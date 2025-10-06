Что меняется в работе малого бизнеса с 1 января 2026 года: УСН, АУСН и ПСН

С 1 января 2026 года работа малого бизнеса в России может кардинально измениться. Ожидаются масштабные реформы, которые затронут спецрежимы, налоговую нагрузку и ставки НДС. Многим предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям или вовсе пересмотреть режим работы. Рассказываем, с чего начать подготовку уже сейчас.

С 1 января 2026 года малый и средний бизнес столкнется с серьезной налоговой перестройкой. Вступают в силу новые правила по НДС, упрощенной и патентной системам, которые затронут практически каждого предпринимателя. Рост налоговой нагрузки, сокращение лимитов и усложнение учета — это не просто технические поправки, а изменение всей логики работы бизнеса в стране. Разбираемся во всех нововведениях и их последствиях по порядку.

Как повышение НДС до 22% отразится на работе ИП

С 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость увеличится с 20% до 22%.

Для социально значимых товаров — продуктов питания, детских товаров, медикаментов — льготная ставка 10% сохранится.

Рост НДС автоматически поднимет себестоимость товаров и услуг. Даже если компания решит не повышать цены для клиентов, потеря маржи будет ощутимой. Крупные и средние предприятия, работающие на общей системе налогообложения, должны будут обновить свои бухгалтерские программы, пересчитать авансы, проверить корректность договоров и счетов-фактур.

Малому бизнесу, впервые сталкивающемуся с НДС, предстоит серьезная адаптация. Придется обновить все налоговые ставки в учетных системах, протестировать переходные операции на стыке 2025 и 2026 годов, пересчитать цены и проверить все справочники контрагентов.

Ошибки в переходный период будут стоить дорого: при неверно указанных ставках или несвоевременной уплате НДС предусмотрены штрафы и доначисления.

Новый лимит доходов для освобождения от НДС на УСН

Вторая большая перемена — снижение лимита доходов для применения УСН без НДС до 10 млн рублей в год. Если по итогам 2025 года выручка превысит этот порог, с 1 января 2026 года компания автоматически становится плательщиком НДС.

Таким образом, предприниматели будут вынуждены вести сразу два параллельных учета — по УСН и по НДС, сдавать дополнительные декларации и следить за сроками отчетности.

Даже небольшое превышение лимита приведет к полной смене режима. Например, если предприниматель заработает 11 млн рублей за год, с 2026 года он будет платить 5–7% по УСН и 22% НДС.

Для многих компаний это удар по финансовой устойчивости: налоговая нагрузка вырастет, бухгалтерия усложнится, а риск ошибок при расчетах увеличится в разы.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит уже сейчас:

ввести автоматический контроль лимита доходов в учетной системе,

заранее оценить, выгоден ли переход на ОСНО,

просчитать налоговую нагрузку и включить ее в финансовый план.

Отмена региональных льгот с 2026 года: какие отрасли потеряют право на применение пониженных ставок

До сих пор регионы могли самостоятельно снижать ставки по УСН — например, устанавливать 1% по объекту «доходы» или 5% по «доходам минус расходы». С 2026 года такой опции больше не будет.

Теперь льготные ставки смогут получать только компании из приоритетных сфер, утвержденных Правительством РФ — таких как образование, IT, медицина, производство. Для всех остальных ставка станет стандартной.

Бизнесу придется заранее проверять, входит ли его деятельность в федеральный перечень льготных отраслей, и закладывать возможный рост ставки в финансовые расчеты.

Как меняется работа на патенте с 2026 года

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. Важное изменение — патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые занимаются торговлей в стационарных торговых объектах и оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.

Снижение предельного значения суммы дохода для применения ПСН с 60 млн до 10 млн рублей заставит предпринимателя пересчитать все налоги за предыдущие месяцы и перейти на другую систему.

Кроме того, если ИП совмещает ПСН и УСН, то при определении лимита учитываются доходы по обоим режимам. Таким образом, «распределить» выручку больше не получится.

Как малый бизнес и ИП могут подготовиться к изменениям уже сейчас

Проверить финансовые модели — рассчитать, как рост НДС и снижение лимитов повлияют на себестоимость, цены и прибыль. Обновить программное обеспечение — включить новые ставки, протестировать переходные операции, проверить все справочники и формы. Настроить контроль лимитов — чтобы не упустить момент, когда выручка превысит 10 млн рублей. Пересмотреть договоры — убедиться, что контрагенты согласны с изменениями ставок и условий расчётов. Подготовить персонал — бухгалтеров, операторов, менеджеров — к новым требованиям и форматам отчетности.

Как работать в новых условиях без потерь

С 2026 года налоговая система становится более жесткой и прозрачной. Государство стремится сократить дробление бизнеса и вывести больше компаний в зону НДС. Для малого бизнеса это вызов, но те, кто начнет подготовку заранее — обновит учет, пересмотрит цены и систему налогообложения — смогут пережить реформу без потерь и даже выиграть за счет конкурентной устойчивости.

