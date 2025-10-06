Что меняется в работе малого бизнеса с 1 января 2026 года: УСН, АУСН и ПСН
С 1 января 2026 года малый и средний бизнес столкнется с серьезной налоговой перестройкой. Вступают в силу новые правила по НДС, упрощенной и патентной системам, которые затронут практически каждого предпринимателя. Рост налоговой нагрузки, сокращение лимитов и усложнение учета — это не просто технические поправки, а изменение всей логики работы бизнеса в стране. Разбираемся во всех нововведениях и их последствиях по порядку.
Как повышение НДС до 22% отразится на работе ИП
С 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость увеличится с 20% до 22%.
Для социально значимых товаров — продуктов питания, детских товаров, медикаментов — льготная ставка 10% сохранится.
Рост НДС автоматически поднимет себестоимость товаров и услуг. Даже если компания решит не повышать цены для клиентов, потеря маржи будет ощутимой. Крупные и средние предприятия, работающие на общей системе налогообложения, должны будут обновить свои бухгалтерские программы, пересчитать авансы, проверить корректность договоров и счетов-фактур.
Малому бизнесу, впервые сталкивающемуся с НДС, предстоит серьезная адаптация. Придется обновить все налоговые ставки в учетных системах, протестировать переходные операции на стыке 2025 и 2026 годов, пересчитать цены и проверить все справочники контрагентов.
Ошибки в переходный период будут стоить дорого: при неверно указанных ставках или несвоевременной уплате НДС предусмотрены штрафы и доначисления.
Новый лимит доходов для освобождения от НДС на УСН
Вторая большая перемена — снижение лимита доходов для применения УСН без НДС до 10 млн рублей в год. Если по итогам 2025 года выручка превысит этот порог, с 1 января 2026 года компания автоматически становится плательщиком НДС.
Таким образом, предприниматели будут вынуждены вести сразу два параллельных учета — по УСН и по НДС, сдавать дополнительные декларации и следить за сроками отчетности.
Даже небольшое превышение лимита приведет к полной смене режима. Например, если предприниматель заработает 11 млн рублей за год, с 2026 года он будет платить 5–7% по УСН и 22% НДС.
Для многих компаний это удар по финансовой устойчивости: налоговая нагрузка вырастет, бухгалтерия усложнится, а риск ошибок при расчетах увеличится в разы.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит уже сейчас:
ввести автоматический контроль лимита доходов в учетной системе,
заранее оценить, выгоден ли переход на ОСНО,
просчитать налоговую нагрузку и включить ее в финансовый план.
Отмена региональных льгот с 2026 года: какие отрасли потеряют право на применение пониженных ставок
До сих пор регионы могли самостоятельно снижать ставки по УСН — например, устанавливать 1% по объекту «доходы» или 5% по «доходам минус расходы». С 2026 года такой опции больше не будет.
Теперь льготные ставки смогут получать только компании из приоритетных сфер, утвержденных Правительством РФ — таких как образование, IT, медицина, производство. Для всех остальных ставка станет стандартной.
Бизнесу придется заранее проверять, входит ли его деятельность в федеральный перечень льготных отраслей, и закладывать возможный рост ставки в финансовые расчеты.
Как меняется работа на патенте с 2026 года
29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. Важное изменение — патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые занимаются торговлей в стационарных торговых объектах и оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.
Снижение предельного значения суммы дохода для применения ПСН с 60 млн до 10 млн рублей заставит предпринимателя пересчитать все налоги за предыдущие месяцы и перейти на другую систему.
Кроме того, если ИП совмещает ПСН и УСН, то при определении лимита учитываются доходы по обоим режимам. Таким образом, «распределить» выручку больше не получится.
Как малый бизнес и ИП могут подготовиться к изменениям уже сейчас
Проверить финансовые модели — рассчитать, как рост НДС и снижение лимитов повлияют на себестоимость, цены и прибыль.
Обновить программное обеспечение — включить новые ставки, протестировать переходные операции, проверить все справочники и формы.
Настроить контроль лимитов — чтобы не упустить момент, когда выручка превысит 10 млн рублей.
Пересмотреть договоры — убедиться, что контрагенты согласны с изменениями ставок и условий расчётов.
Подготовить персонал — бухгалтеров, операторов, менеджеров — к новым требованиям и форматам отчетности.
Как работать в новых условиях без потерь
С 2026 года налоговая система становится более жесткой и прозрачной. Государство стремится сократить дробление бизнеса и вывести больше компаний в зону НДС. Для малого бизнеса это вызов, но те, кто начнет подготовку заранее — обновит учет, пересмотрит цены и систему налогообложения — смогут пережить реформу без потерь и даже выиграть за счет конкурентной устойчивости.
Улучшите свои знания по работе с НДС на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы.
Мы составили программу, которая учитывает все изменения в НК РФ и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо
26 000 рублей. Осталось 4 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию