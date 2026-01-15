Новые правила заполнения формы ЕФС-1 с 1 января 2026 года

С 30 декабря 2025 г. действует новый порядок заполнения формы ЕФС-1. Рассказываем, что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа – и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.

Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом от 17.11.2025 №1462 «Об утверждении единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и порядка ее заполнения». Использовать новый формат нужно начиная с 1 января 2026 года.

Уточнение формулировок ИНН, КПП, ОКВЭД, ОГРН

Прежнее условие заполнения Новое условие заполнения Вновь созданные организации — страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний указывают код по ОКВЭД по данным органа государственной регистрации, а начиная со второго года деятельности — код по ОКВЭД, подтвержденный в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 г. №55, в территориальных органах СФР. Исключен *Росстат по процентным долям дохода от каждого вида деятельности будет определять основной и ежегодно не позднее 10 апреля передавать в ФНС (постановление Правительства России от 27.05.2025 № 728) . А ФНС России отразит основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сначала указывается код по ОКВЭД из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на дату подачи формы. После того, как ФНС России обновит код, в ЕФС-1 необходимо будет указывать его.

Уточнение подраздела 1.1

Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 работодатель отправляет в СФР по каждому работнику, если с ним произошли кадровые изменения.

К зарегистрированным лицам относятся:

основные сотрудники;

совместители;

дистанционные работники.

С 2026 года подавать данные по дистанционным сотрудникам не нужно — они исключаются из списка.

Уточнение подраздела 1.1 по договорам ГПХ

С 2026 года правило заполнения подраздела 1.1 по договорам гражданско-правового характера и авторским договорам уточнено и детализировано. Обязанность представлять сведения привязали не просто к начислению страховых взносов, а к конкретным видам договоров, объектам (РИД) и получателям выплат.

Было Стало Подраздел 1.1 заполнялся: по любым договорам ГПХ, авторского заказа, лицензионным договорам, договорам отчуждения прав;

если с вознаграждений по таким договорам начислялись страховые взносы по законодательству о налогах и сборах. Теперь подраздел 1.1 заполняется только при одновременном выполнении условий: Договор связан с результатами интеллектуальной деятельности (РИД),

прямо перечисленными в подп. 1–12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Получателем выплат является автор РИД, а не любое физическое лицо по договору. Договор (в том числе с организацией по коллективному управлению правами) является основанием для выплаты авторского вознаграждения. С выплат и вознаграждений начисляются страховые взносы по НК РФ и/или по законодательству об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний.

Новый код для графы «Статус зарегистрированного лица»

Код Статус зарегистрированного лица ГРФ Граждане РФ ПЖИГ Иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ ВЖИГ Иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на территории РФ лица, которым предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах». ВПИГ Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положениисиностранных граждан в РФ», временно пребывающие на территории РФ. ВКС Иностранные граждане или лица без гражданства из числа высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положениисиностранных граждан в РФ», временно пребывающие на территории РФ МДИГ Иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами РФ обязательному пенсионному страхованию и(или) обязательному социальному страхованию.

Корректировка мероприятий в графе 3 формы ЕФС-1

Прежнее условие Новое условие ПЕРЕВОД — перевод на другую работу. ПЕРЕВОД — перевод на другую постоянную работу, установление (отмена) режима неполного рабочего времени. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ — приостановление действия заключенного трудового договора, при котором за работником сохраняется рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ — приостановление действия заключенного трудового договора, при котором за работником сохраняется рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ, приостановление государственной гражданской службы в соответствии со ст. 53.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — возобновление действия ранее заключенного трудового договора, при котором за работником сохранялось рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — возобновление действия ранее заключенного трудового договора, при котором за работником сохранялось рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ, возобновление государственной гражданской службы в соответствии со ст. 53.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ — начало периода работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договору о передаче полномочий по управлению правами, заключенному с организацией по управлению правами на коллективной основе, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы. НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ — начало периода выполнения работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ — окончание периода работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договору о передаче полномочий по управлению правами, заключенному с организацией по управлению правами на коллективной основе, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы. ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ — окончание периода выполнения работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера.

Корректировка кодов для договоров ГПХ

Было Стало ДОИП — договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. ДОИП — договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в подпунктах 1-12 пункта 1 ст. 1225 ГК РФ. ЛДПИ — лицензионный договор о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе. ЛДПИ — лицензионный договор о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в подпунктах 1-12 пункта 1 ст. 1225 ГК РФ, по которым авторы РИД получают выплаты и иные вознаграждения, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе и являющийся основанием для выплаты вознаграждений авторам произведений.

Что исключили из формы ЕФС-1

Из графы 6 исключили коды НДОМ и ДИСТ, а также указание на формат кода трудовой функции — ХХХХ.Х. При этом уточнили, что код проставляется в соответствии с ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

Уточнение по неполному рабочему времени

При отмене режима неполного рабочего времени представляется кадровое мероприятие ПЕРЕВОД без указания в графе «Код выполняемой функции» кодов НЕПД или НЕПН.

Когда сдавать ЕФС-1 в 2026 году

Не позднее 25–26 января 2026 — ЕФС-1 за 2025 год по стажу и основным сведениям (подраздел 1.2 и др.).

В течение 1 рабочего дня после каждого кадрового события — ЕФС-1 по подразделу 1.1 (когда есть события).

Какие штрафы грозят за ошибки в ЕФС-1

Вид нарушения Штраф для организации Штраф для директора / должностного лица Ошибки/недостоверные данные 500 руб. за каждого застрахованного лица 300–500 руб. предупреждение возможно Несвоевременная сдача формы 500 руб. за каждого работника 300–500 руб. Неправильный формат подачи 1 000 руб. — Ошибки в разделе взносов (отсрочка) 5% суммы взносов / мес. (минимум 1 000, максимум 30%) 300–500 руб.

