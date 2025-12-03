АУСН для маркетплейсов в 2026 году: стоит ли переходить и что нужно учесть бухгалтеру

В 2026 году многие продавцы на маркетплейсах видят в АУСН спасение от лишней отчетности, НДС и налоговой нагрузки. Однако не все так однозначно. Рассказываем о плюсах и минусах работы на АУСН для селлеров.

Что такое АУСН в 2026 году

Автоматизированная УСН — это экспериментальный налоговый режим, при котором расчет налога выполняет ФНС на основе данных из банков и онлайн-касс. Селлеру не нужно сдавать декларацию, вести книгу доходов и расходов или подавать 6-НДФЛ — большую часть работы на себя берет налоговая.

Кто из селлеров может перейти на АУСН в 2026 году

АУСН — режим с жесткими ограничениями. Чтобы работать на этом налоговом режиме, предприниматель должен отвечать целому списку требований.

Параметр / показатель Что важно для выгоды АУСН Годовой доход До 60 млн руб. — выше этого порога режим недоступен Штат До 5 человек (наемных сотрудников) Модель продаж Продажи через маркетплейс как принципал / прямые продажи (не сложные агентские схемы) Себестоимость и расходы Небольшие, фиксированные затраты; отсутствие крупных закупок, логистики, возвратов, комиссий, которые серьезно «съедают» маржу Контроль поступлений Все поступления — через безналичные счета и через ККТ/банк, данные корректно передаются в ФНС Темпы роста Стабильный бизнес без резкого роста численности или оборотов

Потенциальная выгода и основные риски АУСН на маркетплейсах

АУСН действительно снижает административную нагрузку: ФНС автоматически рассчитывает налог на основе данных банка и ККТ, отчетность практически отсутствует, а у ИП без сотрудников режим становится одним из самых простых. Однако у селлеров есть особенности: высокая закупочная себестоимость, непредсказуемость возвратов, различия в способах перечислений маркетплейсов и частые корректировки выплат.

Если маржа низкая, АУСН почти всегда проигрывает УСН «доходы минус расходы».

Если возвратов много, база по налогу может искажаться, так как возврат происходит позднее продажи. А если маркетплейс перечисляет деньги с задержками или в нестандартных форматах, бухгалтер вынужден сверять вручную каждую операцию.

Почему АУСН подойдет не всем селлерам в 2026 году

Это ключевой раздел для бухгалтеров, потому что именно они, разбираясь во всех нюансах работы на АУСН, могут подсказать предпринимателю, когда переход оправдан, а когде не стоит поддаваться панике и менять режим из-за НДС.

№1. Комиссия маркетплейсов не всегда корректно попадает в налоговую базу

Если маркетплейс не передает разрез: валовый оборот, удержания, логистика и возвраты,

то ФНС увидит только поступление денег, а не структуру сделки. Бухгалтеру придется дополнительно отражать корректировки.

№2. При большом объеме возвратов АУСН может быть невыгодной

Возвраты часто происходят позже реализации, а налог уже рассчитан. Это может исказить налоговую базу.

№3. Высокая закупочная себестоимость делает режим почти бессмысленным

АУСН ≠ расходы. Расходы НЕ уменьшают налог. Если у продавца маржа низкая или закуп дорогой — УСН «доходы минус расходы» даст меньший налог.

№4. Быстрый рост бизнеса будет угрозой

Если селлер планирует масштабироваться, выходить в регионы, хочет увеличить штат или обороты, то вырастает риск «вылететь» из режима в середине года.

№5. Не все банки передают данные без ошибок

Ошибки в транзакциях = неверный расчет. Бухгалтеру критично делать сверку до 7 числа каждого месяца.

Как бухгалтеру оценить выгоду перехода на АУСН в 2026 году

Показатель Когда АУСН может быть выгодна Когда переход не рекомендуется Маржинальность Высокая: косметика, аксессуары, товары с быстрым оборотом Низкая: электроника, одежда с большим процентом возвратов Объем расходов Небольшой, не влияет критично Высокий закуп, логистика, реклама — расходы не уменьшают налог Модель работы Прямые продажи, простая схема Агентские схемы, сложные начисления и удержания Данные от маркетплейса Передаются полностью и корректно Передаются частично, требуется ручной ввод Штат и рост До 5 сотрудников, рост умеренный Быстрое масштабирование, риск выхода за лимиты Финансовая дисциплина Все поступления проходят по безналу Есть операции, которые могут не попасть в систему корректно

