Ставка НДС 22% с 1 января 2026 года: как снизить налоговую нагрузку после повышения налога

Министерство финансов России подтвердило планы повышения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года на Московском финансовом форуме. Законопроект с подробностями ожидается к концу сентября 2025 года для внесения в Госдуму на рассмотрение.

В Минфине анонимные источники рассказали о планах повысить базовую ставку НДС с 20% до 22%. Также активно распространяется слух о снижении порога на УСН по освобождению от НДС — с 60 до 10 млн рублей.

Пока что конкретных законопроектов по повышению НДС нет, но эти поправки могут добавить в какой-то другой законопроект, уже внесенный в Госдуму и рассмотренный в первом чтении. Так как сейчас параллельно рассматривается сразу несколько законопроектов, увеличивающих налоговую нагрузку бизнеса. А именно:

Законопроект № 982789-8 О внесении изменения в ст. 346.2 (о сохранении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя для отдельных категорий лиц) Законопроект № 960728-8 О внесении изменения в ст. 346.17 (об уточнении порядка определения налоговой базы по УСН при выходе участника из общества) Законопроект № 919131-8 О внесении изменений в ст. 126.2 и ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в ст. 102 и 126.2 НК» (в части изменения порядка предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц) Законопроект № 840725-8 О внесении изменений в ст. 246.3 и 427 НК (в части уточнения условий применения налоговых преференций организациями, реализующими инвестиционные проекты на территории Курильских островов) Законопроект № 343104-8 О внесении изменений в ст. 161 и 217 НК (о налогообложении старательской деятельности) Законопроект № 10375-8 О внесении изменений в ст. 13 НК (в части отдельных вопросов взимания сбора за пользование объектами животного мира).

Как отразится рост НДС на работе компаний на УСН и ОСНО в 2026 году

Повышение НДС до 22% в 2026 году приведет к существенному удорожанию товаров и услуг для конечных потребителей. Основные моменты влияния включают:

Прямое увеличение налогового бремени вызовет рост себестоимости продукции и услуг, что неизбежно отразится на розничных ценах, повысив их примерно на 2% и более.

Усилится общий инфляционный фон, поскольку повышение НДС создаст дополнительное давление на рост цен во всех секторах экономики.

Наибольшие сложности испытают мелкие предприниматели и сфера услуг, где налоговая нагрузка сложнее переносится на потребителя, что может вызвать снижение рентабельности и даже закрытие некоторых бизнесов.

Социально значимые товары и услуги, включая продукты питания первой необходимости и лекарства, останутся под действием прежних льготных ставок, что смягчит влияние повышения на уязвимые группы населения.

Эксперты прогнозируют, что повышение налога увеличит инфляцию на 0,7–1,2 процентного пункта, приведет к снижению покупательской способности населения и усилит нагрузку на бизнес и бюджет.

Кроме того, рост НДС может повлиять на решения Центробанка по учету инфляционных рисков в монетарной политике, что сделает кредитование более дорогим.

У компаний на ОСНО вырастут траты из-за повышения стоимости ресурсов, а прибыль может снизиться, так как не все контрагенты готовы работать с повышенными ценами.

Бизнес, работающий на УСН без уплаты НДС, также ощутит последствия повышения налоговой ставки до 22%. Если такие предприниматели будут приобретать товары или услуги у компаний, работающих на общей системе налогообложения, и при этом поставщики увеличат цены в связи с ростом НДС, то и их производственные или операционные расходы возрастут.

В итоге это приведет к увеличению себестоимости продукции или услуг и, соответственно, к росту цен для конечного потребителя.

Таким образом, даже компании на УСН не смогут избежать косвенного влияния повышения НДС, поскольку возросшие издержки поставщиков неизбежно скажутся на цене товаров и услуг, что негативно отразится на итоговой стоимости для клиентов и покупателей.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

