НДС на УСН с 1 января 2026 года: как выбрать налоговую ставку

С 1 января 2026 года в России вступает в силу налоговая реформа. Порог освобождения снизится до 10 млн рублей в год, из-за этого многие ИП и организации, работавшие без НДС, станут плательщиками налога. Рассказываем, на что обращать внимание, чтобы выбрать выгодную ставку НДС при УСН, не прогореть и не потерять клиентов в 2026 году.

После вступления в силу налоговой реформы-2026 количество плательщиков НДС на УСН увеличится из-за снижения лимита доходов до 10 млн рублей. Так что совсем скоро упрощенцам нужно будет определиться со ставкой — выбрать льготные 5%-7% или стандартные 10-20%. Разбираемся, как оценить риски и выбрать самую подходящую ставку.

Почему переход будет сложным

Для компаний на УСН появление НДС — это не просто новый налог, а новый уровень сложности учета. Вот с чем предстоит столкнуться:

Необходимость вести счета-фактуры и книги продаж. То, чего раньше «упрощенцы» не знали, станет обязательным элементом отчетности. Изменение ценовой политики. Нужно будет либо повышать цены (чтобы включить НДС в стоимость), либо сокращать маржу. Пересмотр договоров с контрагентами. Если вы работаете с юрлицами, они потребуют счета с НДС. Придется уточнять условия и суммы. Дополнительная нагрузка на бухгалтерию. Ошибка в ставке, КБК или коде операции может привести к доначислениям и штрафам.

Доступные в 2026 году ставки НДС для УСН

Чтобы смягчить переход, закон предусматривает специальные пониженные ставки НДС для упрощенцев — 5% и 7%.

Кроме того, упрощенцы смогут применять и общие ставки — 10% и 22%, если работают с товарами или услугами, которые подпадают под стандартные категории НДС (например, продукты питания, лекарства — 10%; остальные — 22%).

Как выбрать ставку: на что ориентироваться

Выбор ставки напрямую зависит от клиентов, структуры расходов и особенностей бизнеса.

Вот на что стоит обратить внимание:

1. Клиенты и рынок

Если вы работаете с физическими лицами , лучше выбрать 5% или 7% .

Для ваших покупателей НДС не дает выгоды, а повышение цены из-за ставки 22% может снизить спрос.

Если вы работаете с организациями, выгоднее перейти на обычные ставки 10% или 22%, чтобы контрагенты могли принимать НДС к вычету.

2. Наличие входного НДС

При ставках 5% и 7% вычет по входному НДС не применяется — налог становится вашей прямой нагрузкой.

При 10% и 22% можно использовать входной НДС в вычетах, что снижает реальную сумму к уплате.

Если у вас много закупок с НДС — стандартная ставка может оказаться выгоднее, несмотря на больший номинальный процент.

Примеры расчетов

Пример 1. Компания на УСН «доходы», ставка 5%.

Выручка — 8 млн руб.

НДС = 5% × 8 млн = 400 000 руб.

Уплатить нужно все, вычетов нет.

Пример 2. Компания на стандартной ставке 22% с вычетом.

Выручка — 8 млн руб., входной НДС с закупок — 800 000 руб.

Начисленный НДС = 1,76 млн руб., к уплате (1,76 – 0,8) = 960 000 руб.

Если закупки значительные, вычеты компенсируют часть налога. Но при небольших расходах 5% выгоднее и проще.

Практические рекомендации при выборе ставки НДС в 2026 году

Оцените структуру расходов. Если закупаете много товаров и услуг с НДС — выгоднее стандартная ставка. Если расходы минимальны — выбирайте 5% или 7%. Проверьте тип клиентов. Контрагенты без НДС не получат выгоды от ваших вычетов — тогда низкая ставка предпочтительнее. Обновите учетную политику. В 1С или другой программе настройте учет НДС с нужной ставкой, корректные КБК и книги продаж. Пересмотрите договоры. Добавьте формулировку «цена включает НДС» и уточните, по какой ставке. Проанализируйте финансовую модель. Рассчитайте, как изменится прибыль при каждой ставке — иногда 1–2% кажутся мелочью, но при большом обороте дают сотни тысяч рублей разницы.

Какие знания нужны бухгалтеру по работе с НДС в 2026 году

Изменения, связанные с ростом НДС в 2026 году, потребуют от компаний слаженной и грамотной подготовки уже в 2025-м. Массовое переоформление договоров, трансформация налоговой модели для малого бизнеса и рост обязательств по фонду оплаты труда приведут к резкому росту спроса на бухгалтеров с опытом работы с НДС.

Поэтому сейчас самое время улучшить знания по работе с НДС на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы.

Мы составили программу, которая на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения в НК РФ. Курс поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.

Спикеры курса — эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

