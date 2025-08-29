ЦОК КПП 8 ФСБУ 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Клерк
Финансовый анализ

Как бухгалтеру вырасти до финдира: пять шагов к успеху

Ничего лишнего и никаких абстрактных советов. Мы составили простую и понятную инструкцию, которая поможет бухгалтеру разобраться в ценности профессии финансового директора и прийти к этой должности.
Как бухгалтеру вырасти до финдира: пять шагов к успеху
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финдира. Но чем занимается этот специалист и что общего у него с бухгалтером. 

Кто такой финансовый директор CFO

Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция. 

Чем задачи финдира отличаются от задач бухгалтера

Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.

Главный бухгалтер:

  • руководит бухгалтерией,

  • ведет бухгалтерский и налоговый учет, 

  • отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации,

  • контролирует бухгалтерскую документацию.

  • взаимодействует с проверяющими органами,

  • составляет и сдает отчетность.

Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.

Сделали для ваш покшаговую инструкцию: как пройти экспресс-путь от рядового бухгалтера до финансового директора.

Шаг №1. Освойте управленческий учет

Какие конкретно нужны навыки:

  • Научитесь формировать P&L (Отчет о прибылях и убытках), Cash Flow (ОД ДС) и баланс не для налоговой, а для собственника.

  • Внедрите KPI для финансовых показателей (рентабельность, оборачиваемость, ликвидность).

Практика: Сделайте упрощенную управленческую отчетность для своей компании (даже если ее пока нет).

Шаг №2. Прокачайте финансовую аналитику

Какие конкретно нужны навыки:

  • Научитесь строить финансовые модели (бюджетирование, прогнозирование, финансовое моделирование).

  • Освойте Excel на продвинутом уровне (сводные таблицы, Power Quer y) или BI-системы (Power BI, Tableau).

Практика: Проанализируйте, как изменение цены или издержек повлияет на прибыль компании.

Шаг №3. Разберитесь в финансах компании за пределами бухгалтерии

Какие конкретно нужны навыки:

  • Изучите основы инвестиций и кредитования (NPV, IRR, условия банковских продуктов).

  • Поймите, как работают деньги компании (дебиторка, кредиторка, оборотный капитал).

Практика: Предложите способ оптимизации денежного потока (например, отсрочка платежей поставщикам).

Шаг №4. Развивайте Soft skills

Какие конкретно нужны навыки:

  • Научитесь презентовать цифры не бухгалтерам (собственникам, менеджерам).

  • Прокачайте навыки переговоров с банками, инвесторами и налоговой.

Практика: Проведите мини-презентацию по финансовым результатам для коллег.

Шаг №5. Заявите о себе как об эксперте

Какие конкретно нужны навыки:

  • Создайте личный бренд (публикации, выступления на профильных мероприятиях).

  • Пройдите обучение и получите диплом о профпереподготовке.

Практика: Напишите пост с анализом трендов в вашей отрасли и разместите на «Клерке» и в соцсетях.

Что мешает профессиональному росту

  1. Не застревайте в рутине – если вы только

    « сводите баланс», вас не заметят.

  2. Не игнорируйте технологии – автоматизация освободит

    время для стратегии.

  3. Не бойтесь ошибок – финансовый директор принимает

    решения, а не просто их исполняет.

Где получить необходимые навыки и знания

Вы изучите все необходимые инструменты от управленческого учета и финмоделирования до коммуникации и soft skills на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Всего за четыре месяца вы освоите профессию, которая в 2 раза увеличит ваш доход!

На курсе вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы.

Вы будете визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков, сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных. Овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу.

Вы получите пошаговый алгоритм работы с нейросетями – от простых задач к сложным – для финансового анализа и обработки больших данных.

Во время прохождения курса вам будет помогать персональный куратор, а на онлайн-встречах с экспертами вы сможет обсуждать самые сложные ситуации, а также настоящие проблемы из вашей практики или опыта других специалистов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 9 900 рублей вместо 44 900 рублей. Осталось 4 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

104 560 подписчиков1 850 постов1 140 мероприятий

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO