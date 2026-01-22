Как выбрать ставку НДС на УСН: 0%, 10%, 22% или специальные ставки 5 и 7%

С 1 января 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн рублей становятся плательщиками НДС. Теперь они должны так же, как бизнес на ОСНО, уплачивать НДС и сдавать декларацию по налогу. Однако у ИП и организации на УСН есть возможность применять не только общеустановленные, но и специальные ставки. Рассказываем, как сделать правильный выбор ставки НДС на УСН.

Плательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять общеустановленные ставки 22, 10, 0% или выбрать одну из специальных ставок 5 или 7%.

Выбрав ставку НДС, в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации по НДС он указывает выбранную ставку НДС и исчисленную по ней сумму налога. При этом выбранная ставка НДС должна применяться ко всем операциям, являющимся объектом обложения НДС. Не допускается применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг) (п. 7 ст. 164 НК РФ).

Условия применения специальных ставок по НДС 5 или 7%

Пороговые значения доходов для ставки НДС 5 и 7% подлежат индексации (на коэффициент-дефлятор для УСН). На 2026 год он составляет 1,090.

Ставка НДС 5% применяется с 01.01.2026, если доходы за 2025 год составили от 20 млн рублей до 250 млн руб.

Ставка НДС 7% применяется с 01.01.2026, если доходы за 2025 год составили от 250 млн рублей до 450 млн руб.

Если доходы плательщика УСН за 2025 год не превысили 20 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2026 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов 20 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы с начала 2026 года превысили 272,5 (250 * 1,090) млн рублей.

Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 272,5 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 490,5 (450 * 1,090) млн рублей, применяется ставка НДС 7% (с 1 числа месяца, в котором доходы превысили 490,5 млн рублей применяется НДС по общеустановленной ставке, в том числе НДС по ставке 7% пересчитывается по ставке 22 или 10%).

Ставки НДС 5 и 7% надо применять не менее 12 последовательных кварталов начиная с периода, за который представлена декларация по НДС с такой ставкой. Досрочное прекращение применения указанных ставок НДС возможно, если плательщик УСН утратит право на их применение (то есть доходы за 2026 год превысят 490,5 млн рублей) или с нового года получит автоматически освобождение от уплаты НДС (если доходы за 2026 год будут менее 15 млн рублей).

Для плательщиков УСН, впервые перешедших на применение ставки НДС 5 или 7% в 2026 году, предусмотрено исключение. Они могут отказаться от ее применения, не дожидаясь истечения 12 кварталов. Такой отказ возможен в течение четырех последовательных кварталов начиная с квартала, в котором впервые задекларирована специальная ставка НДС 5 или 7%.

Если в 2025 году ИП применял одновременно УСН и ПСН или ОСНО и ПСН, либо ЕСХН и ПСН, то для применения специальных ставок НДС 5 или 7% учитываются фактические доходы по обоим указанным налоговым режимам.

В каких случаях ставки НДС 5 и 7% не применяются

Ставки 5 и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

при исчислении НДС налогоплательщиком УСН-покупателем в качестве налогового агента.

Когда применяется ставка НДС 0%

Ставка НДС 0% применяется при экспорте товаров, международной перевозке, а также в некоторых других случаях. Плательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5 или 7%, имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям. Такие операции перечислены в подпунктах 1 — 1.2, 2.1 — 3.1, 7 и 11 п. 1 ст.164 НК РФ (п. 9 ст. 164 НК РФ). К ним, в частности, относятся:

экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

международные перевозки товаров;

транспортно-экспедиционные услуги при организации международной пере возки;

реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

Обоснованность применения ставки НДС 0% должна быть документально подтверждена. Перечень таких документов предусмотрен ст. 165 НК РФ. Если по истечении 180 дней с даты отгрузки товаров документы в налоговый орган не представлены, то плательщик УСН не вправе применить ставку НДС 0% и обязан исчислить НДС по применяемой ставке НДС (в том числе 5 или 7%) в налоговом периоде (квартале), в котором истекли указанные 180 дней.

При применении ставки НДС 0% право на вычеты «входного» НДС у налогоплательщиков УСН, применяющих ставку НДС 5 или 7%, отсутствует.

Когда применяются расчетные ставки НДС: 10/110; 22/122; 5/105; 7/107

С 1 января 2026 года установлена ставка НДС 22%. Ей соответствует расчетная ставка НДС в размере 22/122.

В ряде случае применяются расчетные ставки НДС. Установлены следующие расчетные ставки НДС: 10/110; 22/122; 5/105; 7/107 (п. 4 ст. 164 НК РФ). Для плательщика УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, выбравшего применение общеустановленных ставок НДС, применяются расчетные ставки НДС: 22/122, 10/110.

Для плательщика УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, выбравшего применение специальных ставок НДС, применяются расчетные ставки НДС: 5/105, 7/107.

Расчетная ставка НДС применяется, например, при получении авансов. В этих случаях стоимость товаров (работ, услуг) уже сформирована с НДС. Поэтому для исчисления НДС достаточно применить к стоимости товара с учетом НДС расчетную ставку.

Пример: Плательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, получил аванс 210 руб. с учетом НДС. Если применяется ставка НДС 5%, то сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет с полученного аванса, определяется следующим образом: 210 рублей * 5/105 = 10 рублей, а если применяется ставка 7%, то 210 рублей * 7/107 = 13,74 рублей.

Что важно знать бухгалтеру об учете НДС на УСН в 2026 году

С 1 января 2026 года ИП и организациям на УСН нужно быть готовым к новому лимиту доходов для УСН до уплаты НДС, изменению сроков отказа от льготных ставок НДС, новому перечню расходов по УСН, новым реквизитам в счете-фактуре и т. д.

Освойте все необходимые инструменты и обновите знания на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026». Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.