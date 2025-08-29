Как бухгалтеру вырасти до финдира: пять шагов к успеху
Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финдира. Но чем занимается этот специалист и что общего у него с бухгалтером.
Кто такой финансовый директор CFO
Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция.
Чем задачи финдира отличаются от задач бухгалтера
Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.
Главный бухгалтер:
руководит бухгалтерией,
ведет бухгалтерский и налоговый учет,
отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации,
контролирует бухгалтерскую документацию.
взаимодействует с проверяющими органами,
составляет и сдает отчетность.
Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.
Сделали для ваш покшаговую инструкцию: как пройти экспресс-путь от рядового бухгалтера до финансового директора.
Шаг №1. Освойте управленческий учет
Какие конкретно нужны навыки:
Научитесь формировать P&L (Отчет о прибылях и убытках), Cash Flow (ОД ДС) и баланс не для налоговой, а для собственника.
Внедрите KPI для финансовых показателей (рентабельность, оборачиваемость, ликвидность).
Практика: Сделайте упрощенную управленческую отчетность для своей компании (даже если ее пока нет).
Шаг №2. Прокачайте финансовую аналитику
Какие конкретно нужны навыки:
Научитесь строить финансовые модели (бюджетирование, прогнозирование, финансовое моделирование).
Освойте Excel на продвинутом уровне (сводные таблицы, Power Quer y) или BI-системы (Power BI, Tableau).
Практика: Проанализируйте, как изменение цены или издержек повлияет на прибыль компании.
Шаг №3. Разберитесь в финансах компании за пределами бухгалтерии
Какие конкретно нужны навыки:
Изучите основы инвестиций и кредитования (NPV, IRR, условия банковских продуктов).
Поймите, как работают деньги компании (дебиторка, кредиторка, оборотный капитал).
Практика: Предложите способ оптимизации денежного потока (например, отсрочка платежей поставщикам).
Шаг №4. Развивайте Soft skills
Какие конкретно нужны навыки:
Научитесь презентовать цифры не бухгалтерам (собственникам, менеджерам).
Прокачайте навыки переговоров с банками, инвесторами и налоговой.
Практика: Проведите мини-презентацию по финансовым результатам для коллег.
Шаг №5. Заявите о себе как об эксперте
Какие конкретно нужны навыки:
Создайте личный бренд (публикации, выступления на профильных мероприятиях).
Пройдите обучение и получите диплом о профпереподготовке.
Практика: Напишите пост с анализом трендов в вашей отрасли и разместите на «Клерке» и в соцсетях.
Что мешает профессиональному росту
Не застревайте в рутине – если вы только
« сводите баланс», вас не заметят.
Не игнорируйте технологии – автоматизация освободит
время для стратегии.
Не бойтесь ошибок – финансовый директор принимает
решения, а не просто их исполняет.
