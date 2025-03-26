Научим считать зарплату и составлять отчетность по выплатам в 1С:ЗУП на новом онлайн-курсе «Зарплата в 1С:ЗУП»

Вы освоите инструменты для начисления зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:ЗУП. Сможете оформлять в программе 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ, рассчитывать больничные и отпускные, чтобы сдавать всю отчетность в срок и без ошибок. Автоматизируете работу в 1С:ЗУП — сэкономите время на выполнении рутинных задач и посвятите его повышению квалификации и карьерному росту.

Бухгалтер по зарплате — востребованная должность. Специалист, который умеет рассчитывать зарплату, пособия, больничные и отпускные, начислять выплаты, уплачивать с них налоги и вести строгий учет всех финансовых операций, нужен на каждом предприятии.

Мы записали новый онлайн-курс «Зарплата в 1С: ЗУП», где вы получите понятные инструкции по выполнению любых задач по расчету зарплаты и налогов в 1С:ЗУП. Программа станет вашим подспорьем, вы сможете отдать ей рутинные операции, а освободившееся время вложить в повышение квалификации на курсах «Клерка».

В чем особенность онлайн-курса

Наш новый курс на 100% ориентирован на практику. Поэтому в программе вы найдете большое количество материалов, которые помогут вам самостоятельно использовать все важные функции 1С:ЗУП.

Вы научитесь делать первоначальные настройки ПО и справочников, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП. Упростите задачи по составлению и сдаче отчетности — сможете формировать 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ, заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ прямо в программе.

Все полученные знания вы будете отрабатывать на практике — потренируетесь в составлении договоров, оформлении пособий и внутренних нормативных актов, пошагово разберете процесс настройки и выполнения любых операций в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс за 4 900 рублей вместо полной стоимости 12 900 рублей.

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