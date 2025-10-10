Чем грозит бизнесу отмена самозанятости в 2026 году

Совфед предложил завершить эксперимент с НПД уже в 2026 году. Если предложение будет поддержано, компаниям, активно сотрудничающим с самозанятыми, предстоит оперативно перестроить систему работы. Разбираемся, с чего начать уже сейчас.

Совет Федерации предлагает уже в 2026 году отменить режим самозанятости. Об этом говорится в постановлении СФ от 08.10.2025 № 433-СФ «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития РФ» по итогам встречи с министром экономразвития Максимом Решетниковым.

Почему режим самозанятости важен

Режим НПД был запущен в 2019 году как альтернатива трудовым отношениям и классическому ИП. Он позволил физлицам легально получать доход без оформления компании, вести учет в приложении «Мой налог» и платить 4% с доходов от физических лиц или 6% — от юридических. Максимальный годовой доход ограничен 2,4 млн рублей.

Этот формат оказался удобным и для бизнеса: компании смогли привлекать исполнителей без уплаты страховых взносов и без риска трудовых претензий — при условии, что отношения действительно гражданско-правовые.

Почему обсуждают отмену

По мнению части законодателей, самозанятость перестала быть «экспериментом» и все чаще используется как способ ухода от налогов и трудовых обязательств. Многие компании оформляют сотрудников как самозанятых, хотя по сути они выполняют функции штатных работников: работают по графику, подчиняются руководству, получают фиксированные выплаты.

В результате бюджет недополучает страховые взносы, а сами исполнители остаются без социальных гарантий. Поэтому все чаще звучат предложения заменить НПД другими формами налогообложения или ужесточить критерии его применения.

Чем грозит бизнесу отмена НПД

Если режим действительно отменят, компании столкнутся с несколькими проблемами:

Переквалификация отношений. При проверках ФНС или ГИТ могут признать, что самозанятые фактически были работниками. Это повлечет доначисление страховых взносов, НДФЛ, пени и штрафов. Рост налоговой нагрузки. Придется либо переводить исполнителей в штат, либо работать с ними как с ИП — а это дополнительные расходы и администрирование. Риски срыва контрактов. Многим исполнителям может быть невыгодно переходить в другой статус, и компании потеряют часть подрядчиков. Увеличение административной нагрузки. Придётся менять договоры, формы отчётности и правила документооборота.

Что нужно делать уже сейчас

Провести аудит договоров

Проверить все соглашения с самозанятыми: нет ли признаков трудовых отношений — постоянного графика, рабочего места, регулярных выплат. Если такие признаки есть, лучше заранее изменить формат сотрудничества.

Разработать переходные сценарии

Перевести часть исполнителей на статус ИП.

При необходимости заключить трудовые договоры.

Рассчитать финансовую нагрузку при разных сценариях.

Минимизировать риски переквалификации

При взаимодействии с самозанятыми важно:

заключать краткосрочные или разовые договоры;

не включать исполнителей в графики и внутренние регламенты;

не выплачивать фиксированные оклады;

оформлять акты и отчёты о выполненных работах.

Пересмотреть внутренние процедуры

Юридическому и кадровому отделам стоит прописать правила оценки форм сотрудничества с физлицами. Это поможет при проверках доказать, что отношения не трудовые.

Следить за законодательными инициативами

Минфин и Минэкономразвития пока официально не подтвердили отмену НПД, но обсуждение идет. При появлении законопроекта важно заранее оценить сроки вступления в силу и порядок перехода.

Возможные альтернативы

Оформление исполнителей как ИП

Подходит для тех, кто работает с несколькими заказчиками и готов вести отчетность.

Классические гражданско-правовые договоры (ГПХ)

Возможны при разовых проектах, когда нет признаков подчинения и постоянной занятости.

Трудовые договоры

Если человек фактически работает на компанию на постоянной основе, безопаснее оформить трудовые отношения.

Почему важно готовиться заранее

Переход на новую модель займет время: нужно пересчитать бюджеты, обновить документы, обучить бухгалтерию и кадровиков. Компании, которые отложат подготовку, рискуют столкнуться с налоговыми претензиями и непредвиденным ростом затрат.

Все нюансы предстоящих изменений разберем вместе с экспертами на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции БУХ.СОВЕТ

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

О чем будет новая налоговая реформа-2026 : изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

УСН и НДС 2026 — новые правила.

Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.

НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

ЭДО и взаимодействие с ФНС.

Защита персональных данных -2026.

Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

НДС при работе на маркетплейсах.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС : новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

Изменения в кассовой работе.

Бухгалтер на аутсорсе : как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

Правила работы с мигрантами в 2026 году.

Сотрудничество с СМЗ : риски и комиссии.

Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера .

Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

Спикеры конференции

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

И другие топовые специалисты.

