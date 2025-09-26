Как рост ставки НДС 22% в 2026 году отразится на рабочих местах бухгалтеров

С 1 января 2026 года в России планируется повышение ставки НДС с текущих 20% до 22%. Несмотря на формально небольшое увеличение, последствия этого изменения окажутся масштабными и затронут практически все сферы бизнеса. Особенно сильно оно повлияет на рынок труда: спрос на квалифицированных бухгалтеров, умеющих работать с НДС, вырастет уже в 2025 году.

Причина заметного спроса на бухгалтеров кроется не только в необходимости технически правильно применять новую ставку, но и в глубокой перестройке бухгалтерских, налоговых и договорных процессов. Уже к концу 2025 года прогнозируемый спрос на бухгалтеров увеличится в несколько раз. Разбираемся в главных требованиях и проблемах, с которыми бизнес столкнется совсем скоро.

Массовое переоформление договоров: дедлайн — конец 2025 года

Один из главных вызовов — пересмотр и переоформление договоров, особенно долгосрочных, заключенных до анонса изменения ставки. В договорах, где НДС прописан отдельно, потребуется уточнение условий с новой ставкой, пересчет цен и составление дополнительных соглашений. Если этого не сделать вовремя, возрастает риск налоговых споров и доначислений.

Компании, особенно с большим объемом контрактов, уже сейчас начали подготовку к массовому юридическо-бухгалтерскому апдейту. Для реализации этой задачи в срок потребуется множество специалистов, хорошо ориентирующихся в налоговом законодательстве и практике работы с договорами.

УСН и обязательный НДС: пересчет бизнес-моделей

Изменение ставки НДС болезненно скажется на малом и среднем бизнесе. Многие компании на упрощенной системе налогообложения, ранее не платившие НДС, теперь будут вынуждены включать его в расчеты — как в силу перехода на общий режим, так и из-за изменений в правах на освобождение от НДС.

Им придется пересчитывать цены, прогнозировать кассовые разрывы, адаптировать систему взаимодействия с контрагентами и налоговой. Бухгалтеры, способные не просто посчитать НДС, а перестроить модель налогообложения и адаптировать финансовые потоки под новые условия, станут крайне востребованными. Их компетенции нужны как внутри компаний, так и на аутсорсе.

Завершение льгот по страховым взносам: двойная нагрузка на ФОТ

Одновременно с повышением НДС в 2026 году завершается действие льготных тарифов страховых взносов, введенных ранее для поддержки бизнеса. Это означает, что нагрузка на фонд оплаты труда возрастет, особенно в сочетании с подорожанием продуктов и услуг из-за роста НДС.

Бухгалтеры будут обязаны учесть этот двойной удар по бюджету компаний. С одной стороны — увеличение налоговой нагрузки, с другой — рост затрат на персонал. Это потребует пересмотра зарплатных фондов, актуализации бюджета, оценки рисков и поисков точек оптимизации. А значит, бухгалтерам придется тесно сотрудничать с HR-отделами и финансовыми аналитиками.

Как изменится рынок труда бухгалтеров в ближайшее время

Изменения, связанные с ростом НДС в 2026 году, потребуют от компаний слаженной и грамотной подготовки уже в 2025-м. Массовое переоформление договоров, трансформация налоговой модели для малого бизнеса и рост обязательств по фонду оплаты труда приведут к резкому росту спроса на бухгалтеров с опытом работы с НДС.

Специалисты с такими компетенциями уже сегодня становятся «на вес золота». Компании, которые не успеют укрепить бухгалтерскую службу вовремя, рискуют столкнуться с налоговыми доначислениями, штрафами и сбоями в операционной деятельности.

2025 год станет переломным моментом, когда грамотный бухгалтер с пониманием всех аспектов работы с НДС превратится из рядового сотрудника в одного из ключевых участников стратегического планирования бизнеса.

Так что сейчас самое время улучшить свои знания по работе с НДС на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы.

Мы составили программу, которая учитывает все изменения в НК РФ и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Осталось 4 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».