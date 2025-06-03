Как рассчитывать отпускные для сотрудников в 2025 году

Каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск в 28 дней. Чтобы отдых прошел отлично, бухгалтеру нужно заранее грамотно составить график отпусков, а потом также правильно рассчитать отпускные. Рассказываем, что изменилось в расчетах с 2025 года и как теперь определить нужную сумму.

Отпускные необходимо рассчитать заранее и выплатить минимум за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК).

В 2025 году произошел ряд изменений в законодательстве, которые напрямую повлияли на правила расчета:

увеличился МРОТ — сейчас он составляет 22 400 руб. в месяц. Это принципиально важное нововведение, так как величина МРОТ сказывается на размере минимального среднего дневного заработка, который необходим для расчета отпускных.

бухгалтеры начали применять прогрессивную шкалу НДФЛ к доходам сотрудников, включая отпускные (п. 1 ст. 224 НК).

Пять правил расчета отпускных в 2025 году: пошаговая инструкция

Шаг №1. Установите расчетный период

В расчетный период надо включать 12 календарных месяцев перед месяцем, в котором начался отпуск. Если в это время сотруднику не начислялась зарплата, то временем для расчета нужно признать более ранние 12 календарных месяцев (п. 6 Положения № 922).

Из расчетного периода нужно исключить дни и начисленные за них суммы, когда работник (п. 5 Положения № 922):

получал больничное пособие или пособие по беременности и родам;

находился в простое по вине работодателя;

не мог выполнять свои обязанности, так как работа была остановлена из-за забастовки (сам он в ней участия не принимал);

использовал выходные для ухода за детьми-инвалидами или инвалидами с детства;

получил освобождение от работы с сохранением или без сохранения зарплаты.

Шаг №2. Обозначьте выплаты, которые будете использовать для расчета

Для расчета отпускных работодатель должен учесть все виды выплат за расчетный период. К ним относятся:

зарплата за отработанное время, в том числе, выданная в неденежной форме;

надбавки, доплаты к окладам и тарифным ставкам;

районные надбавки и коэффициенты при работе в районах Крайнего Севера;

доплаты за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочные, вредные условия и т. д.

премии, которые входят в систему оплаты труда (для их учета действует специальный порядок п. 15 Положения № 922);

другие выплаты за работу, утвержденные внутренним актом работодателя.

Не нужно брать в расчет премии к юбилеям и праздникам, матпомощь сотрудникам, оплата отпусков, больничные и другие социальные выплаты, компенсация стоимости обучения, питания, проезда, командировочные и др. (п. 3, 5 Положения № 922).

Шаг №3. Определите средний дневной заработок

Для этого используйте формулу:

СДЗ = Выплаты в расчетном периоде / 12 / 29,3 где: 12 — число месяцев в расчетном периоде;

29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Более сложный расчет будет, если у работника в расчетном периоде есть месяцы, отработанные не полностью:

1. Определите количество дней в не полностью отработанных месяцах:

Дни в не полностью отработанном месяце = 29, 3 / Календарные дни месяца х Календарные дни месяца, приходящиеся на отработанное время

2. Рассчитайте среднедневной заработок с учетом месяцев, отработанных не полностью:

СДЗ = Выплаты в расчетном периоде / (29,3 х Число полностью отработанных месяцев + Дни в не полностью отработанном месяце)

Шаг №4. Сравните средний дневной заработок с показателями МРОТ

СДЗ сотрудника не должен быть меньше показателя, рассчитанного из параметров действующего МРОТ (п. 18 Положения № 922). С 1 января 2025 г. МРОТ составляет 22 440 руб., соответственно, за каждый день отпуска сотруднику на полной ставке положена оплата минимум 765,87 руб.

Шаг №5. Определите сумму отпускных

После того, как вы провели основную часть работы, вы можете воспользоваться всеми данными и рассчитать точные цифры с помощью Калькулятора отпускных «Клерка».

Расчет делается по формуле:

Отпускные = СДЗ х Календарные дни отпуска

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По какой ставке надо рассчитывать НДФЛ с отпускных

После всех расчетов не забудьте начислить на эту сумму страховые взносы, а при выплате отпускных удержите из них НДФЛ. Вспомните или изучите все правила работы с новой прогрессивной шкалой НДФЛ по материалам разбора «Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры».

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Как рассчитывать отпускные в 1С:ЗУП

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