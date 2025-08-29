Как бухгалтеру вырасти до финдира: пять шагов к успеху

Ничего лишнего и никаких абстрактных советов. Мы составили простую и понятную инструкцию, которая поможет бухгалтеру разобраться в ценности профессии финансового директора и прийти к этой должности.

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финдира. Но чем занимается этот специалист и что общего у него с бухгалтером.

Кто такой финансовый директор CFO

Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция.

Чем задачи финдира отличаются от задач бухгалтера

Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.

Главный бухгалтер:

руководит бухгалтерией,

ведет бухгалтерский и налоговый учет,

отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации,

контролирует бухгалтерскую документацию.

взаимодействует с проверяющими органами,

составляет и сдает отчетность.

Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.

Сделали для ваш покшаговую инструкцию: как пройти экспресс-путь от рядового бухгалтера до финансового директора.

Шаг №1. Освойте управленческий учет

Какие конкретно нужны навыки:

Научитесь формировать P&L (Отчет о прибылях и убытках), Cash Flow (ОД ДС) и баланс не для налоговой, а для собственника.

Внедрите KPI для финансовых показателей (рентабельность, оборачиваемость, ликвидность).

Практика: Сделайте упрощенную управленческую отчетность для своей компании (даже если ее пока нет).

Шаг №2. Прокачайте финансовую аналитику

Какие конкретно нужны навыки:

Научитесь строить финансовые модели (бюджетирование, прогнозирование, финансовое моделирование).

Освойте Excel на продвинутом уровне (сводные таблицы, Power Quer y) или BI-системы (Power BI, Tableau).

Практика: Проанализируйте, как изменение цены или издержек повлияет на прибыль компании.

Шаг №3. Разберитесь в финансах компании за пределами бухгалтерии

Какие конкретно нужны навыки:

Изучите основы инвестиций и кредитования (NPV, IRR, условия банковских продуктов).

Поймите, как работают деньги компании (дебиторка, кредиторка, оборотный капитал).

Практика: Предложите способ оптимизации денежного потока (например, отсрочка платежей поставщикам).

Шаг №4. Развивайте Soft skills

Какие конкретно нужны навыки:

Научитесь презентовать цифры не бухгалтерам (собственникам, менеджерам).

Прокачайте навыки переговоров с банками, инвесторами и налоговой.

Практика: Проведите мини-презентацию по финансовым результатам для коллег.

Шаг №5. Заявите о себе как об эксперте

Какие конкретно нужны навыки:

Создайте личный бренд (публикации, выступления на профильных мероприятиях).

Пройдите обучение и получите диплом о профпереподготовке.

Практика: Напишите пост с анализом трендов в вашей отрасли и разместите на «Клерке» и в соцсетях.

Что мешает профессиональному росту

Не застревайте в рутине – если вы только « сводите баланс», вас не заметят. Не игнорируйте технологии – автоматизация освободит время для стратегии. Не бойтесь ошибок – финансовый директор принимает решения, а не просто их исполняет.

Где получить необходимые навыки и знания

Вы изучите все необходимые инструменты от управленческого учета и финмоделирования до коммуникации и soft skills на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Всего за четыре месяца вы освоите профессию, которая в 2 раза увеличит ваш доход!

На курсе вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы.

Вы будете визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков, сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных. Овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу.

Вы получите пошаговый алгоритм работы с нейросетями – от простых задач к сложным – для финансового анализа и обработки больших данных.

Во время прохождения курса вам будет помогать персональный куратор, а на онлайн-встречах с экспертами вы сможет обсуждать самые сложные ситуации, а также настоящие проблемы из вашей практики или опыта других специалистов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Старт 1 сентября.

Записаться

