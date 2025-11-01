Курс «Налоговый консультант»: как бухгалтеру вырасти до уровня эксперта, которому доверяют бизнес и ФНС
С поправками в налоговом законодательстве всегда приходят не только новые формы и КБК, но и рост количества проверок, вопросов от клиентов и запросов в суды.
ФНС усиливает контроль, а компании срочно ищут тех, кто умеет законно снижать налоговую нагрузку и предотвращать риски.
Кто такой налоговый консультант и чем он занимается
Налоговый консультант — это специалист, совмещающий глубокие знания НК РФ, практику расчетов и навыки коммуникации с клиентом и инспекцией. Его задачи:
анализ налоговой нагрузки и выбор оптимального режима;
планирование налогов;
подготовка обоснований и позиций при выездных/камеральных проверках;
сопровождение споров с ФНС и подготовка доказательной базы;
разработка налоговой политики и внутренних регламентов для клиента.
Компании нуждаются в компетентных налоговых консультантах — именно они могут снизить для компании вероятность доначислений и штрафов. Такие специалисты помогают клиенту сэкономить деньги и сберечь репутацию.
Спрос на налоговых консультантов превышает предложение в 3–4 раза
По данным hh.ru и Палаты налоговых консультантов, спрос на налоговых консультантов в связи с изменениями в НК РФ растет каждый день и уже превышает предложение в несколько раз.
Начинающие консультанты зарабатывают от 120 000 руб., ведущие — до 500 000 руб. в месяц, особенно при сопровождении проверок и налоговых споров.
Какие навыки нужны, чтобы стать налоговым консультантом
Профессиональные: глубокое знание НК РФ, практика по НДС, УСН, ОСНО, ПСН; опыт ведения споров с ФНС; умение составлять расчеты и обоснования; знание практики судов.
Технические: уверенная работа в 1С и Excel, навык построения налоговых моделей;
Коммуникационные: умение объяснить клиенту сложное простым языком; вести переговоры с инспекцией; готовить письма и возражения.
Аналитические: понимать отраслевую специфику клиента и предлагать решения, которые сохранят прибыльность бизнеса.
Четыре причины для бухгалтера стать налоговым консультантом
Есть несколько причин, почему бухгалтеру стоит присмотреться к профессии налогового консультанта именно сейчас в преддверии новой налоговой реформы-2026.
Во-первых, намечается рост тарифа на услуги — консультанты получают больше за час работы, чем штатные бухгалтеры.
Во-вторых, это устойчивый спрос: компании готовы платить за уверенность в налоговой позиции.
В-третьих, у консультанта гибкие форматы: фриланс, аутсорс, собственная практика или работа в консалтинговой фирме.
Наконец, это профессиональный рост — переход от операционной работы к стратегической, где ценят экспертизу.
Где получить необходимые знания и навыки для работы налоговым консультантом
Мы записали новый курс профпереподготовки «Налоговый консультант» вместе с экспертами, которые выиграли десятки споров с ФНС. Среди них — преподаватели Финансового университета при Правительстве РФ и действующие налоговые консультанты 7-го уровня.
Вы разберете реальные документы и ситуации:
требование ФНС,
уведомление о вызове директора,
выездная проверка,
дополнительные мероприятия налогового контроля,
ходатайство о снижении штрафных санкций,
проверка контрагентов,
расчет перехода с УСН на ОСНО и т. д.
Этот курс поможет вам занять вакантное место консультанта — пока рынок только формируется.
Чему вы научитесь
На курсе вы расширите свой кругозор в бухгалтерском и налоговом учете, улучшите навыки по работе с документами и сложными практическими задачами в бухгалтерских программах, научитесь системно анализировать налоговое положение компании, риски и пути решения сложных проблем.
Вы узнаете, как проводить налоговую проверку и оценку рисков, чтобы видеть уязвимые места до того, как их найдет инспекция. Научитесь проходить предпроверочный анализ (ППА), выстраивать законное налоговое планирование, сопровождать проверки от первого требования до суда: допросы, выемки, возражения, апелляционные жалобы.
Узнаете, как оспаривать решения ФНС и готовить аргументированные возражения (апелляционные жалобы), которые реально снижают штрафы и доначисления. Научитесь уверенно говорить с инспекцией — понимать, на что они смотрят, и защищать позицию компании на фактах и законе.
Практические инструменты, которые вы заберете с собой
В программе более 200 уроков, тесты и письменные задания, 15+ уникальных чек-листов по предпроверочному анализу, проверкам, признакам дробления, допросам, возражениям, шаблон ходатайства о снижении штрафов с комментариями экспертов, а также готовые тексты, которые вы сможете использовать в своей консультационной практике.
Мы составили программу, которая на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения.
В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!
Скорее смотрите программу и записывайтесь на наш новый курс. Для учеников первого потока действует скидка!
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
