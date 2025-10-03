Кредитные каникулы для самозанятых и МСП: что меняется с октября 2025 года
С 1 октября 2025 года в России вступил в силу новый закон, который позволяет самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса оформлять кредитные каникулы. Это важное нововведение направлено на поддержку предпринимателей и дает возможность временно приостанавливать выплаты по кредитам и займам в сложные финансовые периоды.
Что такое кредитные каникулы
Кредитные каникулы — это временная отсрочка платежей по кредиту. Во время каникул заемщик освобождается от уплаты основного долга, однако проценты продолжают начисляться и могут быть добавлены к общей сумме кредита. Такой механизм помогает бизнесу сохранить ликвидность и сконцентрироваться на текущих расходах и развитии компании.
Кто может воспользоваться новым правом
Самозанятые, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
Малые и средние предприятия, включая индивидуальных предпринимателей и юридические лица, которые соответствуют критериям МСП.
Некоторые категории бизнеса, такие как финансовые организации, игорные компании и участники соглашений о разделе продукции, не могут оформить каникулы.
Лимиты по кредитам
Размер кредита, по которому можно получить каникулы, зависит от типа заемщика:
Самозанятые — до 10 млн рублей;
Микропредприятия — до 60 млн рублей;
Малые компании — до 400 млн рублей;
Средние компании — до 1 млрд рублей.
Эти лимиты могут корректироваться правительством в будущем в зависимости от экономической ситуации.
Условия оформления
Кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев;
Каждое кредитное соглашение можно использовать для каникул не чаще одного раза в пять лет;
Заявление о предоставлении каникул можно направить кредитору любым удобным способом — лично, по почте или через электронные сервисы.
Закон распространяется на договоры, заключенные с 1 марта 2024 года, и позволяет предпринимателям воспользоваться поддержкой для кредитов, оформленных после этой даты.
Кто не может воспользоваться кредитными каникулами
Кредитные каникулы не предоставляются по:
синдицированным кредитам;
займам, выданным микрофинансовыми организациями, некоммерческими или государственными МФО;
кредитам с залоговым имуществом, которое уже участвует в других соглашениях;
организациям, которые не могут получать государственную поддержку, например, ломбардам и финансовым структурам.
Кредитные каникулы дают предпринимателям финансовую гибкость и помогают пережить экономически сложные периоды, сохраняя бизнес на плаву. При этом оформление каникул не ухудшает кредитную историю заемщика при условии соблюдения всех правил.
Введение кредитных каникул с октября 2025 года — это шаг к стабильности малого и среднего бизнеса в России. Новые правила позволят предпринимателям лучше управлять своими финансами, сохраняя возможность развиваться и инвестировать в развитие компании.
