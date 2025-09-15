Все изменения для упрощенцев осенью 2025 года: НДС на УСН, ЭДО и обращения в налоговую

С 1 сентября упрощенцы по-новому ведут расчет среднего заработка, начисляют премии и работают с мигрантами, с октября прекратится использование спецприложений для обращений ФНС, а с 1 ноября прием обращений через операторов ЭДО прекратится полностью. Разбираемся в изменениях осени 2025 года и рассказываем, как подготовиться уже сейчас.

Осень 2025 года будет не простой для бизнеса, в том числе для ИП и организаций на УСН. С 1 сентября изменился порядок расчета среднего заработка, который нужен для начисления отпускных и пособий, появились новые правила премирования и депремирования сотрудников, оформления командировок, счетов-фактур, кассовых чеков, работы с ЭДО и учета мигрантов.

Также с 1 сентября 2025 года продавцов, которые навязывают потребителям дополнительные услуги, работы и товары, ждут штрафы: до 300 000 руб. для физлиц и до миллиона для юрлиц.

Еще одно новшество, которое затронуло всех налогоплательщиков – ФНС России начинает поэтапную модернизацию системы приема обращений налогоплательщиков. Рассказываем, как быстрее адаптироваться к изменениям и подготовиться к поправкам, которые вступят в силу в октябре и ноябре 2025 года.

Все изменения в НДС на УСН с 1 октября 2025 года

Согласно Федеральному закону от 23.07.2025 №227-ФЗ, осенью появятся новые ставки НДС. Он также продлит нулевую ставку для гостиничного бизнеса до конца 2030 года (ранее она действовала до 2027 года).

Кроме этого, с 1 октября 2025 года внедряется 0% на транспортировку багажа и проезд пассажиров высокоскоростным железнодорожным транспортом на пути Москва – Санкт-Петербург.

С 1 октября будут расширены льготы на НДС, так вырастет лимит освобождения от НДС для организаций и ИП, чья деятельность связана с общественным питанием. Теперь вместо двух млрд он составит три млрд рублей.

В октябре услуги по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений и непосредственно услуги, оказываемые операторами софинансирования будут освобождены от уплаты НДС.

Расширится ряд материалов и грузов, с которых не нужно платить НДС. К ним относятся:

детали и запасные части для ремонта, сборки и обслуживания беспилотных гражданских воздушных судов массой до 30 кг;

беспилотные гражданские суда взлетной массой до 30 кг на территории ЕАЭС, а также комплектующих для них.

Новый порядок электронного взаимодействия с ФНС

С 1 октября 2025 года меняется порядок электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС): счета-фактуры теперь должны сопровождаться универсальными сообщениями через операторов электронного документооборота, при этом использование квалифицированной электронной подписи не требуется. Это должно упростить документооборот и сократить время обработки.

Переход на единые цифровые решения и автоматизацию обработки обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». К первому этапу постепенного отказа от приема обращений через операторов ЭДО, сокращению передаваемых файлов с 5 МБ до1 МБ, ФНС уже перешел с 1 июля 2025 года. Следующим шагом будет прекращение использования специализированных приложений для обращений. Они перестанут работать с 1 октября 2025 года.

Полностью прекратится прием обращений через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года.

Новый порядок взыскания задолженностей с физических и юридических лиц

С 1 ноября в силу вступает Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ, который разрешает ФНС взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Ранее такое взыскание происходило только через суд.

Нововведение касается только неоспариваемых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. Если же возражения не последует, ФНС сможет списать сумму напрямую.

Взыскание будет равнозначно взысканию с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы ни работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновения с новшествами неминуемы. Особенно внимательными нужно быть ИП и организациям на УСН — продолжается усиливаться контроль за деятельностью фирм на упрощенке, с введением новых правил проверок станет еще больше.

Для спокойной работы этой осенью вам нужно актуализировать весомую часть своих знаний, откинуть старые привычные инструменты и как можно скорее освоить новые. Самому сделать это за неделю просто нереально.

