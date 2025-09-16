Как начислять премии с 1 сентября 2025 года: Роструд ответил на самые частые вопросы бухгалтеров

С 1 сентября изменился регламент премирования и депремирования сотрудников. Разбираемся в новых нормах и рассказываем, что прописать в трудовом договоре и локальных актах, как начислить премию в 1С:ЗУП и когда ее проиндексировать.

С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе официально закреплен новый порядок премирования и, главное, регламент лишения премий. Основные нововведения касаются четкого прописывания условий, размеров и сроков выплат премий, а также ограничения на снижение размера премии при лишении за дисциплинарные нарушения.

Какие штрафы грозят за незаконное лишение премии

С 1 сентября вступил в силу закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ, который устанавливает для работодателей правила выплаты премий. За незаконное лишение работников премии будут штрафовать на сумму до 50 000 рублей.

Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда его применили к работнику. При этом размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.

Что важно прописать в положении о премировании в 2025 году

С 1 сентября 2025 года работодатель должен разработать и зафиксировать в трудовых договорах и локальных актах основания о премировании и депремировании сотрудника, чтобы положение и последующее заявление были прозрачными. Необходимо указать:

вид премии ,

размер ,

сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),

условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.

Можно установить условием получения премии качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Также работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии.

Как начислить премию в 1С:ЗУП

Трудовым договором для сотрудников предусмотрены премии за выполнение ключевых показателей эффективности. Они учитываются в периоде их начисления, так же, как и оплата труда (п. 4 ст. 272 НК).

Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску или командировке. В этом случае неважно, когда она начислена – в расчетном периоде или после. Разовые премии учитываются просто в расчетном периоде, если они предусмотрены ЛНА или трудовым договором.

В программе 1С:ЗУП премии можно отразить в документе «Премия» или в документе «Начисление зарплаты» — в зависимости от настроек программы.

Если есть документ «Начисления» — начисление создают в нем. В настройках выплаты указывают, как считается начисление или можно просто внести сумму. Также указать, включается ли в средний заработок, какие налоги начислены на выплату.

Должен ли работодатель платить премию, если сотрудник отработал меньше месяца и уволился

«Можно, если такой порядок начисления и выплаты премии будет установлен трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя» — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Может ли быть в компании одновременно несколько систем премирования

Ведомство разъяснило, что работодатель может ввести одновременно несколько систем премирования.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата включает в себя вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты. Зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК). А системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством.

Таким образом, работодатель вправе установить сразу несколько систем премирования.

Какие премии не включают в расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Единовременную поощрительную премию за выполнение особо важных и ответственных поручений, не входящую в систему оплаты труда, не нужно включать в расчет среднего заработка. Также ее необязательно индексировать, но работодатель вправе это сделать.

Зато если такая премия носит стимулирующий характер, то она будет составной частью заработной платы, пояснил Роструд.

Нужно ли при расчете среднего заработка индексировать ежемесячную премию

«Не нужно, поскольку премия не установлена в фиксированном размере», — пояснил Роструд.

Согласно п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, при повышении среднего заработка учитывают тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение и выплаты в фиксированном размере, за исключением выплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений(проценты, кратность).

Также при повышении среднего заработка не повышаются выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах.

