Все изменения для упрощенцев осенью 2025 года: НДС на УСН, ЭДО и обращения в налоговую
Осень 2025 года будет не простой для бизнеса, в том числе для ИП и организаций на УСН. С 1 сентября изменился порядок расчета среднего заработка, который нужен для начисления отпускных и пособий, появились новые правила премирования и депремирования сотрудников, оформления командировок, счетов-фактур, кассовых чеков, работы с ЭДО и учета мигрантов.
Также с 1 сентября 2025 года продавцов, которые навязывают потребителям дополнительные услуги, работы и товары, ждут штрафы: до 300 000 руб. для физлиц и до миллиона для юрлиц.
Еще одно новшество, которое затронуло всех налогоплательщиков – ФНС России начинает поэтапную модернизацию системы приема обращений налогоплательщиков. Рассказываем, как быстрее адаптироваться к изменениям и подготовиться к поправкам, которые вступят в силу в октябре и ноябре 2025 года.
Все изменения в НДС на УСН с 1 октября 2025 года
Согласно Федеральному закону от 23.07.2025 №227-ФЗ, осенью появятся новые ставки НДС. Он также продлит нулевую ставку для гостиничного бизнеса до конца 2030 года (ранее она действовала до 2027 года).
Кроме этого, с 1 октября 2025 года внедряется 0% на транспортировку багажа и проезд пассажиров высокоскоростным железнодорожным транспортом на пути Москва – Санкт-Петербург.
С 1 октября будут расширены льготы на НДС, так вырастет лимит освобождения от НДС для организаций и ИП, чья деятельность связана с общественным питанием. Теперь вместо двух млрд он составит три млрд рублей.
В октябре услуги по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений и непосредственно услуги, оказываемые операторами софинансирования будут освобождены от уплаты НДС.
Расширится ряд материалов и грузов, с которых не нужно платить НДС. К ним относятся:
детали и запасные части для ремонта, сборки и обслуживания беспилотных гражданских воздушных судов массой до 30 кг;
беспилотные гражданские суда взлетной массой до 30 кг на территории ЕАЭС, а также комплектующих для них.
Новый порядок электронного взаимодействия с ФНС
С 1 октября 2025 года меняется порядок электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС): счета-фактуры теперь должны сопровождаться универсальными сообщениями через операторов электронного документооборота, при этом использование квалифицированной электронной подписи не требуется. Это должно упростить документооборот и сократить время обработки.
Переход на единые цифровые решения и автоматизацию обработки обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». К первому этапу постепенного отказа от приема обращений через операторов ЭДО, сокращению передаваемых файлов с 5 МБ до1 МБ, ФНС уже перешел с 1 июля 2025 года. Следующим шагом будет прекращение использования специализированных приложений для обращений. Они перестанут работать с 1 октября 2025 года.
Полностью прекратится прием обращений через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года.
Новый порядок взыскания задолженностей с физических и юридических лиц
С 1 ноября в силу вступает Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ, который разрешает ФНС взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Ранее такое взыскание происходило только через суд.
Нововведение касается только неоспариваемых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. Если же возражения не последует, ФНС сможет списать сумму напрямую.
Взыскание будет равнозначно взысканию с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
