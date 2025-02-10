Пять мифов о ненормированном рабочем дне

Ненормированный график — это особый режим работы, и как все специфическое он, разумеется, часто сбивает с толку и наводит путаницу на ровном месте. Мы выбрали пять самых популярных среди бухгалтеров заблуждений о работе с таким графиком. Запоминайте, чтобы не делать одни и те же ошибки.

Согласно ст.101 ТК РФ, ненормированный рабочий день (график) — это специальный режим работы, в соответствии с которым отдельные сотрудники могут по распоряжению работодателя по необходимости периодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день вызывает множество вопросов и недопониманий как у сотрудников, так и работодателей. Нашли у Роструда ответы на самые частые вопросы, в которых путаются бухгалтеры.

Миф №1. В ненормированный рабочий день работать надо сколько скажут

Ненормированный рабочий день не означает, что сотрудник обязан работать круглосуточно. Это эпизодические переработки, которые должны быть обоснованы производственной необходимостью.

Миф №2. Ненормированный день можно установить любому сотруднику

Такой режим труда применяется только к тем сотрудникам, чьи должности указаны в локальных актах компании (например, в коллективном договоре).

Миф №3. Ненормированный график — это специальные условия работы, так что никаких компенсации за него непредусмотрены

За ненормированный рабочий день полагается дополнительный отпуск — не менее 3 календарных дней.

Миф №4. Необязательно запрашивать у сотрудника согласие на работу по ненормированному графику

Условие о ненормированном рабочем дне должно быть прописано в трудовом договоре, и вы должны быть с ним ознакомлены при подписании.

Миф №5. При ненормированном рабочем нужно дополнительно оплачивать сверхурочную работу

При ненормированном дне переработки не считаются сверхурочной работой, потому что для такого сотрудника это обычные условия труда.

Какие еще мифы есть в работе бухгалтера

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