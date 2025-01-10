Не бойтесь перемен! Научим работать по новым правилам на онлайн-курсах «Клерка»

В 2025 году бухгалтеров ждет настоящая лавина из нововведений. Часть уже вступила в силу, остальные поправки заработают в течение года. Чтобы вам было проще адаптироваться к новым задачам, мы обновили онлайн-курсы с учетом налоговой реформы-2025. Вы сможете получить самую актуальную и нужную информацию, которая поможет вам работать без стресса в новом году.

Мы следим за изменениями в законодательстве, всегда быстро реагируем на поправки и стараемся как можно скорее добавлять новую информацию в существующие курсы, чтобы вы учились только по актуальным нормам.

Налоговая реформа-2025 стала самым масштабным событием последних лет, потому что коснулась всех налогоплательщиков в целом. Вне зависимости от участка работы и системы налогообложения — обойти налоговую реформу не смог никто. Поэтому мы записали более 40 новых уроков для наших онлайн-курсов с подробным разбором нововведений, актуальными формами документов и практическими примерами.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Мы обновили программу нашего самого большого и подробного курса по бухгалтерии (более 200 уроков с конспектами и инструкциями) специально под требования налоговой реформы-2025. Теперь вы сможете освоить профессию бухгалтера с нуля сразу по новым правилам. Вам не придется покупать дополнительные программы повышения квалификации или собирать нововведения реформы-2025 по крупицам, все уже есть в онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Мы записали 15 уроков, а также добавили свежие формы отчетов и деклараций с примерами заполнения.

На онлайн-курсе вы узнаете все о новых ставках НДФЛ и налоговых вычетах, зарплате и страховых взносах, научитесь работать с НДС, налогом на прибыль, налогом на имущество, туристическим и земельным налогом по нормам налоговой реформы-2025. Вы разберетесь во всех особенностях ведения учета для компаний на УСН в 2025 году, узнаете, как выбрать выгодную ставку по НДС и получить льготы.

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В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025. Например, упрощенцы, которые стали плательщиками НДС с 1 января 2025 года, должны выставлять покупателям счета-фактуры, а затем регистрировать их в книге продаж. Теперь им необходимо фиксировать в книге покупок полученные от поставщиков счета-фактуры для принятия к вычету входящего НДС, а также каждый квартал на основании данных из книг покупок и продаж составлять декларацию по НДС и сдавать ее в налоговую.

Чтобы вы с легкостью справлялись с новыми обязанностями, мы подробно разобрали их на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С».

Мы расширили программу и добавили туда дополнительный блок «НДС на УСН с 2025 года», где рассказываем об условиях применения ставок НДС 5% и 7% и возможности освобождения от НДС на УСН, объясняем, как устроены начисление и восстановление НДС, а также вычеты «входящего» НДС при выборе с 2025 г. ставки 20% / 10%;

На курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025, станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

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С 1 января 2025 года произошло большое количество изменений по части выплат сотрудникам и расчета налогов. С начала года устанавливается новый МРОТ и новые ставки НДФЛ, в том числе для релокантов, увеличиваются стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, меняются размеры и сроки уплаты фиксированных взносов.

Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы записали дополнительные уроки для нашего онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Теперь в программе есть вся информация по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

Во время обучения вы систематизируете и актуализируете знания по работе с зарплатой, пособиям и НДФЛ, научитесь выплачивать отпускные и декретные, составлять отчетность в ФНС и СФР и проходить налоговые проверки без проблем.

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Если вы запланировали на 2025 год карьерный рост с выходом на новый высокий уровень зарплаты, то обратите внимание на учет ВЭД. Это одно из самых перспективных направлений в 2025 году. Квалифицированных специалистов, которые хорошо знают действующее законодательство и разбираются в новых правилах, очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке.

В 2025 году изменится ставка налога на прибыль — она вырастет до 25%, появятся уточнения по уплате НДС при международных операциях, а также новые требования по документообороту в период санкций.

Мы это учли и записали новый блок «Налоговая реформа-2025. Расчеты ВЭД в период санкций».

На онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение» вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, таможенного и валютного законодательства, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

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В 2025 году работа с большинством налогов изменится. Теперь нужно применять новые ставки по НДФЛ и налогу на прибыль, рассчитывать НДС на УСН, а также уплачивать новый туристический налог. Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот по налогу на имущество, декларации по УСН и декларации 3-НДФЛ — в силу вступят новые образцы.

Специально для того, чтобы вы смогли быстро адаптироваться к новым правилам, мы записали дополнительные уроки по нововведениям налоговой реформы-2025.

На онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

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