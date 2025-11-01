Курс «Налоговый консультант»: как бухгалтеру вырасти до уровня эксперта, которому доверяют бизнес и ФНС

Вместе с новыми правилами налоговой реформы-2026 появляются и новые налоговые риски. Для бухгалтеров это период повышенной опасности и одновременно шанс: растет спрос на профессионалов, которые умеют не только считать, но и консультировать по налогам. Рассказываем, кто такой налоговый консультант и почему сейчас — лучшее время перейти на эту профессию.

С поправками в налоговом законодательстве всегда приходят не только новые формы и КБК, но и рост количества проверок, вопросов от клиентов и запросов в суды.

ФНС усиливает контроль, а компании срочно ищут тех, кто умеет законно снижать налоговую нагрузку и предотвращать риски.

Кто такой налоговый консультант и чем он занимается

Налоговый консультант — это специалист, совмещающий глубокие знания НК РФ, практику расчетов и навыки коммуникации с клиентом и инспекцией. Его задачи:

анализ налоговой нагрузки и выбор оптимального режима;

планирование налогов;

подготовка обоснований и позиций при выездных/камеральных проверках;

сопровождение споров с ФНС и подготовка доказательной базы;

разработка налоговой политики и внутренних регламентов для клиента.

Компании нуждаются в компетентных налоговых консультантах — именно они могут снизить для компании вероятность доначислений и штрафов. Такие специалисты помогают клиенту сэкономить деньги и сберечь репутацию.

Спрос на налоговых консультантов превышает предложение в 3–4 раза

По данным hh.ru и Палаты налоговых консультантов, спрос на налоговых консультантов в связи с изменениями в НК РФ растет каждый день и уже превышает предложение в несколько раз.

Начинающие консультанты зарабатывают от 120 000 руб., ведущие — до 500 000 руб. в месяц, особенно при сопровождении проверок и налоговых споров.

Какие навыки нужны, чтобы стать налоговым консультантом

Профессиональные : глубокое знание НК РФ, практика по НДС, УСН, ОСНО, ПСН; опыт ведения споров с ФНС; умение составлять расчеты и обоснования; знание практики судов.

Технические : уверенная работа в 1С и Excel, навык построения налоговых моделей;

Коммуникационные : умение объяснить клиенту сложное простым языком; вести переговоры с инспекцией; готовить письма и возражения.

Аналитические: понимать отраслевую специфику клиента и предлагать решения, которые сохранят прибыльность бизнеса.

Четыре причины для бухгалтера стать налоговым консультантом

Есть несколько причин, почему бухгалтеру стоит присмотреться к профессии налогового консультанта именно сейчас в преддверии новой налоговой реформы-2026.

Во-первых, намечается рост тарифа на услуги — консультанты получают больше за час работы, чем штатные бухгалтеры.

Во-вторых, это устойчивый спрос: компании готовы платить за уверенность в налоговой позиции.

В-третьих, у консультанта гибкие форматы: фриланс, аутсорс, собственная практика или работа в консалтинговой фирме.

Наконец, это профессиональный рост — переход от операционной работы к стратегической, где ценят экспертизу.

Где получить необходимые знания и навыки для работы налоговым консультантом

Мы записали новый курс профпереподготовки «Налоговый консультант» вместе с экспертами, которые выиграли десятки споров с ФНС. Среди них — преподаватели Финансового университета при Правительстве РФ и действующие налоговые консультанты 7-го уровня.

Вы разберете реальные документы и ситуации:

требование ФНС,

уведомление о вызове директора,

выездная проверка,

дополнительные мероприятия налогового контроля,

ходатайство о снижении штрафных санкций,

проверка контрагентов,

расчет перехода с УСН на ОСНО и т. д.

Этот курс поможет вам занять вакантное место консультанта — пока рынок только формируется.

Чему вы научитесь

На курсе вы расширите свой кругозор в бухгалтерском и налоговом учете, улучшите навыки по работе с документами и сложными практическими задачами в бухгалтерских программах, научитесь системно анализировать налоговое положение компании, риски и пути решения сложных проблем.

Вы узнаете, как проводить налоговую проверку и оценку рисков, чтобы видеть уязвимые места до того, как их найдет инспекция. Научитесь проходить предпроверочный анализ (ППА), выстраивать законное налоговое планирование, сопровождать проверки от первого требования до суда: допросы, выемки, возражения, апелляционные жалобы.

Узнаете, как оспаривать решения ФНС и готовить аргументированные возражения (апелляционные жалобы), которые реально снижают штрафы и доначисления. Научитесь уверенно говорить с инспекцией — понимать, на что они смотрят, и защищать позицию компании на фактах и законе.

Практические инструменты, которые вы заберете с собой

В программе более 200 уроков, тесты и письменные задания, 15+ уникальных чек-листов по предпроверочному анализу, проверкам, признакам дробления, допросам, возражениям, шаблон ходатайства о снижении штрафов с комментариями экспертов, а также готовые тексты, которые вы сможете использовать в своей консультационной практике.

Мы составили программу, которая на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения.

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

