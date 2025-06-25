Станьте специалистом по учету в торговле с новым курсом повышения квалификации «Главбух в торговле»

Вы освоите работу с ЭДО, ККТ и онлайн-кассами, научитесь вести учет поступления, продажи и возврата товаров для крупных компаний, которые занимаются оптовыми и розничными продажами, ИП на УСН и патенте, для селлеров на маркетплейсах. Станете универсальным специалистом, увеличите свой доход в сфере, где всегда нужны кадры.

Настройтесь на карьерный рост — станьте главным бухгалтером торговой организации. На новом курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» вы изучите все особенности учета торговле: от оптовой и розничной до онлайн-торговли и работы с маркировкой товаров, ЕГАИС, Меркурием и Честным знаком.

В программе курса более 100 видеоуроков, шаблоны договоров с контрагентами, инструкции по работе с ЭДО в Saby, настройке 1С в торговле и составлению отчетности в программе, а также разборы кейсов, письменные работы и тесты.

Вы получите ключевые навыки, которые дадут вам конкурентное преимущество для работы в торговле. Вы научитесь вести учет поступления, продажи и возврата товаров, узнаете, как зарегистрировать ККТ, оформлять чеки правильно, чтобы избежать штрафов налоговой.

Разберетесь в нюансах оптовой, розничной и электронной торговли, освоите все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах, а также с компаниями на ОСНО, ИП на УСН и патенте.

Научитесь составлять бухгалтерскую отчетность с учетом требований ФСБУ 25/2023 и заниматься налоговым планированием, сможете оптимизировать расходы компании и избежать обвинений в дроблении.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете задавать персональному куратору или преподавателю на онлайн-встречах.

Сейчас вы можете купить курс по специальной цене для первого потока учеников за 12 900 руб. вместо 24 900 руб.

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После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.