Наш бестселлер — онлайн-курс «Зарплата в 1С:ЗУП» теперь в подписке Клерк.Премиум!

Мы добавили наш новый онлайн-курс по работе в 1С:ЗУП — «Зарплата в 1С:ЗУП» в подписку Клерк.Премиум.
В чем ценность курса
Он на 100% ориентирован на практику, а это значит, что все полученные знания вы будете сразу тренировать на реальных задачах, которые мы для вас выбрали. В помощь мы дадим вам конспекты лекций, а также подробные инструкции со скринами по тому, как выполнить ту или иную операцию в 1С:ЗУП. Они останутся с вами и будут помогать вам уже в работе.
На новом онлайн-курсе вы научитесь делать первоначальные настройки ПО и справочников, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП.
Снимите с рутинные себя задачи по подготовке отчетности — формируйте отчеты и справки 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ, ЕНП-уведомления на НДФЛ прямо в программе! Еще больше полезных курсов и советов по работе с налогами, зарплате и 1С в подписке Клерк.Премиум.
Клерк.Премиум — это огромная база полезной информации и постоянная поддержка экспертов. Над ней работает большая команда, а стоит она всего 6 000 рублей в год.
В подписку входят:
обучающие курсы на самые актуальные темы — можно освоить новое или вспомнить забытое 🙂;
вебинары с типовыми экспертами, где можно задавать вопросы и их разберут онлайн;
тексты-разборы и мини-курсы от специальной редакции под руководством Евгении Шестаковой;
сервис консультаций;
сервис проверка контрагентов.
Перед вами подборка материалов из подписки Клерк.Премиум, которые помогут подготовиться и сдать отчет без ошибок. Приобрести подписку
Сделали для вас подборку с лучшими материалами подписки для бухгалтера по темам «зарплата, налоги и учет в 1С:ЗУП».
Разборы
Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому — разберетесь в новом порядке учета премий и определения размера выходного пособия;
Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году — узнаете, как правильно рассчитать больничный лист и страховые взносы с учетом нового МРОТ.
Записи вебинаров
Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы — узнаете, как правильно применять разные шкалы НДФЛ, кому положены стандартные вычеты НДФЛ и льготы по НДФЛ;
НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — разберетесь в главных нововведениях: прогрессивной шкале ставок, новых КБК, налоговых вычетах и заполнении новой формы 3-НДФЛ.
Онлайн-курсы
«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь правильно рассчитывать зарплату, отпускные и пособия. Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку;
«Воинский учет в 1С:ЗУП» — вы научитесь работать с новыми инструментами 1С:ЗУП, использовать функции программы, чтобы формировать приказы и сверяться с военкоматом.
Запись конференции
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Любой вопрос вы также сможете задать нашим экспертам в Клерк.Консультациях.
Как оформить подписку
Стоимость подписки Клерк.Премиум на год — 6 000 рублей!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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