Какие налоги нужно включить в уведомление по ЕНП за октябрь 2025 года

До 27 октября бухгалтеры должны сдать уведомление по единому налоговому платежу. В октябрьское уведомление войдут не только НДФЛ, но и квартальные налоги — по УСН и имущественным платежам. Разбираем, что именно включать, какие КБК и коды периодов указать, и как не допустить ошибок перед уплатой 28 октября.

Октябрь традиционно напряженный месяц для бухгалтеров: заканчивается третий квартал, и пора готовить очередное уведомление по ЕНП (единому налоговому платежу). В октябре 2025 года крайний срок подачи уведомления — 27 октября, потому что 25 октября выпадает на выходной день. В октябрьское уведомление включаются НДФЛ, квартальные налоги: по УСН и имущественные. Срок их уплаты – 28 октября.

Что включать в уведомление

Налоги, срок уплаты которых приходится на 28 октября, и по которым отчет идет позже срока уплаты, начисляют по уведомлению, которое надо сдать до 25 октября.

В это уведомление попадут такие налоги:

НДФЛ за период с 01.10.2025 по 22.10.2025;

авансовый платеж по НДФЛ ИП за 3 квартал 2025 года;

авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2025 года;

налог на имущество организаций за 3 квартал 2025 года;

транспортный налог за 3 квартал 2025 года;

земельный налог за 3 квартал 2025 года.

НДФЛ налогового агента

В уведомлении на НДФЛ будет налог, удержанный в период с 01.10.2025 по 22.10.2025.

Код периода — 34/01.

Напомним, с 2025 года действует новая прогрессивная шкала с новыми ставками НДФЛ – 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Причем для районных коэффициентов и северных надбавок своя шкала НДФЛ и свои КБК.

По НДФЛ с зарплаты в уведомлении будут такие КБК:

по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;

по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;

по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей —18210102160011000110;

по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей —18210102170011000110.

по ставке 13% при доходах в виде районного коэффициента до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;

по ставке 15% при доходах в виде районного коэффициента свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.

На следующий день после сдачи уведомления НДФЛ из него будет зарезервирован — отправлен с сальдо ЕНС (если там хватает для этого денег) в отложенную переплату.

НДФЛ ИП

ИП на общем режиме, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие указывают в уведомлении аванс по НДФЛ за 3 квартал. Код периода — 33/04.

КБК для ИП на ОСНО такие:

18210102020011000110 – 13%

18210102021011000110 – 15%

18210102022011000110 – 18%

18210102023011000110 – 20%

18210102024011000110 – 22%

Если аванс по НДФЛ получился отрицательный (аванс за 9 месяцев меньше, чем был за полугодие), то можно сдать отрицательное уведомление или не сдавать вообще. В первом случае переплата вернется на сальдо ЕНС.

В любом случае сумма в отрицательном уведомлении за 3 квартал не может быть больше, чем сумма в уведомлениях за 1 и 2 кварталы.

Страховые взносы

Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, потому что срок их уплаты — после срока сдачи РСВ.

ФНС начислит эти взносы не по уведомлению, а по РСВ.

На следующий день после сдачи РСВ взносы за июнь будут зарезервированы – отправлены с сальдо ЕНС в отложенную переплату (если хватит денег на ЕНС после того, как пройдет резервирование НДФЛ по уведомлению).

Имущественные налоги

Что касается налога на имущество, то в уведомление войдет как налог по среднегодовой стоимости, так и налог по кадастровой стоимости.

Код периода для всех имущественных налогов в уведомлении по сроку 27.10.2025 будет одинаковый — 34/03.

КБК по налогу на имущество — 18210602010021000110.

КБК по транспортному налогу — 18210604011021000110.

КБК по земельному налогу — разные. Конкретный КБК зависит от того, где находится земельный участок: в городе федерального назначения, в ином городе, в городском районе и т. д.

Итоговая таблица

Смотрите в таблице, какие коды периодов и КБК будут в октябрьском уведомлении.

Налог КБК Код периода Год НДФЛ 13% с зарплаты 18210102010011000110 34/01 2025 НДФЛ 13% с РК 18210102210 011000110 34/01 2025 НДФЛ 15% с зарплаты 18210102080011000110 34/01 2025 НДФЛ 15% с РК 18210102230011000110 34/01 2025 НДФЛ 18% 18210102150011000110 34/01 2025 НДФЛ 20% 18210102160011000110 34/01 2025 НДФЛ 22% 18210102170011000110 34/01 2025 НДФЛ ИП на ОСНО 13% 18210102020011000110 33/04 2025 НДФЛ ИП на ОСНО 15% 18210102021011000110 33/04 2025 НДФЛ ИП на ОСНО 18% 18210102022011000110 33/04 2025 НДФЛ ИП на ОСНО 20% 18210102023011000110 33/04 2025 НДФЛ ИП на ОСНО 22% 18210102024011000110 33/04 2025 Аванс по УСН «доходы» 18210501011011000110 34/03 2025 Аванс по УСН «доходы минус расходы» 18210501021011000110 34/03 2025 Налог на имущество 18210602010021000110 34/03 2025 Транспортный налог 18210604011021000110 34/03 2025 Земельный налог 18210606032041000110 (для города) 34/03 2025

