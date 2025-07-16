Все отчеты за первое полугодие: новые формы с примерами заполнения

Собрали самые главные отчеты за 2 квартал 2025 года для СФР и налоговой в одной подборке. Рассказываем, какие формы изменились и как заполнять новые шаблоны деклараций по НДС, налогу на прибыль и РСВ. Сохраняйте шпаргалку!

Не оставляйте подготовку отчетности за II квартал (первое полугодие) 2025 года на последний момент, тем более, что некоторые отчеты придется сдавать по новой форме.

За II квартал (первое полугодие) 2025 года нужно сдать:

Расчет 6-НДФЛ 25.07.2025 г. РСВ 25.07.2025 г. Декларация по налогу на прибыль 25.07.2025 г. Декларация по НДС 25.07.2025 г. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 21.07.2025 г. ЕФС-1 (в части сведений о взносах на травматизм) 25.07.2025 г.

Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот РСВ, декларацию по налогу на прибыль и декларацию по НДС нужно будет сдавать по новым формам. Рассказываем об основных изменениях.

РСВ

В разделе 1 появилось приложение 3.1, которое позволяет рассчитать соответствие условиям применения пониженного тарифа страховых взносов. Это распространяется на субъектов МСП в обрабатывающей промышленности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Появились новые коды тарифов и коды категорий застрахованных лиц: 29 — религиозные организации и 30 — обрабатывающие производства.

Раздел 3 дополнили графой 141 «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица по гражданско-правовым договорам», а в разделе 2 теперь будут показатели, которые связаны с периодами освобождения от уплаты страховых взносов.

Декларация по налогу на прибыль

Постоянные представительства иностранных организаций будут использовать общую форму декларации начиная с 2026 года (сейчас они используют отдельную форму).

В декларацию добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» в подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1. Это позволит в дальнейшем отказаться от сдачи декларации по месту нахождения обособок.

Также обновили подраздел 1.3 раздела 1. Предусмотрены фиксированные сроки уплаты налога в федеральный бюджет с отдельных видов доходов. В лист 02 добавили новые коды признака налогоплательщика, уточнили формулировки прежних, некоторые коды исключили. Убрали ряд строк, к примеру, со сведениями о лицензии. По строке 265 нужно указывать исчисленную сумму торгового сбора с начала года. Ранее там показывали уплаченную сумму сбора.

Приложение 1 к листу 02 дополнили новыми строками, например: 108 – проценты по долгам любого вида и 109 – положительная курсовая разница. Строку со сведениями о лицензии убрали. В строке 104 указывают доходы в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договоров или долговых обязательств, а также суммы возмещенного ущерба. Ранее там отражали доходы в виде стоимости излишков МПЗ, выявленных при инвентаризации. Сейчас эти доходы перенесены в строку 103.

В приложении 2 к листу 02 больше не нужно показывать расходы организаций, которые используют труд инвалидов, и общественных организаций инвалидов (строки 045 и 046).

Приложение 7 к листу 02 дополнено разделом «Д», в котором введен расчет федерального инвестиционного налогового вычета, а лист 05 дополнили полями для отражения операций с цифровыми финансовыми активами.

Декларация по НДС

Изменения внесены в целях реализации положений, касающихся исчисления и уплаты НДС плательщиками УСН, а также уплаты НДС при реализации физлицам товаров ЕАЭС посредством электронных торговых площадок.

Титульный лист и раздел 1 сдают все налогоплательщики (налоговые агенты), поясняют налоговики. Разделы 2—12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 включаются в состав декларации при осуществлении налогоплательщиком соответствующих операций.

В раздел 3 добавлены строки 021, 022, 031, 032, 033, 034. В них отражают базу и сумму налога для ставок 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107% и 5/105% соответственно. Строки 045 и 046 исключены.

В книгу продаж и ее дополнительный лист включены графы:

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 5%»;

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 7%»;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 5%»;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 7%».

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Расписание мастер-классов

По новой форме нужно будет сдавать декларацию по НДС и РСВ, сюда добавили новые коды, дополнили первый и третий раздел. Также уже сейчас нужно разобраться с изменениями в декларации по налогу на прибыль, потому что их будет много: обновили подраздел 1.3, добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» и т. д.

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