Наш бестселлер — онлайн-курс «Зарплата в 1С:ЗУП» теперь в подписке Клерк.Премиум!

В чем ценность курса

Он на 100% ориентирован на практику, а это значит, что все полученные знания вы будете сразу тренировать на реальных задачах, которые мы для вас выбрали. В помощь мы дадим вам конспекты лекций, а также подробные инструкции со скринами по тому, как выполнить ту или иную операцию в 1С:ЗУП. Они останутся с вами и будут помогать вам уже в работе.

На новом онлайн-курсе вы научитесь делать первоначальные настройки ПО и справочников, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП.

Снимите с рутинные себя задачи по подготовке отчетности — формируйте отчеты и справки 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ, ЕНП-уведомления на НДФЛ прямо в программе! Еще больше полезных курсов и советов по работе с налогами, зарплате и 1С в подписке Клерк.Премиум.

Клерк.Премиум — это огромная база полезной информации и постоянная поддержка экспертов. Над ней работает большая команда, а стоит она всего 6 000 рублей в год. В подписку входят: обучающие курсы на самые актуальные темы — можно освоить новое или вспомнить забытое 🙂;

вебинары с типовыми экспертами, где можно задавать вопросы и их разберут онлайн;

тексты-разборы и мини-курсы от специальной редакции под руководством Евгении Шестаковой;

сервис консультаций;

сервис проверка контрагентов. Перед вами подборка материалов из подписки Клерк.Премиум, которые помогут подготовиться и сдать отчет без ошибок. Приобрести подписку

Сделали для вас подборку с лучшими материалами подписки для бухгалтера по темам «зарплата, налоги и учет в 1С:ЗУП».