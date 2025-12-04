Все изменения по НДФЛ с 1 января 2026 года: новые коды, отчетность, вычеты и повышение ставок

Налоговая реформа-2026 в первую очередь ассоциируется с ростом ставки НДС, но изменения коснутся не только этого налога. Не менее важный для бухгалтеров — НДФЛ тоже претерпит ряд изменений. Разбираемся, какие нововведения нас ждут и когда начинать подготовку.

Приказом ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ введены новые коды налоговых вычетов и доходов. Они вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

Новые коды доходов по НДФЛ

2007 – единовременное денежное поощрение за особые заслуги на СВО, выплаченное при награждении госнаградами;

1221 – пенсионные взносы, по которым получили социальный вычет, который учитывают при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения;

1222 – сберегательные взносы, по которым предоставили социальный вычет, который учитывают при расторжении договора долгосрочных сбережений;

1243 – выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключенных физлицами с российскими НПФ.

Новые коды вычетов

333 – суммы, которые физлицо заплатило за свое обучение за рубежом, за обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме за границей;

334 – суммы, уплаченные родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет за рубежом;

518 — вычет из сумм выплат по договорам долгосрочных сбережений, заключенных с российскими НПФ в пределах 30 млн за налоговый период.

Коды 320 и 321 остаются только для вычетов на обучение в России. Код 320 также теперь распространяется на расходы на обучение супругов по очной форме.

Коды 1215 (выплаты при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения) и 3020 (проценты по вкладам в банках) признали не действующими.

Новая форма налогового уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

Налоговая служба изменила форму налогового уведомления. Соответствующий приказ от 20.08.2025 № ЕД-7-21/732@ опубликован на госпортале правовой информации.

Действующая форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@. Но она не учитывает изменения 2025 года.

Так, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в НК, согласно которым россияне получили право на НДФЛ-вычеты в отношении долгосрочных сбережений. Вычет можно применять и к взносам по негосударственному пенсионному обеспечению.

Кроме того, от НДФЛ частично освобождены доходы от долгосрочных банковских вкладов со сроком действия свыше 15 месяцев и выплатой процентов в конце срока действия вклада.

Также с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ.

А закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ установил внесудебный порядок взыскания с физлиц налоговых долгов.

В связи с этим ФНС утвердила поправки в форму налогового уведомления, которые учитывают эти изменения.

Также в форму налогового уведомления добавили таблицы:

расчет НДФЛ за календарный год;

расчет превышения предоставленного вычета по НДФЛ над установленным размером за календарный год;

перерасчет НДФЛ за календарный год по налоговому уведомлению.

Новый порядок определения стандартного вычета по НДФЛ

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики. В документе сказано, что многодетные родители смогут получать налоговые вычеты по земельном налогу и НДФЛ.

Если родители применяют стандартный налоговый вычет на детей, то будут учитывать их доходы, которые исчислены нарастающим итогом с начала года. Они должны относиться только к основной налоговой базе. Об этом сказано на сайте министерства.

Налоговую льготу при продаже жилья для улучшения жилищных условий смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и те, кто воспитывает недееспособных детей. Их возраст не имеет значения.

Льготу на улучшение жилищных условий предоставят семьям с двумя и более детьми, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Кроме того, государство установит льготу по транспортному и земельному налогам для участников СВО и их семей.

Проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ

Для единообразного подхода предлагается облагать доходы физических лиц в виде процентов по банковским вкладам только НДФЛ, исключив их при определении налоговой базы ИП на ЕСХН, УСН, АУСН.

Вычеты по НДФЛ за ГТО

Для вычета в 18 000 рублей за сдачу норм ГТО сейчас есть условие – прохождение диспансеризации в этом же году. Это условие изменят. Согласно принятому законопроекту № 1026190-8, вместо диспансеризации можно будет пройти профилактический медицинского осмотр определенных групп взрослого населения.

Ставка по НДФЛ вырастет до 30% для иноагентов

Согласно новому законопроекту, ставка по НДФЛ для иноагентов составит 30%. Она будет применяется в отношении доходов:

по ценным бумагам (за исключением дивидендов), выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете иностранного номинального держателя;

физлиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.

Кроме того, иноагенты не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Прогрессивная шкала НДФЛ для налоговых резидентов ЕАЭС

С 1 января 2026 года ставки по НДФЛ для налоговых резидентов ЕАЭС прировняют к российским, таким образом, начисляться он будет по прогрессивной шкале от 13% до 22%.

Как бухгалтеру подготовиться к изменениям в налогах в 2026 году

2026 год принесет не только новые правила расчета НДС, НДФ, имущественных налогов и страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.

Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:

обновить расчетные таблицы и шаблоны;

проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;

уточнить отраслевой тариф по взносам;

подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;

пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.

