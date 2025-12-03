АУСН для маркетплейсов в 2026 году: стоит ли переходить и что нужно учесть бухгалтеру
Что такое АУСН в 2026 году
Автоматизированная УСН — это экспериментальный налоговый режим, при котором расчет налога выполняет ФНС на основе данных из банков и онлайн-касс. Селлеру не нужно сдавать декларацию, вести книгу доходов и расходов или подавать 6-НДФЛ — большую часть работы на себя берет налоговая.
Кто из селлеров может перейти на АУСН в 2026 году
АУСН — режим с жесткими ограничениями. Чтобы работать на этом налоговом режиме, предприниматель должен отвечать целому списку требований.
Параметр / показатель
Что важно для выгоды АУСН
Годовой доход
До 60 млн руб. — выше этого порога режим недоступен
Штат
До 5 человек (наемных сотрудников)
Модель продаж
Продажи через маркетплейс как принципал / прямые продажи (не сложные агентские схемы)
Себестоимость и расходы
Небольшие, фиксированные затраты; отсутствие крупных закупок, логистики, возвратов, комиссий, которые серьезно «съедают» маржу
Контроль поступлений
Все поступления — через безналичные счета и через ККТ/банк, данные корректно передаются в ФНС
Темпы роста
Стабильный бизнес без резкого роста численности или оборотов
Потенциальная выгода и основные риски АУСН на маркетплейсах
АУСН действительно снижает административную нагрузку: ФНС автоматически рассчитывает налог на основе данных банка и ККТ, отчетность практически отсутствует, а у ИП без сотрудников режим становится одним из самых простых. Однако у селлеров есть особенности: высокая закупочная себестоимость, непредсказуемость возвратов, различия в способах перечислений маркетплейсов и частые корректировки выплат.
Если маржа низкая, АУСН почти всегда проигрывает УСН «доходы минус расходы».
Если возвратов много, база по налогу может искажаться, так как возврат происходит позднее продажи. А если маркетплейс перечисляет деньги с задержками или в нестандартных форматах, бухгалтер вынужден сверять вручную каждую операцию.
Почему АУСН подойдет не всем селлерам в 2026 году
Это ключевой раздел для бухгалтеров, потому что именно они, разбираясь во всех нюансах работы на АУСН, могут подсказать предпринимателю, когда переход оправдан, а когде не стоит поддаваться панике и менять режим из-за НДС.
№1. Комиссия маркетплейсов не всегда корректно попадает в налоговую базу
Если маркетплейс не передает разрез: валовый оборот, удержания, логистика и возвраты,
то ФНС увидит только поступление денег, а не структуру сделки. Бухгалтеру придется дополнительно отражать корректировки.
№2. При большом объеме возвратов АУСН может быть невыгодной
Возвраты часто происходят позже реализации, а налог уже рассчитан. Это может исказить налоговую базу.
№3. Высокая закупочная себестоимость делает режим почти бессмысленным
АУСН ≠ расходы. Расходы НЕ уменьшают налог. Если у продавца маржа низкая или закуп дорогой — УСН «доходы минус расходы» даст меньший налог.
№4. Быстрый рост бизнеса будет угрозой
Если селлер планирует масштабироваться, выходить в регионы, хочет увеличить штат или обороты, то вырастает риск «вылететь» из режима в середине года.
№5. Не все банки передают данные без ошибок
Ошибки в транзакциях = неверный расчет. Бухгалтеру критично делать сверку до 7 числа каждого месяца.
Как бухгалтеру оценить выгоду перехода на АУСН в 2026 году
Показатель
Когда АУСН может быть выгодна
Когда переход не рекомендуется
Маржинальность
Высокая: косметика, аксессуары, товары с быстрым оборотом
Низкая: электроника, одежда с большим процентом возвратов
Объем расходов
Небольшой, не влияет критично
Высокий закуп, логистика, реклама — расходы не уменьшают налог
Модель работы
Прямые продажи, простая схема
Агентские схемы, сложные начисления и удержания
Данные от маркетплейса
Передаются полностью и корректно
Передаются частично, требуется ручной ввод
Штат и рост
До 5 сотрудников, рост умеренный
Быстрое масштабирование, риск выхода за лимиты
Финансовая дисциплина
Все поступления проходят по безналу
Есть операции, которые могут не попасть в систему корректно
Как повысить квалификацию и начать работать с бизнесом на АУСН
Многие упрощенцы в 2026 году постараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где даже с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.
