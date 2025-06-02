Чем отличается процедура начисления и вычета НДС при «импорте» услуг иностранной фирмы, а не товаров

Разбираемся в особенностях начисления и удержания НДС, а также подготовке отчетности для налоговой при использовании услуг фирмы из ЕАЭС.

Чем уплата НДС при импорте товаров отличается от использования инжиниринговых услуг компании из стран ЕАЭС — как рассчитывать и возвращать налог, какие документы нужно подавать, а какие — нет. Рассказываем все нюансы.

Когда российская компания должна начислять НДС — по дате оплаты услуг или по факту предоставления акта выполненных работ?

В соответствии с пп. 4 п. 29 Приложения №18 Договора о ЕАЭС местом реализации инжиниринговых услуг считается территория государства Заказчика данных услуг. При этом Заказчик должен в качестве налогового агента исчислить, удержать НДС при выплате дохода Исполнителю и перечислить удержанный налог в бюджет своего государства (п. 28 Приложения №18).

Поэтому российская организация, которая приобретает у компании из страны ЕАЭС инжиниринговые услуги, не начисляет, а именно удерживает НДС с доходов Исполнителя.

При приобретении товаров, работ, услуг у иностранного контрагента налоговый агент должен удержать НДС при каждой выплате средств иностранному контрагенту, в том числе, если перечисляет аванс. Поэтому независимо от того, подписан акт выполненных работ или нет, при перечислении какой-либо суммы иностранному исполнителю нужно определить налоговую базу как сумму выплачиваемого дохода с учетом НДС (абз. 4 п.1 ст. 161 НК РФ) и удержать НДС по ставке 20/120.

Когда подавать декларацию по косвенным налогам?

Декларацию по косвенным налогам нужно подать при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС. Если контрагент из ЕАЭС выполняет для российского заказчика работы или оказывает услуги, то Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также Декларацию по косвенным налогам подавать не нужно.

Российская организация- заказчик инжиниринговых услуг должна в качестве налогового агента заполнить в обычной Декларации по НДС раздел №2.

Как принять к вычету удержанный НДС?

Налоговый агент может принять к вычету удержанный НДС при одновременном выполнении следующих условий (п. 3 ст. 171 НК РФ):

налоговый агент является плательщиком НДС и не освобожден от этих обязанностей;

налогоплательщик НДС, применяющий УСН, применяет обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%) а не специальные ставки (5%, 7%);

товары (работы, услуги), со стоимости которых удержан НДС, приобретены налоговым агентом для осуществления на территории РФ операций, признаваемых объектами налогообложения и не освобожденных от налогообложения;

приобретенные товары (работы, услуги) фактически оприходованы. То есть для вычета НДС, удержанного по приобретенным инжиниринговым услугам, надо чтобы эти услуги были уже получены, приняты по акту.

НДС, который вы уплатили при ввозе товаров из ЕАЭС, вы можете принять к вычету после того, как налоговый орган подтвердит уплату налога (п. 26 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

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