Как провести сверку расчетов с ФНС: инструкция для ИП

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Как создать личный кабинет ИП

Зарегистрироваться в ФНС и создать личный кабинет ИП можно несколькими способами:

Через саму налоговую инспекцию. Нужно лично прийти в инспекцию с паспортом и получить регистрационные данные для ЛК. Вам выдадут логин и пароль (его рекомендуется в дальнейшем сменить). Войти в личный кабинет с этими данными нужно здесь.

Через Госуслуги . Для этого нужно, чтобы у вас уже была подтвержденная запись физического лица на Госуслугах. Войдите в учетную запись, кликните по фото или имени и выберите «Войти как организация». Вам нужно будет создать учетную запись предпринимателя. После этого вы сможете пользоваться личным кабинетом.

С помощью электронной подписи (квалифицированной). Электронную подпись ИП получают в ФНС или у доверенных лиц УЦ ФНС. После того, как вы получили подпись и настроили рабочее место для работы с ней, вставьте носитель с подписью в компьютер, перейдите на страницу входа в кабинет (сначала выберите на ней ссылку «Выполните проверку условий подключения к Личному кабинету индивидуального предпринимателя», чтобы проверить все ли у вас верно работает) и если все хорошо — войдите в кабинет. Рекомендую именно этот вариант, так как с помощью ЭЦП предприниматель может и отчетность подавать, и подписывать электронные документы и подавать заявления и запросы. В общем она вам еще пригодится.

Мы с вами не будем останавливаться на том, как именно ориентироваться в личном кабинете. Инструкцию по этому вопросу вы найдете здесь.

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Как найти данные по сверке в ЛК ИП

Перейдем к сверке.

В личном кабинете ИП вы можете увидеть разделы и меню, которые помогут вам сориентироваться. Например, услуги и сервисы, ближайшие события (такие как уплата взносов или платежа по патенту, например). Также есть меню, где можно найти переход к самым важным разделам. Перейти к справкам можно через блок «Жизненные ситуации» или вернуться на главную страницу кабинета и перейти к разделу расчетов.

Здесь вы найдете основную информацию по ЕНС — сальдо, переплата или долг, предстоящие платежи, последние операции

Чтобы подать заявления на сверку, надо перейти во вкладку «Заявления». Теперь можно получить необходимую справку. Например, подать запрос о сальдо на текущую дату. Выберите формат, у меня это pdf, и отправьте запрос. Тут нам дается подсказка, где потом искать готовый документ.

Теперь мы можем заказать и другие справки. Об исполнении обязанности об уплате налогов. Справку о принадлежности сумм ЕНП, тут можно выбрать период, за который нужно сформировать справку. И собственно заказать акт сверки, в нем тоже выбираем период и формат документа, а также можно выбрать отдельные КБК для сверки или все сразу.

Можно сделать и другие запросы, а также подать заявления, к примеру, о зачете сальдо в пользу третьего лица или резервировании средств в счет будущего платежа. У ИП это могут быть фиксированные взносы.

Чтобы посмотреть, что происходит с поданными запросами — нажимаем конвертик и переходим в события. Во вкладке «Документооброт» будут ваши последние запросы и их статус.Здесь же появится ответ налоговой в виде файла для скачивания.

Для чего нужны разные справки

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП отражает информацию об остатке ЕНС на начало периода, а также поступления и списание с указанием даты, суммы, КБК, КПП, ОКТМО, срока уплаты и конечное сальдо ЕНС.

Эту справку можно заказать в развернутом виде или в виде агрегированных данных. В сокращенной справке указываются не все операции и распределения сумм ЕНП по обязательствам, а итоговая (агрегированная) сумма в пределах одного дня.

Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС позволяет узнать, имеется ли у налогоплательщика задолженность, и получить информацию с детализацией данных. Это справка, кстати изменится с 1 января 2025 года, в ней будет больше информации о пенях по многочисленным просьбам налогоплательщиков и появится еще кое-какая дополнительная информация.

Подтвердить наличие или отсутствие налоговой задолженности по состоянию на конкретную дату можно, запросив сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС.

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов отражает информацию о том, исполнены ли обязательства по налогам или нет.

Акт сверки содержит суммы начисленных налогов, пеней, штрафов и процентов, поступления на ЕНС и распределение в уплату налогов, суммы задолженности и переплаты.

Имейте в виду, что 28 числа каждого месяца ФНС проводит работы по актуализации ЕНС. В это день сформировать справки и акты сверки нельзя. Если срок выдачи документа выпадет на 28 число,а это нерабочий день, то блокировка выдачи справок и актов переносится на следующий рабочий день. Поэтому срок получения вами данных может увеличиться.

Акт сверки с ФНС: как читать, на что обратить внимание

Акт сверки состоит из титульного листа и двух разделов.

В первом разделе указывают:

начисления, выполненные на основании расчетов и деклараций;

сумму, на которую были уменьшены начисления (например, при подаче уточненной декларации);

размер единого платежа, который внес налогоплательщик;

средства, поступившие в счет уплаты конкретных налогов или взносов (по уведомлениями, декларациям);

суммы задолженности или переплаты;

размер списанных денег за уплату штрафов или пеней;

возвращенные средства из бюджета;

сведения об отсрочке или о платежах, по которым приостановлено взыскание.

Раздел 1 формируется на каждый налог или взнос отдельно. Начисления отражаются после наступления срока уплаты — 28 числа.

В строках 5 «Передано отрицательное/положительное сальдо» и 6 «Принято отрицательное/положительное сальдо» по разъяснениям ФНС указывается, например, информация о сальдо на 1 января 2023 года (см. письмо от 15.02.2024 № ЗГ-2-8/2231@).

Во втором разделе отражаются суммы налогов и взносов, перечисленных на отдельные КБК, не через ЕНП. Информация будет сгруппирована по тем же пунктам, что и в первом разделе.

Чтобы свериться с актом надо понимать, что начисления налогов и взносов отражаются в разделе I акта сверки по строкам 1 (начислено) и 2 (уменьшено, например, при подаче уточненки).

Это те суммы, что вы указывали декларациях и расчетах. Обратите внимание, что данные из уведомлений тут не указываются! Фиксированные взносы ИП начисляются без каких-либо отчетов.

Если вы подавали уточненку с доначисленной суммой налога, изменения почти сразу появятся в акте. А вот если вы подали корректировочную декларацию с налогом к уменьшению, то данные обновятся после того, как пройдет камеральная проверка и ФНС примет по ней решение.

Платежи по ЕНП указаны в строке 3. Но здесь сумма вообще всех перечислений на ЕНП за период, за который формировался акт. Она будет одной и той же на каждой листе сверки, для каждого налога. Вам нужно сверить ее с платежами, которые вы переводили на ЕНС за выбранный период.

Долг по налогу или взносу вы сможете увидеть в строке 4.

В ней отражается распределение полученных на ЕНП сумм в счету уплаты конкретного налога. Если сумма в строке 4 меньше разницы между строками 1 и 2, то у вас есть долг по этому налогу.

Больше подробностей по сальдо и распределению ЕНП вы сможете получить из других справок, как их заказать из ЛК я показывала в начале.

Как еще можно свериться с налоговой

Провести сверку можно через 1С с помощью сервиса 1С-Отчетность. Он не только позволяет сдавать отчетность прямо из программы, но и позволяет настроить интеграцию с личным кабинетом.

Как провести сверку через 1С мы рассказывали на Клерке.

Кстати, данные о сальдо ЕНС можно даже запросить через чат ФНС в телеграм. Для этого нужно написать сообщение с просьбой предоставить данные о сальдо ЕНС и указать ИНН. При этом в чате вам дадут только информацию об отрицательном сальдо или о нулевом балансе, а вот положительный остаток не сообщат — это налоговая тайна.

Я не согласен со сверкой, что делать

Налогоплательщик может сообщить о разногласиях с актом сверки несколькими способами:

Направить электронное обращение из ЛК ИП или по ТКС (через оператора ЭДО — через сервис, в котором сдаете отчетность).

Написать обращение письменно (в свободной форме) и отнести лично или переслать по почте в налоговую инспекцию.

С помощью сервиса на сайте ФНС России «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». При подаче обращения нужно направить сообщение: «Не согласен с данными в акте сверки» (не забудьте указать ИНН и ФИО ИП, контакты для связи — электронную почту, телефон). При необходимости можно прикрепить файлы, например копии платежек или свою сверку. При направлении обращения через этот сервис налоговый инспектор свяжется с плательщиком для решения разногласий или пригласит его на личный прием в инспекцию.

Последний способ самый быстрый, ведь обращение рассматривается в течение 24 часов.

Любому ИП и бухгалтеру требуется экспертная поддержка, простые и понятные разъяснения изменений в налоговом кодексе и других законах, примеры расчетов налога или заполнения деклараций. Все это вы можете найти в подписке Клерк.Премиум.

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