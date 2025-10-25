НДС и ВЭД с 2026 года: что изменится для импортеров на УСН и стоит ли переходить на ОСНО
Новая реальность: УСН больше не «упрощенка»
С 2026 года компании на УСН, осуществляющие импорт, будут обязаны не только уплачивать НДС на таможне, но и отражать эти суммы в налоговом учете. Появится новая форма декларации по НДС, книги продаж и покупок, а также обязанность выставлять счет-фактуры. Фактически «упрощенка» перестанет быть по-настоящему простой: бухгалтерам придется вести двойной учет и обеспечивать контроль за всеми операциями, связанными с налогом.
При этом ставка НДС повысится с 20 до 22%. Это значит, что при импорте товаров возрастет нагрузка на оборотные средства — ведь налог уплачивается при таможенном оформлении. В то же время появится возможность заявлять вычет по этому НДС, если товары используются в облагаемой деятельности внутри страны.
Сравнение: УСН с НДС vs. ОСНО (с точки зрения импортера)
Критерий
УСН с НДС (с 2026)
ОСНО
НДС при импорте
Обязателен при ввозе товаров. Уплата на таможне с возможностью частичного вычета.
Обязателен. Полный вычет входного НДС по всем связанным расходам.
Отчетность по НДС
Новая упрощенная декларация по НДС, но все равно обязательна.
Стандартная декларация, электронные книги продаж и покупок.
Налог на прибыль / УСН-налог
УСН 15% с «доходов – расходов» + НДС.
Налог на прибыль 20% + НДС.
Администрирование
Сложнее, чем раньше: двойной учет, сверки, ЭДО.
Отлаженные процессы и формы.
Вычеты по НДС
Частичные, только по операциям с облагаемыми доходами.
Полные, по всем связанным затратам.
Взаиморасчеты с контрагентами
Возможны вопросы: не все принимают НДС от УСН-контрагентов.
Стандартная практика.
Экспорт / ВЭД
Нулевая ставка сохраняется, но подтверждение экспорта будет по отдельному порядку.
Экспорт 0% в обычном порядке.
Учет и ПО
Требуется доработка 1С, Контур, МойСклад под новые формы.
Все уже реализовано и поддерживается.
Таким образом, для компаний с регулярным импортом, невысокой рентабельностью (10–20%) и множеством входных расходов переход на ОСНО с 2026 года будет выгоднее. На УСН с НДС останется больше ограничений и ручной работы.
Особенности работы с НДС при импорте
Как и раньше, при ввозе товаров на территорию России НДС уплачивается на таможне. Разница в том, что теперь этот НДС должен отражаться в книге покупок и может быть принят к вычету. Для этого нужно корректно оформить таможенную декларацию, указать ИНН и КПП организации, а также обеспечить соответствие всех документов — от контракта до товарной накладной.
Однако не все «входные» суммы НДС на УСН можно будет зачесть. ФНС планирует ограничить вычеты только теми расходами, которые напрямую связаны с облагаемой деятельностью. Это значит, что часть транспортных, арендных и прочих накладных расходов не уменьшит налоговую базу.
Примеры бухгалтерских записей (импорт товара, 2026)
На УСН с НДС
Операция
Дт
Кт
Сумма, руб.
Комментарий
Уплата НДС на таможне
68 «Расчеты по НДС»
51
220 000
22% ставка
Принятие к вычету НДС
19
68
220 000
По товарам для облагаемой деятельности
Оприходование товара
41
60
1 000 000
Стоимость без НДС
Продажа товара
62
90.1
1 500 000
Реализация
Начисление НДС с реализации
90.3
68
270 000
1 500 000 × 22%
Списание себестоимости
90.2
41
1 000 000
—
На ОСНО
Операция
Дт
Кт
Сумма, ₽
Комментарий
Уплата НДС на таможне
68
51
220 000
—
Принятие к вычету
19
68
220 000
—
Оприходование товара
41
60
1 000 000
—
Реализация
62
90.1
1 500 000
—
Начисление НДС
90.3
68
270 000
—
Списание себестоимости
90.2
41
1 000 000
—
Начисление налога на прибыль
99
68
46 000
20 % × (1,5 млн – 1 млн)
Расчет налоговой нагрузки (пример: импортер, оборот 50 млн рублей)
Показатель
УСН с НДС (15%)
ОСНО (20% прибыль + 22% НДС)
Выручка, руб.
50 000 000
50 000 000
Себестоимость (включая импорт)
40 000 000
40 000 000
Валовая прибыль
10 000 000
10 000 000
УСН-налог (15%) / налог на прибыль (20%)
1 500 000
2 000 000
НДС, начисленный с продаж (22%)
9 016 000
9 016 000
НДС к вычету (таможня, услуги и др.)
≈ 5 000 000 (ограниченно)
≈ 6 000 000 (полностью)
Итого НДС к уплате
4 016 000
3 016 000
Совокупная налоговая нагрузка
5 516 000 ₽
5 016 000 ₽
Эффективная ставка налогообложения от прибыли
55%
50%
Даже при одинаковой прибыли компания на ОСНО платит меньше совокупных налогов за счет полных вычетов НДС и прозрачности экспортно-импортных операций. УСН с НДС будет выгоден только при минимальном импорте и высокой марже (выше 30%).
Как бухгалтеру подготовиться к изменениям в сфере ВЭД 2026 году
Для бухгалтеров, ведущих внешнеэкономическую деятельность, 2026 год станет временем перестройки учета. Компании на УСН фактически будут вести полный НДС-учет, но с ограниченными возможностями для вычетов. В таких условиях переход на ОСНО может быть не только оправданным, но и выгодным шагом, особенно если импорт — ключевое направление бизнеса.
Пока еще есть время подготовиться: обновить договоры, учетные политики и программное обеспечение, а также оценить реальную налоговую нагрузку. Грамотное планирование сейчас поможет встретить 2026 год без ошибок и штрафов — и с устойчивой финансовой моделью для новой налоговой эпохи.
