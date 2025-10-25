ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
ВЭД

НДС и ВЭД с 2026 года: что изменится для импортеров на УСН и стоит ли переходить на ОСНО

С 1 января 2026 года российская налоговая система претерпит серьезные изменения, которые напрямую затронут компании, ведущие ВЭД. Главное новшество — обязанность уплаты и отчетности по НДС для организаций на УСН. Для импортеров это событие станет переломным моментом, ведь операции с НДС — неотъемлемая часть любой внешнеторговой деятельности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новая реальность: УСН больше не «упрощенка»

С 2026 года компании на УСН, осуществляющие импорт, будут обязаны не только уплачивать НДС на таможне, но и отражать эти суммы в налоговом учете. Появится новая форма декларации по НДС, книги продаж и покупок, а также обязанность выставлять счет-фактуры. Фактически «упрощенка» перестанет быть по-настоящему простой: бухгалтерам придется вести двойной учет и обеспечивать контроль за всеми операциями, связанными с налогом.

При этом ставка НДС повысится с 20 до 22%. Это значит, что при импорте товаров возрастет нагрузка на оборотные средства — ведь налог уплачивается при таможенном оформлении. В то же время появится возможность заявлять вычет по этому НДС, если товары используются в облагаемой деятельности внутри страны.

Сравнение: УСН с НДС vs. ОСНО (с точки зрения импортера)

Критерий

УСН с НДС (с 2026)

ОСНО

НДС при импорте

Обязателен при ввозе товаров. Уплата на таможне с возможностью частичного вычета.

Обязателен. Полный вычет входного НДС по всем связанным расходам.

Отчетность по НДС

Новая упрощенная декларация по НДС, но все равно обязательна.

Стандартная декларация, электронные книги продаж и покупок.

Налог на прибыль / УСН-налог

УСН 15% с «доходов – расходов» + НДС.

Налог на прибыль 20% + НДС.

Администрирование

Сложнее, чем раньше: двойной учет, сверки, ЭДО.

Отлаженные процессы и формы.

Вычеты по НДС

Частичные, только по операциям с облагаемыми доходами.

Полные, по всем связанным затратам.

Взаиморасчеты с контрагентами

Возможны вопросы: не все принимают НДС от УСН-контрагентов.

Стандартная практика.

Экспорт / ВЭД

Нулевая ставка сохраняется, но подтверждение экспорта будет по отдельному порядку.

Экспорт 0% в обычном порядке.

Учет и ПО

Требуется доработка 1С, Контур, МойСклад под новые формы.

Все уже реализовано и поддерживается.

Таким образом, для компаний с регулярным импортом, невысокой рентабельностью (10–20%) и множеством входных расходов переход на ОСНО с 2026 года будет выгоднее. На УСН с НДС останется больше ограничений и ручной работы.

Особенности работы с НДС при импорте

Как и раньше, при ввозе товаров на территорию России НДС уплачивается на таможне. Разница в том, что теперь этот НДС должен отражаться в книге покупок и может быть принят к вычету. Для этого нужно корректно оформить таможенную декларацию, указать ИНН и КПП организации, а также обеспечить соответствие всех документов — от контракта до товарной накладной.

Однако не все «входные» суммы НДС на УСН можно будет зачесть. ФНС планирует ограничить вычеты только теми расходами, которые напрямую связаны с облагаемой деятельностью. Это значит, что часть транспортных, арендных и прочих накладных расходов не уменьшит налоговую базу.

Примеры бухгалтерских записей (импорт товара, 2026)

На УСН с НДС

Операция

Дт

Кт

Сумма, руб.

Комментарий

Уплата НДС на таможне

68 «Расчеты по НДС»

51

220 000

22% ставка

Принятие к вычету НДС

19

68

220 000

По товарам для облагаемой деятельности

Оприходование товара

41

60

1 000 000

Стоимость без НДС

Продажа товара

62

90.1

1 500 000

Реализация

Начисление НДС с реализации

90.3

68

270 000

1 500 000 × 22%

Списание себестоимости

90.2

41

1 000 000

На ОСНО

Операция

Дт

Кт

Сумма, ₽

Комментарий

Уплата НДС на таможне

68

51

220 000

Принятие к вычету

19

68

220 000

Оприходование товара

41

60

1 000 000

Реализация

62

90.1

1 500 000

Начисление НДС

90.3

68

270 000

Списание себестоимости

90.2

41

1 000 000

Начисление налога на прибыль

99

68

46 000

20 % × (1,5 млн – 1 млн)

Расчет налоговой нагрузки (пример: импортер, оборот 50 млн рублей)

Показатель

УСН с НДС (15%)

ОСНО (20% прибыль + 22% НДС)

Выручка, руб.

50 000 000

50 000 000

Себестоимость (включая импорт)

40 000 000

40 000 000

Валовая прибыль

10 000 000

10 000 000

УСН-налог (15%) / налог на прибыль (20%)

1 500 000

2 000 000

НДС, начисленный с продаж (22%)

9 016 000

9 016 000

НДС к вычету (таможня, услуги и др.)

≈ 5 000 000 (ограниченно)

≈ 6 000 000 (полностью)

Итого НДС к уплате

4 016 000

3 016 000

Совокупная налоговая нагрузка

5 516 000 ₽

5 016 000 ₽

Эффективная ставка налогообложения от прибыли

55%

50%

Даже при одинаковой прибыли компания на ОСНО платит меньше совокупных налогов за счет полных вычетов НДС и прозрачности экспортно-импортных операций. УСН с НДС будет выгоден только при минимальном импорте и высокой марже (выше 30%).

Как бухгалтеру подготовиться к изменениям в сфере ВЭД 2026 году

Для бухгалтеров, ведущих внешнеэкономическую деятельность, 2026 год станет временем перестройки учета. Компании на УСН фактически будут вести полный НДС-учет, но с ограниченными возможностями для вычетов. В таких условиях переход на ОСНО может быть не только оправданным, но и выгодным шагом, особенно если импорт — ключевое направление бизнеса.

Пока еще есть время подготовиться: обновить договоры, учетные политики и программное обеспечение, а также оценить реальную налоговую нагрузку. Грамотное планирование сейчас поможет встретить 2026 год без ошибок и штрафов — и с устойчивой финансовой моделью для новой налоговой эпохи.

