Топ-5 онлайн-курсов, которые облегчат вам работу в феврале

Несмотря на то, что налоговая реформа-2025 заработала с 1 января, многие изменения пока незаметны. Отчетность в январе сдавали по-старым формам, зато с февраля картина изменится. Нужно будет пересчитать зарплату и налоги, сдать 6-НДФЛ и новую декларацию на имущество. Не теряйте времени — начните подготовку прямо сейчас на курсах «Клерка».

С 1 января 2025 года в силу вступили нововведения налоговой реформы-2025. Надеемся, что вы легко влились в работу, и не почувствовали резких перемен. Однако январь — только начало, все идет по накатанной, но уже с февраля новые правила дадут о себе знать. Нужно быть готовым к новым сложным задачам и рабочим ситуациям, с которыми предстоит столкнуться совсем скоро.

Какие отчеты сдаем в феврале

До 25 февраля бухгалтеры должны сделать расчет 6-НДФЛ за 2024 год и сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год. Напомним, что с 2025 года для декларации действует новая форма и коды.

Чтобы вы не допускали ошибок в отчетности, умели заполнять любые новые формы и с первого раза сдавать все в налоговую и СФР, мы обновили наш онлайн-курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» и добавили в программу полезную информацию по новым ФСБУ, а также уроки по изменениям в НДФЛ, налоге на прибыль, страховых взносах, налоге на имущество и земельном налоге.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

Какие ФСБУ будем применять в 2025 году

Начиная с отчетности за 2024 год организации должны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», для сдачи отчетов за 2025 год нужно будет использовать новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность».

На онлайн-курсе «Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ» мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 200 рублей вместо 12 790 рублей.

Купить курс

Как рассчитываем зарплату и налоги

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Подробно все изменения по зарплате обсудим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Мы обновили программу курса и добавили блок, где рассказываем, как рассчитывать отпускные и пособие по нетрудоспособности, суточные и компенсации дистанционным работникам, социальные вычеты по новым правилам.

Также в этом блоке есть подробная информация о новом МРОТ и выплатах работникам, которые зависят от МРОТ, новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ, а также ставки НДФЛ с доходов дистанционного работника.

Вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 61% за 7 500 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Какие изменения будут по НДС

В 2025 году НДС доставит немало хлопот не только компаниям на ОСНО, но и упрощенцам, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС. Поэтому мы обновили онлайн-курс «НДС: расчет, декларация, 1С».

Мы добавили в программу актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

В программе появился отдельный блок для упрощенцев. Вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

Чего ждать упрощенцам

В России началась декларационная кампания. До 25 марта организации на УСН должны будут сдать декларацию по новой форме. Расскажем, как вести учет на УСН по новым правилам, какие можно получить льготы и как правильно совмещать налоговые режимы, на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс 74% за 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

После прохождения курсов вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».