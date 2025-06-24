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Отчетность

Занимайте места на марафоне отчетности «Клерка»

С 22 по 24 июля 2025 г. мы проведем серию тренингов с экспертами по составлению сложных отчетов за I полугодие. Опытные практики помогут вам пошагово заполнить все отчеты — проговорят каждую строчку, что и как там прописывать. Во время эфира вы сможете задавать вопросы — скорее занимайте места! Для подписчиков Клерк.Премиум участие бесплатное.
Занимайте места на марафоне отчетности «Клерка»

С 22 по 24 июля 2025 г. мы проводим масштабный марафон для подписчиков Клерк.Премиум.

В мероприятии примут участие лучшие бухгалтеры с огромным опытом:

  • частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ Ольга Подрезова,

  • аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер Наталия Макошь,

  • специалист по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра — Елена Пономарева.

В режиме реального времени они расскажут обо всех изменениях в формах и правилах составления отчетности за первое полугодие, на примерах покажут, как заполнить каждую строчку, ответят на вопросы, касающиеся ваших случаев.

По новой форме нужно будет сдавать декларацию по НДС и РСВ, сюда добавили новые коды, дополнили первый и третий раздел. Также уже сейчас нужно разобраться с изменениями в декларации по налогу на прибыль, потому что их будет много: обновили подраздел 1.3, добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» и т. д.

Чтобы отчетный период прошел без стресса и нервов, к подготовке надо приступать уже сейчас!

Купите подписку Клерк.Премиум на полгода за 8 000 руб. и участвуйте в марафоне бесплатно. Вы также получите доступ к более 60 онлайн-курсам, записям вебинаров и другим материалам, которые помогут вам в работе.

Расписание мастер-классов

Как попасть на марафон?

Оформляйте подписку подписку Клерк.Премиум на полгода и подключайтесь к марафону — все тренинги и необходимый раздаточный материал, шаблоны и инструкции уже включены в подписку.

Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами.

Стоимость полугодовой подписки Клерк.Премиум8 000 руб.

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