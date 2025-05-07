Селлер на УСН превысил лимит и теперь должен платить НДС — что нужно изменить в учете

Что первым делом нужно изменить в работе, если продавец на маркетплейсе, с которым вы сотрудничайте, превысил лимит дохода в 60 млн руб. на УСН и теперь обязан платить НДС.

Все плательщики УСН при переходе лимита выручки в 60 млн руб. являются плательщиками НДС. Что делать, если селлер стал плательщиком НДС в 2025 году:

1. Важно актуализировать свои данные в личном кабинете селлера.

2. В карточках указывайте правильную ставку НДС. Внести изменения нужно с момента вступления новых правил в законную силу.

Если вы плательщик НДС, но не заполнили ставку в карточке товаров, то маркетплейс автоматически сформирует чек в котором будет указана ставка 20%.

Если вы до сих пор этого не сделали, то посчитайте, какую ставку НДС вам выгоднее выбрать и проставьте ее в своих личных кабинетах.

3. Обязательно настройте сервис ЭДО.

Неважно, с какой площадкой вы работаете, сервис ЭДО необходим каждому селлеру для сдачи отчетности по НДС в электронном виде, для работы с маркетплейсами и другими агентами.

Иногда предприниматели отказываются устанавливать ЭДО, чтобы сэкономить. И здесь важно понимать: площадки обычно передают данные о продажах без учета возвратов. Если вы передадите в налоговую выгрузку документов из личного кабинета селлера без электронной цифровой подписи, то такие документы инспекция даже не будет рассматривать.

Лучше всего до начала работы с маркетплейсом настроить ЭДО, это будет защитой селлера и гарантией верного расчета налога.

С января 2025 года плательщики НДС должны отправлять ответный УПД с электронной цифровой подписью в налоговую инспекцию.

Для тех, кто работает совместно УСН и НДС, рассчитывать НДС необходимометодом начисления. Доход признается на дату первого из событий: оплата по банку или отгрузка. Обычно дат отгрузки на маркетплейсе не видно, поэтому считаем НДС по дате отчета маркетплейса.

Деньги, которые вы приняли за 2024 год, в 2025 году НДС не облагаются, т. к. отчет был выставлен раньше в 2024 года.

Для НДС на маркетплейсах признается 2 вида реализаций:

1. Физическим лицам, которым не нужно выдавать никаких документов в ЭДО, т. к. маркетплейс формирует чек, а по общему сводному счету-фактуре отражаем все продажи в своей книге-продаж.

2. Юридическим лицам, когда необходимо выдать счет-фактуру. На такие покупки маркетплейс самостоятельно выдает УПД и присваивает ему номер и дату. Тогда вам необходимо взять этот документ и руками загрузить у себя в учете.

Первые выкупы, которые были в 2025 году, Озон мог выставить без НДС, либо по той ставке НДС, которая не соответствует выбранной ставке. Важно проверить данные, которые были выставлены по Озон на начало года.

Если в отчетах о продажах есть страны ЕАЭС, то Wildberries самостоятельно передает статистическую отчетность в ФТС. Озон, к сожалению, такие отчеты передает не всегда. Это касается продавцов со всеми формами сотрудничества.

С 2025 года ИП/ООО на УСН + НДС обязаны выставлять УПД в адрес агента, если был выкуп.

Подробнее о том, как вести учет для продавцов на маркетплейсах без нарушений, правильно отражать операции, чтобы избежать ошибок и претензий налоговой, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет Елена Шедис

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «НДС при работе на маркетплейсе» спикер подробно разберет:

Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах. Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж. НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы. Декларация по НДС.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

маркетплейсы и Ecom;

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

НДС: сложные вопросы

Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Риски налоговой оптимизации 2025

Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

Кадровый и воинский учет: изменения 2025

Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер маркетплейса

НДС при работе на маркетплейсе

Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области

Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Подробные рекомендации и инструкции по прохождению камеральных и выездных налоговых проверок в своем выступлении даст президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.

Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправкам расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.

Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.

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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

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