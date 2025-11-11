Как правильно считать доходы на УСН в 2026 году: что учитывать для освобождения от НДС

С 1 января 2026 года предприниматели и организации на УСН с доходом свыше 20 млн рублей автоматически становятся плательщиками НДС. Разбираемся, какие суммы относятся к доходам бизнеса, а какие нет, чтобы правильно рассчитать чистый заработок упрощенца.

В письме от 05.05.2025 № 03-07-07/44847 Минфин разъяснил, какие доходы учитывают налогоплательщики на УСН в целях освобождения от НДС.

С 1 января 2025 года все компании и ИП на УСН признаны плательщиками НДС, но получают освобождение, если сумма доходов за год совокупно не превышает 60 млн рублей.

Какие суммы не входят в доходы

При определении этого дохода не учитываются доходы в виде:

положительной курсовой разницы, предусмотренные п. 11 ч. 2 ст. 250 НК;

субсидии, признаваемые в порядке п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества, имущественных прав.

Что относится к доходом компании, совмещающей несколько налоговых режимов

Если ИП применял одновременно ОСНО и ПСН либо ЕСХН и ПСН, при определении дохода учитывают доходы по обоим налоговым режимам.

Если ИП применяет в календарном году УСН, ПСН, АУСН – при определении величины доходов учитывают доходы по всем спецрежимам.

Для организаций и ИП на УСН других особенностей определения суммы доходов для лимита в 60 млн рублей НК не устанавливает, подчеркнул Минфин.

Поэтому бизнес на УСН при определении величины доходов учитывает доходы от операций по реализации товаров (работ, услуг), как подлежащих обложению НДС, так и не облагаемые НДС.

Сколько должен зарабатывать ИП на УСН для освобождения от НДС

С 1 января 2026 года порог освобождения от НДС для компаний на УСН снижается до 20 млн рублей. Это означает, что ряды плательщиков НДС пополнятся.

И огромному количеству предпринимателей придется разбираться во всех нюансах работы с НДС. Ведь нужно заранее выбрать ставку, прописать налог в договорах и освоить заполнение декларации.

