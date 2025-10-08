Топ-7 налоговых ловушек, в которые рискует попасть малый бизнес в 2026 году

С 1 января 2026 года малый и средний бизнес ждет серьезная налоговая перестройка. Изменяются правила по НДС, УСН и ПСН, снижаются лимиты и отменяются региональные льготы. Все это приведет к росту нагрузки, усложнению учета и новым рискам. Разбираем семь главных налоговых ловушек, которые стоит заметить заранее — пока ещё есть время подготовиться.

2026 год станет проверкой финансовой устойчивости для малого бизнеса. Для многих предпринимателей реформы станут серьезным испытанием: возрастет налоговая нагрузка, усложнится бухгалтерия и появятся новые риски. Мы собрали семь главных налоговых проблем, с которыми бизнесу придется столкнуться уже через год.

Новые налоговые правила не оставляют места для случайностей — только те, кто заранее перестроит учет и стратегию, смогут сохранить прибыль и стабильность.

1. НДС поднимается до 22% — цена ошибки растет

Главное изменение — повышение ставки НДС с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохранится только для социально значимых товаров. Рост НДС неизбежно увеличит себестоимость и сократит прибыль.

Малому бизнесу придется обновлять учетные системы, пересчитывать цены и внимательно проверять все расчеты.

Любая ошибка в переходный период — неверная ставка или несвоевременная уплата — грозит штрафами и доначислениями.

2. Повышается риск стать плательщиком НДС на УСН

С 2026 года лимит для применения УСН без НДС снижается до 10 млн рублей в год. Превышение даже на 1 рубль приведет к автоматическому переходу на НДС. Это означает двойной учет, дополнительные декларации и резкий рост нагрузки. Чтобы не попасть в ловушку, предпринимателям стоит уже сейчас ввести контроль лимитов и заранее рассчитать последствия перехода на ОСНО.

3. Конец «налогового рая» в регионах

С 2026 года регионы теряют право устанавливать пониженные ставки по УСН. Теперь льготы останутся только для компаний из федерального перечня приоритетных отраслей — IT, образования, медицины, производства.

Все остальные фирмы будут платить по стандартным ставкам. Для многих предприятий, особенно в торговле и услугах, это приведет к заметному росту налоговой нагрузки уже в первом квартале 2026 года.

4. Патент под угрозой: кому придется искать новый режим

С 2026 года патентная система станет недоступна для ИП, занятых стационарной торговлей и грузоперевозками. Одновременно лимит доходов для применения ПСН снижается с 60 млн до 10 млн рублей.

Совмещение УСН и ПСН больше не поможет: теперь учитывается совокупная выручка. Это заставит многих предпринимателей перейти на другие, более дорогие режимы.

5. Массовое переоформление договоров: дедлайн — конец 2025 года

Одна из самых недооцененных ловушек — необходимость пересмотра всех долгосрочных договоров.

Если в контракте прописана ставка НДС, ее нужно скорректировать до конца 2025 года, заключив допсоглашение. Без этого возможны налоговые споры, доначисления и судебные претензии.

Компании с большим количеством контрактов уже начали готовиться к массовому юридическо-бухгалтерскому апдейту. Для выполнения задачи в срок потребуются специалисты, хорошо разбирающиеся в налогообложении и договорной работе.

6. УСН + НДС: что придется пересчитывать заново

Из-за изменения лимитов и отмены освобождения от НДС многим компаниям на УСН придется работать с НДС впервые. Это изменит привычную логику расчетов и взаимодействия с контрагентами. Предприниматели будут вынуждены пересматривать цены, прогнозировать кассовые разрывы и обновлять финансовые модели.

Востребованными станут бухгалтеры, которые умеют не просто считать налоги, а перестраивать бизнес-модели под новые правила.

7. Конец льгот по страховым взносам — двойной удар по ФОТ

Одновременно с ростом НДС завершается действие пониженных тарифов страховых взносов, введённых ранее для поддержки бизнеса.

Теперь нагрузка на фонд оплаты труда вырастет — компании почувствуют двойной удар: рост налогов и повышение затрат на персонал. Это вынудит бизнес пересматривать бюджеты, оптимизировать зарплатные фонды и искать баланс между удержанием сотрудников и финансовой устойчивостью.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026

Разобраться во всех деталях самому просто нереально — ФНС опять запланировала большой пакет нововведений.

Обо всех нюансах новой налоговой реформы 2026 года на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026расскажет к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Эльвира Митюкова.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

О чем будет новая налоговая реформа-2026 : изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

УСН и НДС 2026 — новые правила.

Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.

НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

ЭДО и взаимодействие с ФНС.

Защита персональных данных -2026.

Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

НДС при работе на маркетплейсах.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС : новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

Изменения в кассовой работе.

Бухгалтер на аутсорсе : как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

Правила работы с мигрантами в 2026 году.

Сотрудничество с СМЗ : риски и комиссии.

Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера .

Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

Спикеры конференции Бух.Совет

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

И другие топовые специалисты.

Почему стоит прийти на конференцию

За помощью и советами — приходите на конференцию! IX Всероссийская бухгалтерская конференция БУХ.СОВЕТ 2026— не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

В тариф входят: питание, фотоотчет, подарки и сертификат после мероприятия, фуршет, выступления экспертов, запись конференции и доклады спикеров.

Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Кроме этого, цена билета зависит от места в зале. Поэтому не теряйте времени — скорее выбирайте максимально удобное место по комфортной цене.

Забронировать билет

Присоединяйтесь к конференции 11-12 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.