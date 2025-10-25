НДС и ВЭД с 2026 года: что изменится для импортеров на УСН и стоит ли переходить на ОСНО

С 1 января 2026 года российская налоговая система претерпит серьезные изменения, которые напрямую затронут компании, ведущие ВЭД. Главное новшество — обязанность уплаты и отчетности по НДС для организаций на УСН. Для импортеров это событие станет переломным моментом, ведь операции с НДС — неотъемлемая часть любой внешнеторговой деятельности.

Новая реальность: УСН больше не «упрощенка»

С 2026 года компании на УСН, осуществляющие импорт, будут обязаны не только уплачивать НДС на таможне, но и отражать эти суммы в налоговом учете. Появится новая форма декларации по НДС, книги продаж и покупок, а также обязанность выставлять счет-фактуры. Фактически «упрощенка» перестанет быть по-настоящему простой: бухгалтерам придется вести двойной учет и обеспечивать контроль за всеми операциями, связанными с налогом.

При этом ставка НДС повысится с 20 до 22%. Это значит, что при импорте товаров возрастет нагрузка на оборотные средства — ведь налог уплачивается при таможенном оформлении. В то же время появится возможность заявлять вычет по этому НДС, если товары используются в облагаемой деятельности внутри страны.

Сравнение: УСН с НДС vs. ОСНО (с точки зрения импортера)

Критерий УСН с НДС (с 2026) ОСНО НДС при импорте Обязателен при ввозе товаров. Уплата на таможне с возможностью частичного вычета. Обязателен. Полный вычет входного НДС по всем связанным расходам. Отчетность по НДС Новая упрощенная декларация по НДС, но все равно обязательна. Стандартная декларация, электронные книги продаж и покупок. Налог на прибыль / УСН-налог УСН 15% с «доходов – расходов» + НДС. Налог на прибыль 20% + НДС. Администрирование Сложнее, чем раньше: двойной учет, сверки, ЭДО. Отлаженные процессы и формы. Вычеты по НДС Частичные, только по операциям с облагаемыми доходами. Полные, по всем связанным затратам. Взаиморасчеты с контрагентами Возможны вопросы: не все принимают НДС от УСН-контрагентов. Стандартная практика. Экспорт / ВЭД Нулевая ставка сохраняется, но подтверждение экспорта будет по отдельному порядку. Экспорт 0% в обычном порядке. Учет и ПО Требуется доработка 1С, Контур, МойСклад под новые формы. Все уже реализовано и поддерживается.

Таким образом, для компаний с регулярным импортом, невысокой рентабельностью (10–20%) и множеством входных расходов переход на ОСНО с 2026 года будет выгоднее. На УСН с НДС останется больше ограничений и ручной работы.

Особенности работы с НДС при импорте

Как и раньше, при ввозе товаров на территорию России НДС уплачивается на таможне. Разница в том, что теперь этот НДС должен отражаться в книге покупок и может быть принят к вычету. Для этого нужно корректно оформить таможенную декларацию, указать ИНН и КПП организации, а также обеспечить соответствие всех документов — от контракта до товарной накладной.

Однако не все «входные» суммы НДС на УСН можно будет зачесть. ФНС планирует ограничить вычеты только теми расходами, которые напрямую связаны с облагаемой деятельностью. Это значит, что часть транспортных, арендных и прочих накладных расходов не уменьшит налоговую базу.

Примеры бухгалтерских записей (импорт товара, 2026)

На УСН с НДС

Операция Дт Кт Сумма, руб. Комментарий Уплата НДС на таможне 68 «Расчеты по НДС» 51 220 000 22% ставка Принятие к вычету НДС 19 68 220 000 По товарам для облагаемой деятельности Оприходование товара 41 60 1 000 000 Стоимость без НДС Продажа товара 62 90.1 1 500 000 Реализация Начисление НДС с реализации 90.3 68 270 000 1 500 000 × 22% Списание себестоимости 90.2 41 1 000 000 —

На ОСНО

Операция Дт Кт Сумма, ₽ Комментарий Уплата НДС на таможне 68 51 220 000 — Принятие к вычету 19 68 220 000 — Оприходование товара 41 60 1 000 000 — Реализация 62 90.1 1 500 000 — Начисление НДС 90.3 68 270 000 — Списание себестоимости 90.2 41 1 000 000 — Начисление налога на прибыль 99 68 46 000 20 % × (1,5 млн – 1 млн)

Расчет налоговой нагрузки (пример: импортер, оборот 50 млн рублей)

Показатель УСН с НДС (15%) ОСНО (20% прибыль + 22% НДС) Выручка, руб. 50 000 000 50 000 000 Себестоимость (включая импорт) 40 000 000 40 000 000 Валовая прибыль 10 000 000 10 000 000 УСН-налог (15%) / налог на прибыль (20%) 1 500 000 2 000 000 НДС, начисленный с продаж (22%) 9 016 000 9 016 000 НДС к вычету (таможня, услуги и др.) ≈ 5 000 000 (ограниченно) ≈ 6 000 000 (полностью) Итого НДС к уплате 4 016 000 3 016 000 Совокупная налоговая нагрузка 5 516 000 ₽ 5 016 000 ₽ Эффективная ставка налогообложения от прибыли 55% 50%

Даже при одинаковой прибыли компания на ОСНО платит меньше совокупных налогов за счет полных вычетов НДС и прозрачности экспортно-импортных операций. УСН с НДС будет выгоден только при минимальном импорте и высокой марже (выше 30%).

Как бухгалтеру подготовиться к изменениям в сфере ВЭД 2026 году

Для бухгалтеров, ведущих внешнеэкономическую деятельность, 2026 год станет временем перестройки учета. Компании на УСН фактически будут вести полный НДС-учет, но с ограниченными возможностями для вычетов. В таких условиях переход на ОСНО может быть не только оправданным, но и выгодным шагом, особенно если импорт — ключевое направление бизнеса.

Пока еще есть время подготовиться: обновить договоры, учетные политики и программное обеспечение, а также оценить реальную налоговую нагрузку. Грамотное планирование сейчас поможет встретить 2026 год без ошибок и штрафов — и с устойчивой финансовой моделью для новой налоговой эпохи.

