Какие доходы надо учитывать при расчете налога на прибыль

При налогообложении прибыли все доходы учитываются без НДС и акцизов. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) приобретенных и собственного производства, а также выручка от реализации имущественных прав.

Расчет налога на прибыль можно представить в виде последовательности действий. Сначала мы определяем доходы и расходы, а затем рассчитываем результат и сумму налога:

шаг 1 – определяем сумму доходов;

шаг 2 – определяем сумму расходов;

шаг 3 – вычисляем прибыль (доходы за вычетом расходов) и сумму налога;

шаг 4 – подаем декларацию и уплачиваем налог.

Но для того, чтобы рассчитать сумму доходов, сначала нужно разобраться, какие доходы организации отражаются в налоговом учете.

Российские компании и иностранные фирмы, которые являются налоговыми резидентами РФ или работают через постоянные представительства, обязаны регулярно уплачивать налог на прибыль с доходов от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационных доходов (п. 1, 5 ст. 246, п. 1 ст. 248 НК РФ).

Доходы от реализации — выручка от продажи собственной продукции, покупных товаров, товаров, работ, услуг, основных средств, имущественных прав (п. 1 ст. 249 НК РФ).

Внереализационные доходы — это доходы компании, которые нельзя отнести к доходам от реализации (ст. 250 НК РФ).

Что относится к доходам от реализации

В налоговом учете в составе доходов от реализации отражаются (п. 1 ст. 249 НК РФ):

выручка от продажи продукции собственного производства;

выручка от продажи покупных товаров;

выручка от выполнения работ;

выручка от оказания услуг;

доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, материалов и прочего имущества (в бухгалтерском учете это прочие доходы на счете 91);

доходы от реализации имущественных прав (в бухгалтерском учете – прочие доходы на счете 91).

Некоторые виды доходов могут быть отнесены к доходам от реализации или к внереализационным доходам в зависимости от того, являются ли эти операции основным направлением деятельности компании:

доходы от аренды или субаренды имущества (пп. 4 ст. 250 НК РФ);

доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, например, лицензионные платежи за программы (пп. 5 ст. 250 НК РФ).

Сумма дохода учитывается в налоговом учете по данным первичных учетных документов за минусом НДС, акцизов и туристического налога.

Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, а также документов налогового учета.

Принцип определения доходов при методе начисления

При методе начисления доходы от реализации признаются следующим образом (п. 3 ст. 271 НК РФ):

по готовой продукции, товарам и другому имуществу, за исключением недвижимого;

по недвижимости;

по выполненным работам;

по оказанным услугам – по дате подписания акта оказанных услуг;

по аренде и периодическим лицензионным платежам.

Что относится к внереализационным доходам

Согласно ст. 250 НК РФ, к внереализационным доходам относятся:

штрафы, пени и другие санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения убытков или ущерба;

проценты по выданным займам, договорам банковского счета и банковского вклада, по ценным бумагам;

стоимость безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;

списанная кредиторская задолженность;

излишки имущества, выявленные при инвентаризации, курсовые разницы и многие другие доходы.

Какие доходы не учитывают при расчете налога на прибыль

Доходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли, указаны в ст. 251 НК РФ. Этот список является закрытым и не подлежит расширению.

В него входят освобождение от налогообложения вкладов в имущество компаний и безвозмездной помощи от участников или дочерних компаний.

Кроме того, в доходы, облагаемые налогом на прибыль, не входят:

полученные авансы за товары, работы, услуги;

залог, задаток и обеспечительные платежи;

взносы в уставный капитал организации-налогоплательщика;

полученные кредиты и займы.

Какие нюансы расчета и уплаты налога на прибыль нужно знать бухгалтеру в 2025 году

После того, как вы определили сумму доходов, нужно рассчитать сумму расходов, только затем можно будет узнать точную прибыль и сумму налога. Собрали полезные материалы, которые помогут вам легко справляться с расчетом и уплатой налога на прибыль при самых разных условиях.

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