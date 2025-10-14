Что меняется в налоговом учете с 1 января 2026 года: налог на прибыль, НДС и ЕНС

С 1 января 2026 года вступают в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве. Они коснутся работы с НДС и налогом на прибыль, учета на УСН, применения патента, перерасчетов страховых взносов, зарплаты и т. д. Рассказываем о предстоящих нововведениях 2026 года, чтобы вы были в курсе и успели подготовиться.

Рассмотрим основные изменения, чтобы быть готовыми к новым требованиям.

Повышение ставки НДС 22%

Повышение ставки НДС в 2026 году с 20% до 22% отразится на расчетах с контрагентами, может привести к росту цен и формированию новых форм отчетности. Чтобы избежать проблем и больших штрафов, бухгалтеру нужно заранее подготовить программы для автоматического расчета НДС по новой ставке, обновить шаблоны счетов-фактур, пересмотреть текущие начисления и корректировать учетную политику.

Уже в декабре 2025 года нужно будет проверить все контракты и подготовить инструкции для отдела бухгалтерии, чтобы с 1 января 2026 года начисления шли корректно.

Новые лимиты для работы на УСН и на патенте в 2026 году

Реформа в 2026 году затронет и малый бизнес. Лимит дохода для освобождения от НДС на УСН снижается с 60 млн до 10 млн рублей в год. Поэтому круг плательщиков НДС с 2026 года расширится. Многие организации, которые раньше не работали с НДС, теперь обязаны его начислять. Бухгалтерам нужно будет пересчитать налоги, скорректировать учет и проверять, какие операции подпадают под новые правила.

Патентная система налогообложения также претерпит изменения: порог дохода для применения патента снижается до 10 млн рублей, вводятся ограничения по видам деятельности, включая онлайн-торговлю и автогрузоперевозки. Это повлияет на расчет налога и планирование платежей.

Как считать налог на прибыль при ликвидации организации в 2026 году

С 2026 года расширится перечень амортизируемого имущества, что позволит учитывать больше активов при расчете налоговой базы для налога на прибыль. Продлеваются ограничения по учету убытков прошлых лет, а также уточняются правила учета при реорганизации и ликвидации организаций.

Бухгалтерам нужно будет особенно внимательно контролировать все проводки, правильное распределение амортизации и корректно отражать убытки. Ошибки в учете могут привести к штрафам и дополнительным доначислениям.

Новые требования к платежным поручениям по ЕНС 2026

С 2026 года запрещается переводить средства на ЕНС третьих лиц, если у них нет налоговой задолженности. Из налоговых уведомлений для физических лиц исключат сведения о положительном сальдо на ЕНС. Таким образом, сумма налога к уплате будет указываться без учета уже сформированного сальдо.

Утверждены новые правила для заполнения платежных поручений по ЕНС. Теперь необходимо указывать дополнительные реквизиты, такие как код налогового органа и код вида налога.

Бизнес освободят от подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов

С 2026 года планируется существенное сокращение бумажного документооборота — отмена обязательной подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов на имущество, НДФЛ и страховых взносов, если данные не изменились с прошлого раза. Это нововведение должно снизить административную нагрузку на бизнес и упростить взаимодействие с налоговыми органами.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

