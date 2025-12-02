Как увеличить пенсию по старости, расскажем на новом онлайн-курсе «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег»

На новом онлайн-курсе разберем российскую пенсионную систему изнутри, научимся извлекать из нее максимум и создадим вашу личную стратегию накоплений. Вы получите практические навыки, которые помогут вам обеспечить себя в будущем.

Пенсионная система России регулярно обновляется. За последние 20 лет изменилась формула расчета, правила накоплений, появлялись и исчезали элементы системы, повышался пенсионный возраст.

Особенно это важно для самозанятых и предпринимателей, которые рискуют остаться вообще без пенсии из-за нестабильных доходов. Но и специалисты, за которых налоги платит работодатель, тоже могут оказаться в неприятном положении, поэтому каждому гражданину важно знать свои пенсионные права.

Только понимая, как работает пенсионное законодательство, какие льготы, стаж, коэффициенты и накопления вам положены, можно защитить свои будущие доходы и увеличить размер будущей пенсии.

Записали практический онлайн-курс «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег», который поможет вам разобраться во всех деталях и тонкостях расчета пенсии по старости, вы узнаете, как увеличить и защитить свои накопления.

Мы разберем все: от начисления баллов и проверки выписок из Госуслуг — до выбора инструментов заработка на достойную пенсию. Расскажем все про банковские вклады, инвестиции, вложения в недвижимость и в драгоценные металлы и мультивалютные корзины. Вы получите готовые таблицы для расчета, чек-листы для действий и шаблоны для планирования.

Что в программе курса

Курс построен по принципу «от простого к сложному» и состоит из нескольких ключевых блоков:

Пенсионная система России

На первом этапе вы узнаете, как устроена пенсионная система в России. Мы проведем базовый ликбез для вас, расскажем, что такое страховая, накопительная и социальная пенсия, кто и на что имеет право.

Как начисляются пенсионные баллы и где их посмотреть

Второй важной темой станут пенсионные баллы. Мы подробно обсудим «главную валюту» ПФР, расскажем, как они начисляются, где их посмотреть и как проверить правильность расчетов на Госуслугах.

Формула расчета страховой пенсии

Вы получите формулы расчета страховой пенсии по шагам и сможете заранее определить сумму, узнаете, как легально увеличить размер выплат. Мы расскажем о премиальных коэффициентах за поздний выход на пенсию, программы софинансирования, добровольные взносы, банковские вклады, инвестиции, недвижимость, золото, мультивалютные корзины и др.

Чему вы научитесь

На онлайн-курсе «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег» вы узнаете, как рассчитать будущую государственную пенсию с точностью до рубля и как увеличить ее размер легальными способами: от добровольных взносов до позднего выхода.

Научитесь управлять своими пенсионными накоплениями: выбрать НПФ, проверить счета, сменить управляющего. Построите личный пенсионный капитал через инвестиции, недвижимость и другие активы.

Мы дадим вам готовый персональный пенсионный план.

Вы защитите свои деньги и сможете проводить платные консультации по пенсионным накоплениям.

Цена нового курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».