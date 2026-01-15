Изменения в составе годовой отчетности за 2025 год: что нужно заполнять по-новому

Сделали подборку главных нововведений, внесенных приказом № 101н, которые следует применять начиная с бухгалтерской отчетности АУ/БУ за 2025 год.

Приказом Минфина от 4 августа 2025 г. № 101н (зарегистрирован Минюстом 4 декабря 2025) внесены поправки в составление бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Новые правила нужно использовать при подготовке годовой отчетности за 2025 год.

Так, приказ предполагает:

сокращение показателей в годовом отчете о финансовых результатах;

отмену таблиц №1 и №6;

изменение описания одного показателя в таблице №9;

исключение ряда показателей в таблицах №7, №8 и №12, но форма таблиц не изменилась.

В правила составления отчетных форм добавили прямое указание, что ряд показателей в них заполнять не требуется.

Отчет о финансовых результатах за 2025 год

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721) больше не нужно заполнять показатели, отражающие изменения активов и обязательств – обороты по счетам бухгалтерского учета, а также строки 310-560.

Пояснительная записка к балансу учреждения

В пояснительной записке к балансу утратили силу формы:

Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»;

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

Сведения об организационной структуре учреждения

В таблице №7 «Сведения об организационной структуре учреждения» не нужно заполнять строки 010, 040, 050, 070, 080. Также с 2025 года не указывается местонахождение учреждения, перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности, наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, наименование и место публикации отчетов, содержащих информацию о результатах исполнения плана ФХД, а также государственного (муниципального) задания.

Сведения о результатах деятельности учреждения

В таблице №8 «Сведения о результатах деятельности учреждения» с отчетности за 2025 не заполняют:

строки 010-012 «Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения»;

строки 020 и 021 «Численность работников»;

строки 040-043 «Объемы закупок»;

строки 050-052 «Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)».

То есть нужно указать только сведения о стоимостных оценках основных средств и другую информацию по требованию учредителя и/или финоргана.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

В таблице №9 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» в строке 020 теперь необходимо раскрывать информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в году, следующим за плановым периодом.

То есть в отчетности за 2025 год будут пояснения при наличии обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами планового периода (счет 500 90).

Прочие вопросы деятельности учреждения

В таблице №12 «Прочие вопросы деятельности учреждения» больше не заполняется строка 010.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

В графе 9 «Передано безвозмездно» отражают не только показатели в части объектов НФА, переданных безвозмездно учреждением, но и суммы амортизации, обесценения, отраженные на счетах 104 00 и 114 00 в корреспонденции со счетами 304 04, 0 401 10 191-0 401 10 198.

