Шпаргалка для бухгалтера — все новые формы отчетности, сроки сдачи и коды на 2025 год

В 2025 году по-новому нужно будет заполнять декларации по налогу на прибыль, по УСН, по налогу на имущество и 3-НДФЛ, новая форма РСВ. Рассказываем, на какие ошибки обращает внимание налоговая и как правильно составлять отчеты в 2025 году, чтобы сдавать все с первого раза.

В связи с изменениями в НК налоговая служба внесла ряд изменений в основные формы налоговой отчетности и правила их заполнения. До 25 февраля бухгалтеры должны сделать расчет 6-НДФЛ за 2024 год и сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год. Напомним, что с 2025 года действуют новые формы деклараций по УСН, по налогу на прибыль и по налогу на имущество.

Декларация по налогу на прибыль

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ установил новую форму декларации по налогу на прибыль. Она будет применяться начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2025 года.

Существенных изменений в структуре нет, в основном обновлены названия разделов, листов и приложений. Например, Раздел 1 теперь называется «Сумма, налога, подлежащая уплате», Лист 02 – «Расчет суммы налога» (вместо «Расчет налога»), Приложение № 1 к листу 02 – «Состав доходов налогоплательщика» (ранее – «Доходы от реализации и внереализационные доходы»),

Приложение № 2 к листу 02 – «Состав расходов налогоплательщика» (ранее – «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам») и т.д.

В частности, в приложении № 2 изменились строки, где отражают косвенные расходы.

В подразделах 1.1 и 1.2, где отражаются начисленные авансовые платежи, добавили поле для КПП.

Изменили приложение № 3 к листу 02, где сейчас отражают начисление налога с дивидендов.

В приложении № 7 к листу 02 добавили новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».

Декларация 3-НДФЛ

С 1 января 2025 года действует новый бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Отчитаться по новой форме необходимо при декларировании доходов за 2024 год.

На титульном листе декларации появилась строка для заполнения номера записи Единого регистра населения (ЕРН).

В декларацию добавили поля по социальному налоговому вычету на обучение супруга (супруги).

Кроме того, в документ включили строки для заполнения данных по налоговому вычету на долгосрочные сбережения граждан.

Декларация по налогу на имущество

Правки коснулись порядка заполнения таких реквизитов:

на титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Его заполняют только крупнейшие налогоплательщике. Там указывают код налогового органа по месту нахождения недвижимости, сведения о которой есть в декларации.

исключены строки, в которых указывалось наименование организации – представителя налогоплательщика.

в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для доверенности, совершенной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности (электронный уникальный идентификатор).

Кроме того, для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусмотрено использование выписки из ЕГРН (с 01.01.2026).

Декларация по НДС

Новую форму декларации утвердил приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Он вступит в силу с 17 февраля 2025 года, так что отчетность за первый квартал 2025 года нужно сдавать по новой форме.

Документ так же состоит из 12 разделов. Раздел 3 переименовали в «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 НК РФ». Здесь иностранные организации из стран ЕАЭС будут указывать сведения о продаже товаров россиянам через интернет-площадки.

Также включили строки для уплаты НДС по ставкам 5% и 7%.

Также в приказе ФНС есть обновленные форматы декларации по НДС, сведений из книги покупок и книги продаж, из журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.

Форма РСВ

Изменили штрих-коды и ввели новые коды тарифа плательщика страховых взносов, категории застрахованного лица и коды периодов освобождения от уплаты страховых взносов.

Кроме того, раздел 3 дополнили графой 141, в которой нужно будет отражать выплаты по гражданско-правовому договору. Новые коды тарифа плательщика, категории застрахованного лица и раздел 3 нужно заполнить обязательно, даже если в отчетном периоде не было выплат.

В раздел 1 добавили приложение, которое будут заполнять плательщики взносов с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства». Для них действует пониженный тариф 7,6%.

Отчитаться по новой форме необходимо начиная с расчета за 1 квартал 2025 года.

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