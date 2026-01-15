Изменения в составе годовой отчетности за 2025 год: что нужно заполнять по-новому
Приказом Минфина от 4 августа 2025 г. № 101н (зарегистрирован Минюстом 4 декабря 2025) внесены поправки в составление бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Новые правила нужно использовать при подготовке годовой отчетности за 2025 год.
Так, приказ предполагает:
сокращение показателей в годовом отчете о финансовых результатах;
отмену таблиц №1 и №6;
изменение описания одного показателя в таблице №9;
исключение ряда показателей в таблицах №7, №8 и №12, но форма таблиц не изменилась.
В правила составления отчетных форм добавили прямое указание, что ряд показателей в них заполнять не требуется.
Отчет о финансовых результатах за 2025 год
В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721) больше не нужно заполнять показатели, отражающие изменения активов и обязательств – обороты по счетам бухгалтерского учета, а также строки 310-560.
Пояснительная записка к балансу учреждения
В пояснительной записке к балансу утратили силу формы:
Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»;
Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций».
Сведения об организационной структуре учреждения
В таблице №7 «Сведения об организационной структуре учреждения» не нужно заполнять строки 010, 040, 050, 070, 080. Также с 2025 года не указывается местонахождение учреждения, перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности, наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, наименование и место публикации отчетов, содержащих информацию о результатах исполнения плана ФХД, а также государственного (муниципального) задания.
Сведения о результатах деятельности учреждения
В таблице №8 «Сведения о результатах деятельности учреждения» с отчетности за 2025 не заполняют:
строки 010-012 «Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения»;
строки 020 и 021 «Численность работников»;
строки 040-043 «Объемы закупок»;
строки 050-052 «Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)».
То есть нужно указать только сведения о стоимостных оценках основных средств и другую информацию по требованию учредителя и/или финоргана.
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
В таблице №9 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» в строке 020 теперь необходимо раскрывать информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в году, следующим за плановым периодом.
То есть в отчетности за 2025 год будут пояснения при наличии обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами планового периода (счет 500 90).
Прочие вопросы деятельности учреждения
В таблице №12 «Прочие вопросы деятельности учреждения» больше не заполняется строка 010.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
В графе 9 «Передано безвозмездно» отражают не только показатели в части объектов НФА, переданных безвозмездно учреждением, но и суммы амортизации, обесценения, отраженные на счетах 104 00 и 114 00 в корреспонденции со счетами 304 04, 0 401 10 191-0 401 10 198.
Что меняется в отчетности в 2026 году
С 2026 года действуют новые налоговые ставки, правила расчета страховых взносов и зарплаты. Теперь бухгалтеры должны не только иначе уплачивать налоги, но и отчитываться об этом по новым формам.
Разберем новые образцы документов и научим заполнять их на практике на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Мы обновили программу с учетом требований 2026 года.
Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам. Узнаете, как формировать налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу, сможете работать по новым ФСБУ и избегать ошибок и штрафов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена курса со скидкой 72%: 7 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Комментарии1
для бюджета (поправьте заголовок), опять ИИ? P.S. недавно редактором утверждалось, что статьи пишут живые люди