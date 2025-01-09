Лучшее начало года с онлайн-курсами по 3 500 рублей

Отдохнули? Тогда самое время с новыми силами приступить к учебе. Если вы решили в этом году сменить профессию, получить повышение и увеличить свой заработок, то пора двигаться к цели. До 10 января вы можете купить наши лучшие онлайн-курсы по 3 500 рублей. Выбирайте курсы для карьерного роста и развития по супернизкой цене!

Закончились длинные каникулы. Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули, набрались сил и энергии, и готовы к достижению поставленных целей. Не откладывайте планы на потом. Решили повысить квалификацию, попробовать себя в новой сфере или на аутсорсе? Действуйте!

С 1 января 2025 года в силу вступили нововведения налоговой реформы-2025. Чтобы помочь вам быстрее адаптироваться, мы обновили наши онлайн-курсы. Добавили туда актуальные нормы, шаблоны и формы, записали дополнительные уроки по каждому изменению с подробным разбором от преподавателей.

Вы получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — будете учиться сразу по правилам налоговой реформы-2025.

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Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Для начинающих специалистов онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Действующие бухгалтеры смогут систематизировать и обновить свои знания, так как мы обновили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

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С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, то мы обновили программу онлайн-курса в соответствии с новыми требованиями и задачами.

Вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, научитесь работать с документами и заполнять декларацию по новой форме. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС. Поэтому мы обновили программу онлайн-курса — добавили актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в таможенном и валютном законодательстве, умеют работать по новым правилам и знают, как проходить налоговые проверки без проблем — очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!

На онлайн-курсе вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

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