День финансиста в России-2025: кого и когда поздравлять

8 сентября в России отмечается День финансиста — разбираемся, кого поздравлять в этот день, в чем разница работы бухгалтера и финансиста, кто зарабатывает больше и стоит ли бухгалтеру рассматривать профессию финансиста для карьеры.

День финансиста учрежден Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года №1101 и празднуется 8 сентября. Эта дата совпадает с днем основания Министерства финансов Российской Империи, которое состоялось 8 сентября 1802 года. В этот день поздравляют финансистов, финансовых аналитиков, аудиторов, финансовых риск-менеджеров, специалистов по инвестициям и финдиректоров.

Кто такой финансист и чем он занимается

Финансист — это специалист в области финансов, который занимается комплексным управлением денежными потоками и активами компании, проводит глубокий анализ финансовых показателей, разрабатывает эффективные стратегии для роста прибыли и оптимизации затрат, а также контролирует инвестиционные процессы и минимизацию рисков.

В его обязанности входит:

составление подробных отчетов,

планирование бюджета,

оценка перспективности инвестиционных проектов,

предоставление консультаций по финансовым инструментам.

Эта профессия востребована в банках, инвестиционных компаниях, промышленных предприятиях и государственных структурах. Она играет ключевую роль в достижении финансовой устойчивости и долгосрочного развития организаций.

В чем разница между финансистом, экономистом и бухгалтером

Финансист управляет деньгами и инвестициями, он ориентирован на практическое финансовое управление.

Специалист высокого уровня, например, финансовый директор должен следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция.

Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.

Экономист — это исследователь экономических процессов и тенденций. Он занимается анализом и прогнозированием экономики в целом.

Сколько зарабатывает финансист

Согласно статистике Клерк.Работа, начинающие финансисты с опытом до года зарабатывают 40-70 000 рублей. Профессионалы с опытом более трех лет — в среднем получают в месяц 100 000 рублей, а вот зарплата финансовых аналитиков и финменеджеров может доходить до 200 000 рублей.

Сколько времени нужно бухгалтеру, чтобы переучиться на финансиста

Один из важнейших навыков финансиста — планирование, которое строится на данных управленческого учета. Многие бухгалтеры и так владеют этим инструментом, но высокие зарплаты финансистов и поздравления проходят мимо. Почему? Стоит ли премия бесконечного цейтнота и стресса? А что если попробовать автоматизировать процессы?

Управленческий учет в компаниях ведётся в основном вручную. Таблицы множатся, правки не кончаются, одно и то же приходится делать по два раза — в 1С, потом в Excel, потом снова проверять. В итоге цифры в отчетах начинают расходиться, сроки горят, а бухгалтер остается «заложником» рутинных операций.

Если честно подсчитать, на сводки, проверки и повторное заполнение отчётов уходит до 20 часов в месяц — это почти три рабочих дня. Время, которое можно было бы потратить на аналитику, развитие навыков или хотя бы на семью и отдых.

