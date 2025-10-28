Топ-6 вопросов по кадровому и воинскому учету в октябре 2025 года с ответами эксперта «Клерка»
Осень 2025 года принесла сразу несколько заметных изменений в кадровый и воинский учет. Работодателям теперь нужно внимательнее подойти к оформлению премий и командировок, пересмотреть порядок расчета среднего заработка и обновить внутренние положения об оплате труда. Одновременно вступили в силу новые требования к ведению воинского учета: теперь все сведения передаются через единый цифровой реестр, а сроки и ответственность за нарушения стали строже.
Приостановление трудового договора и призыв в армию
С 29.09.2025 новая редакция ст. 351.7 и ст. 81 ТК РФ
В период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днем окончания прохождения работником военной, до дня возобновления действия трудового договора, но не более трех месяцев.
С 29.08.2025 Постановление Правительства РФ от 26.08.2025 №1276
Решение о призыве, не исполненное в период призыва, действительно в течение года.
Новая форма СТД-СФР
С 22.09.2025 новая форма СТД-СФР по приказу Минтруда от 08.08.2025 №489н
Из формы СТД-СФР исключен второй раздел «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 декабря 2019 г.» В соответствии со ст. 12 Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете зарегистрированное лицо вправе обратиться в органы СФР для включения в индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.
Требования к оформлению документов
С 01.01.2026 новая редакция ОКПДТР
ОК 016-2025. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (Приказ Росстандарта от 16.05.2025 №423-ст).
С 18.08.2025 новая редакция ГОСТ Р 7.0.97-2025.
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (Приказ Росстандарта от 26.06.2025 №622-ст).
Топ-6 вопросов бухгалтеров и кадровиков экспертам Клерка в октябре 2025 года
Вопрос №1. Как оформить в программе ситуацию, когда сотрудница выходит на работу до достижения ребенком 1,5 лет. По закону выплаты от ФСС сохраняются и направленное ранее исходящее сообщение из пункта «отпуск по уходу за ребенком» продолжает действовать.
Ответ: При выходе из отпуска по уходу за ребенком необходимо зарегистрировать документ Возврат из отпуска по уходу.
Отпуска по уходу и возвраты – Создать – Установить сотрудника – Выбрать приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком – Проставить дату возврата – На закладке Начисления при необходимости проставить флажок Изменить начисления, установить новые – При необходимости изменить аванс на соответствующей закладке – По клавише Печать создать Приказ – Провести и закрыть.
Вопрос №2. Прошу уточнить, как оформить ситуацию, когда женщина выходит на работу после окончания отпуска по БиР и необходимо оформить ей пособие уходу до 1,5 лет.
Ответ: Пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком (ст. 11.1 Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ). Работодатель оформляет приказ на отпуск, заявление в СФР на выплату пособия. Сообщать о досрочном выходе из отпуска не требуется.
Вопрос №3. При оформлении отпуска по уходу за ребенком требуется предоставить справку от второго родителя. Кто выдает данные справки?
Ответ: С места работы второго родителя можно справку не запрашивать, так как СФР проверяет данные в своей системе.
Вопрос №4. Если работник уходит в отпуск отработав 8 месяцев, расчетный период 8 месяцев или 12?
Ответ: Ежегодный отпуск предоставляется за рабочий период, который составляет 12 месяцев с даты приема на работу. Затем период рассчитывается с учетом ст. 121 ТК РФ.
Отпуск для родителей двойни и обязанности работодателя при досрочном выходе сотрудницы из отпуска по уходу за ребенком
Вопрос №5. Есть ли разница в оформлении отпуска по уходу за ребенком для сотрудницы с двойней?
Письмо СФР от 16.09.2025 №14-20/47060
В случае рождения двойни отпуск по уходу за детьми могут оформить оба родителя (другие родственники): мать может ухаживать за одним, а отец — за другим ребенком с выплатой соответствующего пособия каждому из них, либо один из родителей (другой родственник) вправе оформить отпуск по уходу сразу за двумя детьми с выплатой соответствующего пособия в суммированном размере за обоих детей в соответствии с ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона №255-ФЗ.
№2. Письмо СФР от 20.12.2024 №14-20/64386
В случае выхода работника из отпуска по уходу за ребенком на полный рабочий день или на неполный рабочий день, либо в случае предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска у страхователя отсутствует обязанность направлять в территориальный орган страховщика уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком с сохранением права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком за ним сохраняются все права, обязанности и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Таким образом, в период предоставленного ежегодного оплачиваемого отпуска застрахованному лицу будет выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Воинский учет во время осеннего призыва 2025 г.
Вопрос №6. Одному из сотрудников пришла повестка на сборы с 07.10 по 21.10. Он сейчас находится в отпуске с 22.09 по 19.10. Как лучше поступить, отозвать отпуск и заявиться на выплату в военкомат или как то по другому?
Ответ: На период выполнения гособязанностей отпуск продлевается (ст. 124 ТК РФ). Можно оформить отзыв из отпуска.
Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей (ч. 1 ст. 170 ТК РФ, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ).
Оформить приказ, сохранить средний заработок.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе”».
