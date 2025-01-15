Нужно ли учитывать компенсацию при определении лимита выручки, как реализовывать продукцию с НДС при освобождении от него, учет возвращенных сумм в лимите выручки

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Собрали подборку из вопросов по НДС на УСН, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про учет компенсации для определения лимита выручки

Вопрос № 1: компания занимается торговлей на маркетплейсе. Получила денежные средства в качестве возмещения за утраченные товары. Компенсация составила 80% от стоимости товара. Нужно ли учитывать компенсацию за утраченный товар для определения лимита выручки по НДС?

Ответ эксперта: упрощенцы имеют право на освобождение от НДС, если их выручка составила менее 60 млн руб. При этом доход, который определяет право на освобождение по ст. 145 НК для упрощенцев исчисляется по правилам ст. 346.17 НК. Так как возмещение убытков относится к доходам, при расчете лимита в 60 млн руб. они учитываются.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про возможность реализации продуктов с НДС при освобождении от него

Вопрос № 2: организация находится на доходной УСН, освобождена от НДС. Можно ли реализовывать продукцию с НДС только по одному договору? Покупатель — плательщик НДС.

Ответ эксперта: если в прошлом году у организации выручка составила 60 млн руб. и менее, то в 2025 году она не станет плательщиком НДС, пока не превысит размер выручки согласно ст. 145 НК. Освобождение является обязанностью, а не правом.

Если организация будет выставлять счета-фактуры с НДС, то этот налог необходимо будет уплачивать и сдавать по нему декларацию согласно п. 5 ст. 173 НК.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про учет возвращенных сумм при расчете лимита выручки

Вопрос № 3: доход компании за 2024 год превысил лимит на 100 тыс. руб. Однако в январе 2025 обнаружилось, что эти средства были ошибочно перечислены, поэтому они вернулись. Будет ли компания плательщиком НДС?

Ответ эксперта: доход для определения права на освобождение по ст. 145 НК для УСН определяется по правилам ст. 346.17 НК. Абз. 3 п. 1 указанной нормы гласит:

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

Если возврат произвели в 2025 году, то доходы в 2024 не уменьшаются. А значит, по итогам прошлого года, в 2025 году компания должна быть плательщиком НДС.

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