы нерезидентов, полученные по банковским вкладам и счетам на территории РФ будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.

Льготы по НДФЛ: предусмотрен новый вычет по ГТО, в 2 раза увеличен стандартный вычет на детей.

Выплаты участникам СВО облагаются НДФЛ по ставкам 13 (15)% с шагом в 5 млн.

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3. Налог на прибыль организаций: повышение ставок, новый инвествычет; туристический налог и налог на имущество

Общая ставка налога на прибыль повышена до 25%, налог за 2024 год, уплачиваемый в 2025 году, исчисляется по действующей ставке 20%.

С 1 января налогоплательщики могут получить новый вычет. Федеральный инвестиционный налоговый вычет получат НП, инвестирующие в объекты ОС и НМА, а также несущие затраты на модернизацию, дооборудование и т.д. смогут получить вычет.

Налоговая реформа-2025 повлияет и на другие налоги. Появятся повышенные ставки налога на имущество. Если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, ставка налога – повышенная. Для объектов капстроительства предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество повышаются с 2% до 2,5%. Для земельных участков – с 0,3% до 1,5%.

Кроме этого, с 2025 года в НК РФ появится новый местный налог — туристический налог. Налогоплательщиками признаются организации или ИП, оказывающие гостиничные услуги и услуги по предоставлению объектов размещения.

Все изменения по налогам и отчетности мы собрали в программе курса повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025. Получите практические навыки по заполнению сложных отчетов с учетом новых ФСБУ, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

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4. Новый ФСБУ 4/2023

В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Данный стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организаций. Он заменит действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и вступит в силу с 1 января 2025 года.

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5. Учет операций в 1С

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.165 поддержан учет НДС при УСН с 2025 года (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176). Теперь в программе бухгалтер сможет выбирать ставку НДС в настройках НДС, начислять налог при реализации товаров, работ, услуг, а также при получении авансов от покупателей, заполнять в поступлениях реквизиты полученных счетов-фактур или УПД, ставку и сумму НДС, указанные в них поставщиками и т. д.

В соответствии с требованиями налоговой реформы-2025 будут менять возможности программы 1С. Так что перед бухгалтером стоит двойная задача — не просто разобраться в изменениях, но и научиться их отражать в 1С.

На практическом курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности» вы научитесь настраивать и автоматизировать учет в программе, составлять отчетность для компаний на разных режимах налогообложения, проводить любые операции в 1С, учитывать материалы и товары.

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