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Наш бестселлер — онлайн-курс «Зарплата в 1С:ЗУП» теперь в подписке Клерк.Премиум!

Научитесь выполнять операции по расчету зарплаты, налогов и пособий в 1С:ЗУП, сможете составлять любую отчетность для налоговой и СФР, формировать справки 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ прямо в программе.

Мы добавили наш новый онлайн-курс по работе в 1С:ЗУП — «Зарплата в 1С:ЗУП» в подписку Клерк.Премиум.

В чем ценность курса

Он на 100% ориентирован на практику, а это значит, что все полученные знания вы будете сразу тренировать на реальных задачах, которые мы для вас выбрали. В помощь мы дадим вам конспекты лекций, а также подробные инструкции со скринами по тому, как выполнить ту или иную операцию в 1С:ЗУП. Они останутся с вами и будут помогать вам уже в работе.

На новом онлайн-курсе вы научитесь делать первоначальные настройки ПО и справочников, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП.

Снимите с рутинные себя задачи по подготовке отчетности — формируйте отчеты и справки 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ, ЕНП-уведомления на НДФЛ прямо в программе! Еще больше полезных курсов и советов по работе с налогами, зарплате и 1С в подписке Клерк.Премиум.

Клерк.Премиум — это огромная база полезной информации и постоянная поддержка экспертов. Над ней работает большая команда, а стоит она всего 6 000 рублей в год.

В подписку входят:

  • обучающие курсы на самые актуальные темы — можно освоить новое или вспомнить забытое 🙂;

  • вебинары с типовыми экспертами, где можно задавать вопросы и их разберут онлайн;

  • тексты-разборы и мини-курсы от специальной редакции под руководством Евгении Шестаковой;

  • сервис консультаций;

  • сервис проверка контрагентов.

Перед вами подборка материалов из подписки Клерк.Премиум, которые помогут подготовиться и сдать отчет без ошибок. Приобрести подписку

Сделали для вас подборку с лучшими материалами подписки для бухгалтера по темам «зарплата, налоги и учет в 1С:ЗУП».

Разборы

Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому — разберетесь в новом порядке учета премий и определения размера выходного пособия;

Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году — узнаете, как правильно рассчитать больничный лист и страховые взносы с учетом нового МРОТ.

Записи вебинаров

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы — узнаете, как правильно применять разные шкалы НДФЛ, кому положены стандартные вычеты НДФЛ и льготы по НДФЛ;

НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — разберетесь в главных нововведениях: прогрессивной шкале ставок, новых КБК, налоговых вычетах и заполнении новой формы 3-НДФЛ.

Онлайн-курсы

«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь правильно рассчитывать зарплату, отпускные и пособия. Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку;

«Воинский учет в 1С:ЗУП» — вы научитесь работать с новыми инструментами 1С:ЗУП, использовать функции программы, чтобы формировать приказы и сверяться с военкоматом.

Запись конференции

VII Всероссийская бухгалтерская конференция

Любой вопрос вы также сможете задать нашим экспертам в Клерк.Консультациях.

Как оформить подписку

Стоимость подписки Клерк.Премиум на год — 6 000 рублей!

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