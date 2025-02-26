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Самые востребованные бухгалтерские услуги 2025 года

Если у вас серьезные планы на 2025 год, то пора браться за дело. Первые нововведения уже вступили в силу и показали, какие знания и навыки необходимы для работы без рисков и штрафов. Собственники предлагают более высокую зарплату специалистам, которые могут защитить компанию от проблем. Рассказываем, чему учиться, чтобы стать профи с высоким доходом.
Самые востребованные бухгалтерские услуги 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

2025 год стал новым рубежом в налоговом законодательстве. Изменения заставили бизнес столкнуться с новыми задачами и требованиями. Поэтому резко вырос спрос на специалистов, которые умеют работать по новым правилам и могут защитить организацию от проблем с проверяющими органами. Рассказываем, на какие бухгалтерские услуги сейчас самый высокий спрос.

1. Ведение учета на УСН

В 2025 году применять УСН стало сложнее. Теперь упрощенцы, совсем как бизнес на ОСНО, должны платить НДС и сдавать новую для себя отчетность. Чтобы это сделать, собственникам необходимо быстро перестроиться под новые правила и научиться работать с огромным количество нововведений сразу. Для непрофессионалов это практически невыполнимая задача, поэтому они все чаще обращаются к профессионалам.

Спрос на компетентных бухгалтеров постоянно растет — и это ваш шанс сделать рывок в карьере. Освойте необходимые навыки для ведения учета на УСН на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Получите повышение как высококвалифицированный специалист или используйте эти знания для дополнительного заработка.

На онлайн-курсе вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет на УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Отдельный блок посвящен НДС на УСН. Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку, кому положены льготы и как их получить в 2025 году.

Сейчас вы можете купить курс за 7 900 рублей.

2. Расчет НДФЛ, страховых взносов, вычетов, пособий и зарплаты

С 1 января 2025 года бухгалтеры уже по-новому рассчитывают НДФЛ, зарплату и вычеты по налогу. Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы обновили программу онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год, а также актуальные формы отчетности с примерами заполнения.

Мы расскажем все об изменениях в НДФЛ и страховых взносах, объясним, как теперь работать с налоговыми вычетами, применять новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ, начислять зарплату по новому МРОТ, чтобы избежать штрафов и санкций.

Вы научитесь правильно расчитывать зарплату, пособия, больничные и отпускные, заполнять уведомления и 6-НДФЛ и готовить отчетность в 2025 году. Сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас вы можете купить курс за 7 500 рублей.

3. Настройка и ведение управленческого учета в компании

Все серьезные изменения в налоговом законодательстве привели к тому, что для уверенной работы бизнесу стал просто необходим качественный управленческий учет. Работодатели нуждаются в специалистах, которым можно доверить анализ финансового состояния компании, учет прибыли и убытков и подготовку грамотно распределенного бюджета.

На онлайн-курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Вы получите конкурентное преимущество среди коллег, откроете для себя новые карьерные перспективы и должности с более высоким доходом специалиста, который умеет вести учет и принимать взвешенные управленческие решения.

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4. Учет на маркетплейсах для компаний на ОСНО и УСН

С 1 января 2025 года все упрощенцы с доходом более 60 млн руб. в год стали плательщиками НДС — теперь налог надо отражать во всех операциях и договорах. Сейчас упрощенцы должны окончательно определиться со ставкой НДС, научиться заполнять новую декларацию по УСН и НДС, чтобы весной сдать все отчеты с первого раза, а те, кто выберет пониженные ставки 5% или 7%, должны освоить новые возможности учета в 1С.

Все изменения налоговой реформы, которые коснулись компаний на ОСНО и УСН, отразились на работе селлеров. Сейчас они особо остро нуждаются в помощи профессионалов по учету на маркетпейсах.

Освойте все необходимые навыки на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Вы получите актуальные знания, сможете уйти из найма, работать удаленно, самостоятельно определять свой график и нагрузку.

Мы обновили онлайн-курс, добавили уроки по учету расчетов с разными маркетплейсами у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%). Также записали новую главу «Налоговые проверки на маркетплейсах», где подробно разобрали, какие риски стоят перед бизнесом на УСН в 2025 году, а также, как избежать проблем с налоговой, работать без штрафов на маркетплейсах.

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